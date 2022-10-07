Универсальный базовый робо-доход, а также разборки по понятиям в Wildberries

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: новая ставка ЦБ, эмиссионные приколы от Группы Позитив, сдувание стузинга в РФ, ЕС против обмена активов российских инвесторов, а блокировка YouTube всё ближе.

Центробанк стремится к рейтингу 18+

На пятничном заседании ЦБ повысил ключевую ставку с 16% сразу до 18%. Набиуллина при этом сказала, что она щупает российскую экономику уже давно – и такого мощного ее перегрева она не ощущала аж с 2008 года.

Дескать, «низы хотят» (больше покупать всякого), а «верхи не могут» (производить столько, сколько надо): ведь свои работники куда-то постоянно деваются, а приезжих трудовых мигрантов по новой политической моде теперь принято демонстративно жучить большой суковатой палкой. Вот и получается инфляция: цены на всё растут гораздо быстрее, чем того хотелось бы Эльвире Сахипзадовне.

TLDR: Набиуллина пытается стабилизировать экономическую ситуацию

Говорят, в сентябре ЦБ снова будет думать: а не повысить ли ставку еще выше? Тем временем, доллар подешевел до 85,5 рублей; а россияне, которые только планировали взять ипотечный кредит, трясущимися руками пытаются накапать себе в стаканчик валерьянки.

ЦБ официально разъяснил, как именно он нас всех посчитает

Кстати, про курс: как вы помните, после американских санкций на Мосбиржу биржевых торгов долларом и евро в России сейчас нету – поэтому остается смотреть только на официальные курсы на сайте ЦБ (считающиеся на базе внебиржевых сделок между банками, о которых те обязаны отчитываться).

Так вот, на прошлой неделе Центробанк обновил методологию определения этих официальных курсов для того, чтобы снизить возможность для самых крупных банков-китов целенаправленно влиять на получающиеся значения. А пара разноцветных банков могли бы накупить фьючерсов на доллар (они еще торгуются на бирже) и в день экспирации просто «поторговать» друг с другом огромными объемами по курсу 150 руб./$ – чтобы подтянуть официальный расчетный курс повыше и сорвать куш по фьючерсам.

Набиуллина такое не одобряет, поэтому теперь официальные курсы доллара и евро будут считать, хитрым образом отбрасывая статистические «выбросы» в виде сделок по самым экстремально большим и маленьким курсам за день.

Но мы-то знаем правду: на самом деле где-то в подвале ЦБ сидит котя и раз в день бунькает лапками по клавишам калькулятора, чтобы определить официальный курс доллара на сегодня

Чувствуешь, Петька, «позитив»? Вот и я чувствую...

Если вы читаете совершенно любые ТГ-каналы про инвестиции, то вы наверняка слышали о компании POSITIVE TECHNOLOGIES – светиле кибербезопасности РФ, сверкающей ракете российского фондового рынка, и вообще самой перспективной акции ever! Серьезно, с тех пор как компания вышла на биржу несколько лет назад – все топовые инвестбанкиры и аналитики Телеграма только в таких эпитетах о ней и пишут (я твердо уверен – совершенно бескорыстно и без какого-либо денежного вознаграждения от самой компании).

Так вот, не так давно выяснилось, что Позитив уже вот-вот собирается выпустить еще примерно 8% дополнительных акций. Но не для продажи за живые бабки всем желающим инвесторам, а как-то более хитро: акции будут оплачены «правами на программы для ЭВМ», которые и так уже находятся на балансе Группы Позитив. А распределяться эти новые акции будут в качестве «мотивации» неким нужным людям (но кому конкретно и как – это пока секрет!). 🤔

Если у вас на этом месте возникло ощущение, что такой вот затейливой эмиссией кто-то просто пытается втихушку размыть долю миноритарных собственников (то есть, обычных инвесторов на Мосбирже) – то вы не один такой: Ведомости пишут, что ассоциация инвесторов АВО уже направила письмо в Центробанк с просьбой проследить, чтобы никакого безобразия в отношении миноритариев не вышло.

Надеюсь, этот мем окажется совершенно нерелевантным и неподходящим к данной ситуации

Для тех, кому интересен этот кейс: у Александра Елисеева на канале выходил более подробный разбор этого всего (в тексте и на видео).

СТУЗИНГ: ВНЕСТИ ФЛЮГЕГЕХАЙМЕН

Сегодня учим новое слово: «стузинг». Это не какая-то современная сексуальная практика, а самый что ни на есть способ заработка!

Идея здесь простая, давайте: 1) возьмем кредитную карту с длинным льготным периодом погашения задолженности, 2) займем через нее побольше денег под 0% на 3 месяца, и 3) положим их на это время на накопительный счет под ~18%. ПРОФИТ!

