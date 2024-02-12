Логотип Павел Комаровский
Павел Комаровский
Обзоры для бухгалтера

Яндекс продался за полцены — и российские инвесторы пытаются понять, не кинули ли их

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: блокировка-неблокировка VPN в РФ, дискриминация румыно-болгарских бабушек, Сэм Альтман просит $7 трлн на чипсы, а заслуженный Биткоин-академик США разработал лучшую программу обучения крипте.
20 7

«Яндекс! Есть надежда, что нас не кинут...»

В прошлый понедельник Яндекс наконец рассказал, как конкретно будет происходить разделение компании. И там, если честно, без бутылки не разберешься! Самый внятный обзор схемы сделки из тех, что я видел – это вот этот; ну а ниже я постараюсь кратко рассказать вам самую суть.

Попросил нейросеть нарисовать, как Волож разрывает мешок с деньгами (типа, «разделение компании»). Ну хз, может двенадцатью пальцами и правда удобнее купюры ловить...

Яндекс всегда был в первую очередь российской компанией: почти все активы, выручка, и так далее были сконцентрированы внутри России и на российском юрлице. Но при этом головная компания Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах, так что формально это как бы «зарубежная» фирма.

По изданным российским указам последних двух лет выкупать части бизнеса у иностранцев сейчас можно только со скидкой 50% к их рыночной цене. Соответственно утвержденная сейчас сделка заключается в том, что голландская «мама» продает весь свой российский бизнес тусовке новых (уже сугубо российских) владельцев за 475 млрд руб. (аккурат примерно в два раза дешевле капитализации компании по котировкам на Мосбирже).

При этом половину этой суммы покупатели заплатят живыми хрустящими юанями, а в счет второй половины вместо денег могут заслать 176 млн акций этой же головной компании Yandex N.V. (это почти ровно половина всех акций в обращении). Получается, в таком варианте нидерландский Яндекс получит как бы четверть своей стоимости живыми бабками, плюс сможет «погасить» половину акций в обращении — выходит, если поделить эту четверть денег между оставшейся половиной непогашенных международных акционеров, то на каждого всё равно придется примерно по 50% текущей рыночной стоимости акции. Такая вот финансовая магия!

Эх, а помните времена, когда новостная повестка была посвящена таким важным вещам, как кекание над новым логотипом компании? А ведь это было всего лишь в 2021 году

Сама сделка будет идти в два этапа: первым паровозиком в Нидерланды отправят бабки и 68 млн акций (их консорциум покупателей успел нахватать с рынка заранее, вангую — в Euroclear с еще более высоким дисконтом, чем 50%), а еще через месяц-полтора покупатели должны будут заслать вторую часть оплаты. При этом они будут сами решать: захотят — доплатят остаток деньгами, захотят — достанут где-то акции и ими будут оплачивать.

Если смотреть на вещи чисто с математической стороны, то платить деньгами выгоднее: ведь в них уже как бы заложен дисконт в размере 50%; а если где-то доставать акции — то их поди с рынка придется докупать, и стоить это будет, вероятно, ближе к справедливой цене... При этом формально ничего не мешает новым владельцам просто взять и тупо кинуть всех акционеров-миноритариев (как было недавно в случае с Qiwi) – оставить всех, кто владеет акциями Yandex N.V. на Мосбирже, сидеть с этими малоценным бумажками (внутри которых нидерландская компания-пустышка и кучка юаней на половину реальной стоимости).

Скорее всего, новые владельцы так делать не будут: им всё-таки потом еще новые акции на биржу выпускать — подмачивать репутацию, начиная историю обновленной компании с грубого кидка миноритарных акционеров, выглядит недальновидно (как минимум, с точки зрения будущей рыночной капитализации бизнеса). Да и говорят, что на Мосбирже свободно гуляет не такой уж и большой пакет акций Яндекса (условные 10%) — можно их и обменять 1-к-1 на новые акции. А вот что будет с теми россиянами, кто владеет акциями Yandex N.V. через какой-нибудь Евроклир, тут уже вполне могут сказать — «вот и жуйте там свои юани за полцены, раз такие умные».

Но в любом случае, мне кажется ироничным, как устроен российский фондовый рынок: даже для самых громких «голубых фишек» защита прав рядового акционера держится исключительно на честном слове и каких-то эфемерных «понятиях», а не на прозрачном регулировании и понятных правилах игры.

