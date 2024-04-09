Отмена карт «МИР» и разоблачение нейроиндийцев Amazon

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: скандал с заменой денежной массы в РФ на вермишельную массу, налоговая рассказала что знает о зарубежных счетах россиян, греки проверяют сделки за наличность, что будет с госдолгом США, а также хорошая память у Incognito-режима гугловского браузера.

«Мир» не во всём мире

США ввели санкции против НСПК (российского оператора карт «Мир») 23 февраля 2024 года. Однако, с юридической точки зрения исполнение американских санкций является обязательным в первую очередь для американских же юрлиц и физлиц — финансовые организации из других стран их соблюдать не обязаны. Так что «мировые» карты продолжали работать в близких к РФ странах как раньше.

Чувствуете, к чему дело идет? К новой наклеечке на этой мемной карте!

Ребятам из Штатов это не очень нравилось, так что, судя по всему, за прошедший месяц вежливые люди из госорганов США мягко намекнули представителям финансового сектора этих стран, что если они не прекратят сотрудничество с подсанкционным НСПК — то механизм вторичных санкций не менее легко может распространиться и на них самих. Сотрудничать с дружественной страной и зарабатывать на комиссиях с платежной системы – это, безусловно, приятно. Но жертвовать ради этого своей финансовой системой желающих не так много.

Итого: за последнюю неделю в Армении и Киргизии работу карт «Мир» приостановили централизованно на уровне операторов местных платежных систем, с которыми ранее у НСПК было налажено партнерство. Центробанк Казахстана официально ни о каких запретах не заявлял, но практически все банки страны тоже перестали обслуживать платежную систему «Мир».

В настоящий момент карты «Мир» полноценно работают без ограничений в Беларуси и Абхазии (в любых банкоматах и платежных терминалах), а также в Южной Осетии (в банкоматах и терминалах Национального банка). В Таджикистане «Мир» обслуживают два банка (Амонатбанк и Dushanbe City), в Армении и Казахстане — только местные дочерние банки ВТБ в своей собственной инфраструктуре. Из чуть более отдаленных стран с «Миром» работают на Кубе (есть около 20 тыс. терминалов), во Вьетнаме (банк VRB) и Венесуле (Banco de Venezuela).

Доказано, что вермишельная масса превышает по объему рублевую денежную массу

История с национализацией макаронной фабрики «Макфа» приобретает пост-модернистский оттенок: суд постановил, что по этому делу необходимо арестовать имущество общей стоимостью 100 триллионов рублей. Откуда взялась эта сумма не очень понятно — особенно с учетом того, что она превышает всю рублевую денежную массу в обращении. Судя по всему, Илон Маск нервно грызет ногти, думая о тайном богатстве челябинского макаронного магната — ведь у самого Маска денег минимум в пять раз меньше...

Моя гипотеза: среди судебных приставов нашлись те, кто серьезно относится к Летающему Макаронному Монстру – вот они и пытаются конфисковать тайное золото пастафарианского лобби в лице Макфы!

Налоговая знает о твоих 1,8 млн зарубежных счетов (возможно)

Российская ФНС рассказала о том, что по их данным примерно у полумиллиона россиян есть счета за рубежом (всего налоговой известно о 1,8 млн таких счетов). Оба показателя за последние пару лет увеличились в полтора-два раза. Основных источника для этих данных два: либо россияне сами рассказывают (обязанность уведомлять об иностранных счетах есть у тех, кто находится в России более половины календарного года), либо другие страны сообщают в рамках программ обмена финансовой информацией.

Причем, та же Армения, например, в официальном списке государств, участвующих в автообмене фининформацией с Россией, не присутствует. Но при этом ФНС вполне себе присылает российским гражданам письма в стиле «нам тут армянские коллеги рассказали о ваших счетах, извольте объясниться» (см. вот тут у Дулкарнаева). Учтите, короче, что с дружественными странами есть и другие каналы перетекания информации.

POV: Армения рассказывает ФНС России об открытых счетах эмигрантов

Не выкупай у иностранцев евробонды (не совершай ошибку)

Российские евробонды за границей в руках у иностранцев стоят не так дорого, как те же самые облигации внутри РФ в руках российских граждан. (Потому что вторым обязаны платить по российским законам, а вот первым — тут уж как придется.) У вас тоже сразу напрашивается арбитражная сделка «купить у тех подешевле и продать этим подороже?» Ну так вот, явно не один вы такой умный...

При этом Центробанку РФ такие арбитражики не очень нравятся: безобразие, какие-то частные люди зарабатывают себе в карман прибыль, попутно избавляя иностранцев от их российских активов, по которым подморозились платежи. Это «неправильно»: либо иностранцы должны сидеть в российских активах и страдать (чтобы не мы одни, ну), либо уж если их выпускать — то зарабатывать на этом должны не все подряд, а те, кто нужно.

В общем, Центробанк как бы хочет сказать инвесторам: «Не трогайте еврооблигации у нерезидентов, это на Новый год!»

На прошлой неделе ЦБ разослал депозитариям предписание о том, что все приобретенные после 1 марта 2022 года российские евробонды надо заморозить на специальном счете, если их текущий владелец не может доказать, что с того момента они ни разу не побывали в руках недружественных нерезидентов. Подробности читайте вот здесь у Елены Рязановой.

