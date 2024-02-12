Яндекс продался за полцены — и российские инвесторы пытаются понять, не кинули ли их

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: блокировка-неблокировка VPN в РФ, дискриминация румыно-болгарских бабушек, Сэм Альтман просит $7 трлн на чипсы, а заслуженный Биткоин-академик США разработал лучшую программу обучения крипте.

«Яндекс! Есть надежда, что нас не кинут...»

В прошлый понедельник Яндекс наконец рассказал, как конкретно будет происходить разделение компании. И там, если честно, без бутылки не разберешься! Самый внятный обзор схемы сделки из тех, что я видел – это вот этот; ну а ниже я постараюсь кратко рассказать вам самую суть.

Попросил нейросеть нарисовать, как Волож разрывает мешок с деньгами (типа, «разделение компании»). Ну хз, может двенадцатью пальцами и правда удобнее купюры ловить...

Яндекс всегда был в первую очередь российской компанией: почти все активы, выручка, и так далее были сконцентрированы внутри России и на российском юрлице. Но при этом головная компания Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах, так что формально это как бы «зарубежная» фирма.

По изданным российским указам последних двух лет выкупать части бизнеса у иностранцев сейчас можно только со скидкой 50% к их рыночной цене. Соответственно утвержденная сейчас сделка заключается в том, что голландская «мама» продает весь свой российский бизнес тусовке новых (уже сугубо российских) владельцев за 475 млрд руб. (аккурат примерно в два раза дешевле капитализации компании по котировкам на Мосбирже).

При этом половину этой суммы покупатели заплатят живыми хрустящими юанями, а в счет второй половины вместо денег могут заслать 176 млн акций этой же головной компании Yandex N.V. (это почти ровно половина всех акций в обращении). Получается, в таком варианте нидерландский Яндекс получит как бы четверть своей стоимости живыми бабками, плюс сможет «погасить» половину акций в обращении — выходит, если поделить эту четверть денег между оставшейся половиной непогашенных международных акционеров, то на каждого всё равно придется примерно по 50% текущей рыночной стоимости акции. Такая вот финансовая магия!

Эх, а помните времена, когда новостная повестка была посвящена таким важным вещам, как кекание над новым логотипом компании? А ведь это было всего лишь в 2021 году

Сама сделка будет идти в два этапа: первым паровозиком в Нидерланды отправят бабки и 68 млн акций (их консорциум покупателей успел нахватать с рынка заранее, вангую — в Euroclear с еще более высоким дисконтом, чем 50%), а еще через месяц-полтора покупатели должны будут заслать вторую часть оплаты. При этом они будут сами решать: захотят — доплатят остаток деньгами, захотят — достанут где-то акции и ими будут оплачивать.

Если смотреть на вещи чисто с математической стороны, то платить деньгами выгоднее: ведь в них уже как бы заложен дисконт в размере 50%; а если где-то доставать акции — то их поди с рынка придется докупать, и стоить это будет, вероятно, ближе к справедливой цене... При этом формально ничего не мешает новым владельцам просто взять и тупо кинуть всех акционеров-миноритариев (как было недавно в случае с Qiwi) – оставить всех, кто владеет акциями Yandex N.V. на Мосбирже, сидеть с этими малоценным бумажками (внутри которых нидерландская компания-пустышка и кучка юаней на половину реальной стоимости).

Скорее всего, новые владельцы так делать не будут: им всё-таки потом еще новые акции на биржу выпускать — подмачивать репутацию, начиная историю обновленной компании с грубого кидка миноритарных акционеров, выглядит недальновидно (как минимум, с точки зрения будущей рыночной капитализации бизнеса). Да и говорят, что на Мосбирже свободно гуляет не такой уж и большой пакет акций Яндекса (условные 10%) — можно их и обменять 1-к-1 на новые акции. А вот что будет с теми россиянами, кто владеет акциями Yandex N.V. через какой-нибудь Евроклир, тут уже вполне могут сказать — «вот и жуйте там свои юани за полцены, раз такие умные».

Но в любом случае, мне кажется ироничным, как устроен российский фондовый рынок: даже для самых громких «голубых фишек» защита прав рядового акционера держится исключительно на честном слове и каких-то эфемерных «понятиях», а не на прозрачном регулировании и понятных правилах игры.

Есть мнение, что когда оптимистичные посты инвестблогеров начинаются с фразы «есть надежда, что нас не кинут...» — это тоже своего рода показатель

Пару слов о том, кто же сейчас станет владельцем Яндекса: треть будет принадлежать менеджменту компании, а остаток попилили между Лукойлом и какими-то относительными ноунеймами. Все ноунеймы показательно-несанкционные ребята, перепродавать свои доли они не смогут в течение года – ну то есть, создается ощущение, что просто «нарисовали красивую картинку» по владельцам, которая чуть позже уже будет аккуратно переформатирована под нужных людей.