Есть мнение, что когда оптимистичные посты инвестблогеров начинаются с фразы «есть надежда, что нас не кинут...» — это тоже своего рода показатель

Пару слов о том, кто же сейчас станет владельцем Яндекса: треть будет принадлежать менеджменту компании, а остаток попилили между Лукойлом и какими-то относительными ноунеймами. Все ноунеймы показательно-несанкционные ребята, перепродавать свои доли они не смогут в течение года – ну то есть, создается ощущение, что просто «нарисовали красивую картинку» по владельцам, которая чуть позже уже будет аккуратно переформатирована под нужных людей.

ИИС-3 – это анти-суслик

Индивидуальные инвестиционные счета нового типа (так называемые ИИС-3) – это своеобразный анти-суслик. Потому что мы их уже видим (брокеры их открывают клиентам), но на самом деле их нет (новые налоговые льготы по ним не действуют, пока в НК РФ не внесли соответствующие изменения). Такие дела!

VPN в России, кажется, еще не блокируют окончательно

Екатерина Мизулина пришла на встречу со школьниками в моем родном Екб и сказала там, что с 1 марта все крупные VPN-сервисы будут заблокированы в России, потому что они являются «порталом в ад».

Предлагаю заодно еще запретить Телеграм-видеокружочки от Мизулиной, потому что это портал в uncanny valley

Чуть позже Роскомнадзор пояснил, что речь на самом деле идет о запрете на «популяризацию» VPN-сервисов. То есть, типа, будут ограничивать в поисковой выдаче те VPN, которые не блокируют доступ к материалам, запрещенным к распространению на территории РФ.

Кстати, несколько моих статей тоже запрещены к распространению на территории РФ. Получается, «портал в ад» — это ко мне? 🤔

Бизнес по штамповке румынских бабушек под угрозой

Многим россиянам в последние пару лет активно предлагают организовать за не очень большие деньги паспорт Румынии или Болгарии — если заплатить денежку таким помогайкам, то они чудесным образом могут «обнаружить» у вас в родословной забытую румынско-болгарскую бабушку (что дает «право» претендовать на соответствующее гражданство).

Кажется, государственные ведомства в этих странах начинают что-то подозревать: в Болгарии на прошлой неделе заявили, что вскрыли мошенников, которые продавали россиянам такой способ получить паспорт всего за 8к евро. Минюст Румынии тоже сказал, что по их прикидкам с 2022 года мошеннических паспортов навыдавали примерно одну тысячу — так что требования к новым будущим гражданам планируют ужесточать (в частности, вводить обязательный экзамен на знание языка).

Интересно, можно ли доплатить таким «решалам» лишний косарь евро, чтобы они выдали свидетельство о том, что ты ведешь свою родословную от прадеда по имени Влад Цепеш?

7 триллионов баксов на еду для ChatGPT

Wall Street Journal пишут, что Сэм Альтман (глава OpenAI) убеждает инвесторов выдать ему жалкие $5–7 трлн на то, чтобы поднять отрасль производства чипов с колен. Как только деньги будут освоены, вот тогда-то и получится наконец запилить сверх-умный AGI, — говорит Сэм!

Сэм Альтман be like: «Парни, вы что, издеваетесь, неужели я так много прошу? Всего лишь 10% от всего общемирового ВВП, купим там несколько Тайваней себе на сдачу...»

Тем временем, Nvidia (главная текущая компания-производитель чипов, на которых гоняют нейросетки) по своей капитализации уже обогнала весь фондовый рынок Китая целиком. Неудивительно, что Альтман тоже был бы не прочь поучаствовать в этой финансовой вечеринке.

11 нейродрузей кибероушена

Для тех, кто сомневается в коммерческой полезности нейросеток, вот вам следующая новость: в Гонконге развели финансиста из транснациональной корпорации на перевод $25 млн мошенникам с помощью дипфейк-видеоконференции.

Ну то есть, представьте — подключается бухгалтерша на Zoom-call, а там на нее с десяток коллег строго смотрят и отчитывают: «Тамара Пална, когда деньги будут, почему еще не пришли??». Все сгенерированы нейронкой, конечно же.