Купил домик у грека, но сделал это без должного уважения (за наличность)

Помню, когда я покупал свою квартиру в Екатеринбурге 15 лет назад, сделка выглядела так: нас с продавцом закрыли в специальном кабинете банка со счетной машинкой, я достал чемодан бабла — и после пересчета мы под ручку шли регистрировать сделку в Росреестре.

Моя легендарная тусовочная хата в Екб (я в шляпе). Больше фоток выкладывал в статье про то, гасить ли ипотеку досрочно

Так вот, к чему это я: для россиян сделки в стиле «один другому передает рюкзак с наличкой» кажутся вполне нормальным делом, а вот во всяких Европах к этому относятся весьма настороженно. И даже если у вас в какой-то момент получилось купить домик на берегу Эгейского моря за купюрную наличку, то это еще не значит, что рисков у такой транзакции нет.

Короче, пишут, что греческие налоговики решили взять и проверить все сделки с недвижкой за наличку за последние три года (а таких набралось минимум на полмиллиарда евро). Их там интересуют вопросы вроде «а всё ли задекларировано как надо», «все ли налоги уплачены», а также «откуда бабки и не было ли там каких-нибудь отмываний». Καλημέρα, епт!

Доктор Стрейндж заглянул в будущее США и увидел...

Bloomberg провели миллион симуляций будущего пути госдолга США и пришли к выводу, что в 88% сценариев Америке кирдык [зачеркнуто] отношение госдолга к ВВП будет расти в следующее десятилетие.

Думаю, именно так видел себя шеф-редактор Блумберг, когда придумывал заголовок к их статье

Вообще, конечно, люди обычно думают, что речь идет о риске дефолта по госдолгу США. Но дефолтить долговые бумаги в собственной валюте нет никакого смысла: можно же всегда допечатать новых денег на их погашение. Проблема только в том, что это нехило разгоняет инфляцию. Что для уменьшения долга-то хорошо (он тупо обесценивается), но при этом в целом вредит стабильности экономики и вере инвесторов в Штаты (что, опять же, толкает процентные ставки вверх).

Короче, по-хорошему проблему с госдолгом можно решать только сокращением расходов бюджета. А это больно: кого там нужно выгнать нафиг с «бюджетного пляжа» — получателей бесплатной медицинской помощи? Пенсионеров? У кого будут достаточно крепкие политические яйца, чтобы такое сделать? Про Трамбайдена есть определенные сомнения...

Мистер Инкогнито всё помнит

Просто вот вам заголовок новости: «Гугл согласился удалить данные браузера, который он собирал в Incognito Mode». Вы думали, что когда включаете в Хроме «защищенный режим» чтобы потелебонькать на фурри — Гугл об этом не узнает? Ха!

Представитель Гугла заявил, что данные собирались чисто технические и никак не ассоциировались с конкретными пользователями. (Потом, я предполагаю, он подмигнул адвокату стороны обвинения и сказал «кроме как с тобой, понилюб шерстяной — над твоей историей браузера всем офисом угораем!!»)

Амазон сворачивает программу для покупателей «Просто уходи» (что могло пойти не так с таким-то названием?)

С 2016 года Amazon внедряет новаторскую технологию покупок в супермаркете «Just Walk Out»: в их магазинах достаточно просто распихать товары по карманам и уйти домой, а продвинутый ИИ автоматически распознает твои покупки по сенсорам и камерам, и спишет с твоей карточки деньги.

Всё это чудесно звучало в теории, но оборудовать каждый магазин системой сенсоров оказалось довольно дорогим удовольствием, а покупатели нередко жаловались на то, что списание с карты проходило уже через несколько часов после ухода из магазина — когда уже и не вспомнишь толком, что ты там конкретно покупал. Короче, Джаствокаут-инициативу Амазон решил свернуть.

В связи с этим без работы останутся 1000 индийцев, которые раньше отсматривали видосы с камер и правили ошибки распознавания автоматической системы. По этому поводу в интернете разразился срач нейрохейтеров с нейролюбами: одни торжествуют на тему «так мы и знали, что внутри этого вашего ИИ на самом деле индийцы за клавиатурами лупасят!!», а другие отвечают «вы чё, это же стандартный процесс обучения нейронок!».

Сотрудники отдела OpenAI «ChatGPT maintenance» едут на рабочую смену. Вижу так!

Сказать однозначно, что там на самом деле было с этой системой распознавания Амазона сложно — так как у нас просто нет надежных данных изнутри. Журналисты утверждали, что в 2022-м вмешательства человеков требовало 70% продаж через систему (что кажется чуть лишку для «автоматической» системы); а сами представители Amazon говорили «не-не, там буквально чуть-чуть совсем руками правится». (Еще бы, они же эту новаторскую систему и другим бизнесам продавали активно.)

Интервью недели: Мэтт Левин

Как обычно, в этой рубрике я делюсь одним подкастом, который я слушал на прошлой неделе (не обязательно новым). На этот раз — это интервью лучшего финансового колумниста Мэтта Левина в подкасте Masters in Business.

О том, что конкретно мне показалось интересным из этого интервью, рассказываю вот здесь в видеоверсии дайджеста.

Хорошая новость недели

В США выписали первого пациента, которому успешно пересадили почку свиньи.

Фотография счастливчика. Фото свиньи почему-то в прессе не публикуют...

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