ИИС-3 – это анти-суслик

Индивидуальные инвестиционные счета нового типа (так называемые ИИС-3) – это своеобразный анти-суслик. Потому что мы их уже видим (брокеры их открывают клиентам), но на самом деле их нет (новые налоговые льготы по ним не действуют, пока в НК РФ не внесли соответствующие изменения). Такие дела!

VPN в России, кажется, еще не блокируют окончательно

Екатерина Мизулина пришла на встречу со школьниками в моем родном Екб и сказала там, что с 1 марта все крупные VPN-сервисы будут заблокированы в России, потому что они являются «порталом в ад».

Предлагаю заодно еще запретить Телеграм-видеокружочки от Мизулиной, потому что это портал в uncanny valley

Чуть позже Роскомнадзор пояснил, что речь на самом деле идет о запрете на «популяризацию» VPN-сервисов. То есть, типа, будут ограничивать в поисковой выдаче те VPN, которые не блокируют доступ к материалам, запрещенным к распространению на территории РФ.

Кстати, несколько моих статей тоже запрещены к распространению на территории РФ. Получается, «портал в ад» — это ко мне? 🤔

Бизнес по штамповке румынских бабушек под угрозой

Многим россиянам в последние пару лет активно предлагают организовать за не очень большие деньги паспорт Румынии или Болгарии — если заплатить денежку таким помогайкам, то они чудесным образом могут «обнаружить» у вас в родословной забытую румынско-болгарскую бабушку (что дает «право» претендовать на соответствующее гражданство).

Кажется, государственные ведомства в этих странах начинают что-то подозревать: в Болгарии на прошлой неделе заявили, что вскрыли мошенников, которые продавали россиянам такой способ получить паспорт всего за 8к евро. Минюст Румынии тоже сказал, что по их прикидкам с 2022 года мошеннических паспортов навыдавали примерно одну тысячу — так что требования к новым будущим гражданам планируют ужесточать (в частности, вводить обязательный экзамен на знание языка).

Интересно, можно ли доплатить таким «решалам» лишний косарь евро, чтобы они выдали свидетельство о том, что ты ведешь свою родословную от прадеда по имени Влад Цепеш?

7 триллионов баксов на еду для ChatGPT

Wall Street Journal пишут, что Сэм Альтман (глава OpenAI) убеждает инвесторов выдать ему жалкие $5–7 трлн на то, чтобы поднять отрасль производства чипов с колен. Как только деньги будут освоены, вот тогда-то и получится наконец запилить сверх-умный AGI, — говорит Сэм!

Сэм Альтман be like: «Парни, вы что, издеваетесь, неужели я так много прошу? Всего лишь 10% от всего общемирового ВВП, купим там несколько Тайваней себе на сдачу...»

Тем временем, Nvidia (главная текущая компания-производитель чипов, на которых гоняют нейросетки) по своей капитализации уже обогнала весь фондовый рынок Китая целиком. Неудивительно, что Альтман тоже был бы не прочь поучаствовать в этой финансовой вечеринке.

11 нейродрузей кибероушена

Для тех, кто сомневается в коммерческой полезности нейросеток, вот вам следующая новость: в Гонконге развели финансиста из транснациональной корпорации на перевод $25 млн мошенникам с помощью дипфейк-видеоконференции.

Ну то есть, представьте — подключается бухгалтерша на Zoom-call, а там на нее с десяток коллег строго смотрят и отчитывают: «Тамара Пална, когда деньги будут, почему еще не пришли??». Все сгенерированы нейронкой, конечно же.

Заранее предупреждаю: если вы соберетесь подключать меня на дипфейк-созвон – то я согласен, только если он будет выглядеть вот так!

Заслуженный Биткоин-академик Соединенных Штатов Америки

И к новостям образования! Предприимчивый пятидесятилетний криптан из США основал уважаемый институт под названием American Bitcoin Academy (Американская академия Биткоина). Учебный план в рамках этой академической дисциплины был составлен следующий:

Студенты перечисляют криптану в совокупности $1,2 млн в BTC Тот присваивает их себе Какие-то хакеры, в свою очередь, взламывают кошелек криптана-академика и воруют все Биткоины ... PROFIT!!

Справедливости ради, стоит отметить: после прохождения полного курса данного «обучения» студенты действительно должны понять про криптоиндустрию примерно всё, что им нужно знать. (Окей, эту шутку я украл у Мэтта Левина, если вы еще не подписаны на его рассылку для финансистов – самое время сделать это сейчас.)

Твиттер того самого академика. Ауф!

Хорошая новость недели

Уже больше недели по всему миру продаются очки Apple Vision Pro – и тут выяснилась шокирующая новость: они пока не совместимы с 3D-порнушкой. Кажется, шансы продолжить размножаться и не вымереть для человечества сохраняются, и это хорошо!

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