Заранее предупреждаю: если вы соберетесь подключать меня на дипфейк-созвон – то я согласен, только если он будет выглядеть вот так!

Заслуженный Биткоин-академик Соединенных Штатов Америки

И к новостям образования! Предприимчивый пятидесятилетний криптан из США основал уважаемый институт под названием American Bitcoin Academy (Американская академия Биткоина). Учебный план в рамках этой академической дисциплины был составлен следующий:

  1. Студенты перечисляют криптану в совокупности $1,2 млн в BTC

  2. Тот присваивает их себе

  3. Какие-то хакеры, в свою очередь, взламывают кошелек криптана-академика и воруют все Биткоины

  4. ...

  5. PROFIT!!

Справедливости ради, стоит отметить: после прохождения полного курса данного «обучения» студенты действительно должны понять про криптоиндустрию примерно всё, что им нужно знать. (Окей, эту шутку я украл у Мэтта Левина, если вы еще не подписаны на его рассылку для финансистов – самое время сделать это сейчас.)

Твиттер того самого академика. Ауф!

Хорошая новость недели

Уже больше недели по всему миру продаются очки Apple Vision Pro – и тут выяснилась шокирующая новость: они пока не совместимы с 3D-порнушкой. Кажется, шансы продолжить размножаться и не вымереть для человечества сохраняются, и это хорошо!

Больше финансовых новостей и авторской аналитики у меня в Телеграм-канале RationalAnswer.

Комментарии

1
  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    Сэм Альтман (глава OpenAI) убеждает инвесторов выдать ему жалкие $5–7 трлн на то, чтобы поднять отрасль производства чипов с колен.

    Всего-то каких-то 5-7 трлн долларов! Копейки какие-то! Сэм, кидай номер карты!

Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес из новых регионов сможет привлечь около 2 млрд рублей

Корпорация МСП предоставит предпринимателями из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей банковские кредиты под «зонтичные» поручительства.

10

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Dooglys.com
Dooglys.com
Автоматизация управленческого учета

Эффективное управление и рост бизнеса. Роль автоматизации в розничной торговле

Для автоматизации розничного магазина необходимо провести анализ бизнес-процессов, которые происходят внутри торговой точки. Это поможет определить, какие конкретно задачи можно автоматизировать и какие инструменты потребуются для этого.

5
Логотип Павел Комаровский
Павел Комаровский
Обзоры для бухгалтера

Яндекс продался за полцены — и российские инвесторы пытаются понять, не кинули ли их

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: блокировка-неблокировка VPN в РФ, дискриминация румыно-болгарских бабушек, Сэм Альтман просит $7 трлн на чипсы, а заслуженный Биткоин-академик США разработал лучшую программу обучения крипте.

1
20

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоговые льготы по налогу на прибыль

IT-компаниям продлят льготы по налогу на прибыль, но только после анализа показателей за 2023 год

Нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний действует до конца 2024 года, а после она составит 3%. Власти готовы продлить льготы, но для этого нужно изучить финансовую отчетность.

21
6-НДФЛ

❗ Утвердили новые коды для 6-НДФЛ

Компенсация дистанционщикам свыше 35 рублей будет идти в справку к 6-НДФЛ с кодом 2018.

78
Пользователи интернета

В 2023 году пользователи получили больше 340 млн госуслуг в электронном виде

Госуслуги по объему трафика стали пятой цифровой экосистемой в стране. На портале зарегистрировано 115 млн учетных записей.

18

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Инвестиции

Приложение «Тинькофф инвестиции» вернулось в App Store

Новое приложение называется «Календарь Инвестора». Оно недолго будет доступно для скачивания пользователями устройств на iOS, поэтому банк просит установить его уже сейчас.

52
Логотип МойСклад
МойСклад
Маркетплейсы

Уплата налогов при работе с маркетплейсами 

Продавцы маркетплейсов вправе выбирать организационно-правовую форму бизнеса и систему налогообложения. При этом важно не только своевременно платить налоги, но и правильно определять налогооблагаемую базу.

Уплата налогов при работе с маркетплейсами 
64
Маркетплейсы

Торговая палата: маркетплейсы не должны нести ответственности за качество товаров

Представители общественности обсуждают законопроект, который будет регулировать правила работы маркетплейсов. Площадки должны оказывать покупателям поддержку, но не проводить гарантийный ремонт за поставщика.

61
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Зарядитесь мотивацией и позитивом на весь год! Приходите на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Знаете, где лучше всего заводить знакомства? На профессиональных конференциях! Приходите на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка», встретьтесь с коллегами со всей страны, которые говорят с вами на одном языке. Заведете новые интересные знакомства и деловые контакты! Расскажем подробней, что мы подготовили для вас.

Зарядитесь мотивацией и позитивом на весь год! Приходите на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
1
59
Мошенничество

Мошенники втираются в доверие через старые голосовые сообщения

После того, как мошенники получают доступ к аккаунту пользователя мессенджеров, они ведут переписку с контактами, для убедительности присылают старые аудиосообщения и просят перечислить деньги.

94
Банки

За 2023 год клиенты банков получили кэшбек в размере 200 млрд рублей

83 млрд рублей по программам лояльности перевел Тинькофф банк. По сравнению с 2022 годом траты банков на кэшбек выросли на 50 млрд рублей.

76

Разборы законов

1 160
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
Трудовые отношения

Как создать систему мотивации для бухгалтерии

Продумывая мотивацию, приходится учитывать интересы трех сторон: работников, директора и налоговой инспекции. Работники хотят получать больше, директор — не платить лишнего, а налоговая — видеть экономически обоснованные расходы. Рассказываем, как создать такую систему мотивации для бухгалтерии.

Как создать систему мотивации для бухгалтерии
50
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Как в 2024 году изменились правила уплаты зарплаты и зарплатные отчеты / БухСтрим

Поможет вам разобраться в изменениях 2024 года, которые касаются каждого работодателя.

150
Логотип Илья Назаров
Илья Назаров
Учет доходов

Зарубежный доход физических лиц должен включаться в базу их ИП на УСН. Разъяснения Минфина

Предприниматели, зарегистрированные в качестве ИП на УСН, получающие доход от источников за пределами РФ в качестве физических лиц, должны включать такой доход в базу по УСН своего ИП и уплачивать налоги в РФ.

48
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управленческий учет

Когда бизнесу автоматизация не нужна? Два признака

Управленческие решения всегда должны зависеть от уровня развития компании. Не всегда то, что работает на старте, подходит зрелым предприятиям. Одна из распространённых ошибок — внедрять информационные системы, когда бизнес ещё не готов к этому. Есть два явных признака, по которым можно определить, что автоматизация ещё не нужна.

Когда бизнесу автоматизация не нужна? Два признака
52
ЕНП (единый налоговый платеж)

Всё о едином налоговом платеже (ЕНП) и едином налоговом счете (ЕНС) в 2024 году

Бухгалтеры продолжают работу по новым правилам второй год. С тем, что ЕНС и ЕНП с нами надолго, мы смирились, а вот разобрались еще не со всем. В обзоре рассказываем об особенностях работы в 2024 году, изменениях в отчетах, КБК, сроках уплаты ЕНП и сдачи уведомлений.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1 тыс.
Банкротство

ФНС банкротит телекомпанию Николая Дроздова, снимавшую «В мире животных»

Телерадиокомпанию Николая Дроздова, которая снимала «В мире животных», банкротит налоговая. Иск подан в Арбитражный суд Москвы.

16
385

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Юлия Малыгина
Юлия Малыгина
Права потребителей

А вы соблюдаете права потребителей ОАЭ? Если нет, тогда готовьтесь к тюрьме🤷🏼

В конце 2023 года вступила в силу новая редакция Федерального закона № 15 от 2020 года «О защите прав потребителей». Закон устраняет ряд пробелов, существовавших в предыдущей редакции, и содержит положения, направленные на предотвращение потенциального ущерба потребителям, а также защиту потребителей от мошеннических или обманных действий.

А вы соблюдаете права потребителей ОАЭ? Если нет, тогда готовьтесь к тюрьме🤷🏼
32
Логотип Астрал
Астрал
Защита персональных данных

Собственные и сторонние ИСПДн. Разбираемся в основных понятиях. Часть 2.

Хотя законодательством не установлено чёткое разделение на собственные и сторонние ИСПДн, такая классификация является условной и применяется в практике для удобства работы с этими системами.

Собственные и сторонние ИСПДн. Разбираемся в основных понятиях. Часть 2.
74