Стузинг in a nutshell

Основная загвоздка здесь возникает на втором шаге: как вытащить деньги с карты бесплатно и без лишних комиссий? Ведь без комиссий с кредитки можно только совершать покупки, а если попытаться просто снять «живые» деньги – то банк сразу навесит на вас за такую операцию конские штрафы.

Но бывалых «стузеров» такими сложностями не смутишь: они обнаружили, что можно открывать банковские вклады через платформу Финуслуг, и при пополнении Финуслуг через систему быстрых платежей по QR-коду такие операции определяются как безобидные «покупки» без лишних комиссий. Ура, вечный двигатель по печати бабла из воздуха найден!

Увы, на прошлой неделе на Invest Future написали, что финуслуговый стузинг на глазах перестает работать практически во всех банках. Такая вот новость. (Напишите в комментах честно: вы когда-нибудь стузили??)

Заранее приношу все нужные извинения за эту новость

20 лет назад в России был основан маркетплейс Wildberries, а сейчас он зарабатывает 19 млрд руб. чистой прибыли в год. На 99% им владела Татьяна Бакальчук (соответственно, богатейшая женщина в РФ), а на 1% – ее муж Владислав Бакальчук. Правда, так как бизнес они «совместно наживали» в браке, то при разводе Владислав, по идее, по российским законам мог бы теоретически претендовать на 50% в компании.

Так вот, последние пару месяцев вокруг Вайлдберриз происходят Очень Странные Дела:

В июне стало известно о сделке по слиянию Wildberries с некой значительно более noname-компанией Russ (причем, сделку якобы «благословил» аж лично Путин). Если я правильно понял юридические последствия слияния, то благодаря ему никакой дележки бизнеса между супругами «50-на-50» в случае развода уже не будет.

На прошлой неделе вышел кринж-видос, на котором Владислав Бакальчук пришел жаловаться Кадырову (?) на то, что его жену чуть ли не похитили из дома, а бизнес захватывают рейдеры.

Почти сразу вышел ответ от самой Татьяны в том ключе, что ее никто не похищал, а с Владиславом у них как бы происходит развод.

В общем, краткая суть корпоративного конфликта, кажется, такая. Как думаете, чья крыша в итоге окажется более шиферной? 🤔

Британия вышла из ЕС, но дух Джейсона Стэтхема всё еще витает в коридорах Еврокомиссии

Помните этот самый обмен заблокированными активами российских инвесторов (в пределах 100 тыс. руб. на нос), на который мы все подавали заявки несколько месяцев назад? Так вот, Еврокомиссия официально запретила физлицам и юрлицам из ЕС участвовать в этом обмене.

В нашу редакцию попала эксклюзивная копия официального меморандума за подписью председателя Еврокомиссии

Вообще, расчеты по этому обмену должны были бы пройти уже где-то в августе. Как думаете, найдутся ли иностранные инвесторы, желающие вписаться в эту движуху – ну, не европейцы и не американцы, а какие-нибудь азиаты, например? 🤔

Тем временем, Евросоюз параллельно думает, как бы оптимизировать процесс надежного поддержания блокировки активов российского ЦБ. Сейчас эту заморозку приходится продлять каждые полгода единогласным голосованием стран-членов ЕС, что неудобно – соответственно, предлагается перейти к режиму «бессрочной» заморозки, либо хотя бы с обновлением каждые 2–3 года.

Я предлагаю Еврокомиссии не мелочиться, и сразу внедрить демократическую процедуру блокировки активов на два срока по 6 лет, после которой можно активировать фичу автоматического обнуления сроков...

Прогресс-бар по блокировке YouTube обещают довести до 70%

Дептутат Хинштейн заявил, что на этой неделе скорость работы Ютуба на стационарных компах уже к концу текущей недели будет снижена на 70%: «это вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

В этот момент, видимо, депутата стали активно пинать под столом коллеги и шептать ему «у нас же официальная версия, что это не мы замедляем, а оборудование ломается!!» – и на следующий день он поспешил дать уточняющие комментарии: оказывается, сейчас Гугл оплачивает услуги российских дата-центров через какие-то криминальные схемы (?), и вот этому-то и положат наконец конец!

Хочется спросить: депутат Хинштейн, скажите честно – вы с женой за завтраком смотрите Rutube, VK или Дзен?

В общем, пока основная рабочая гипотеза – это что вот таким «отрубанием кошке хвоста по частям» пытаются измерить общественное мнение. Не возникнут ли слишком бурные протесты по инициативе от народных масс? Делайте, как говорится, выводы!

Границы нежелательности в России опять раздвинуты

Госдума ввела уголовное наказание за участие в любых «нежелательных организациях» (раньше такие фичи были только у зарубежных неправительственных организаций).

Для тех, кто запутался во всех этих левелах и градациях разных пугательных статусов у физлиц и юрлиц, которых пристально не любит российское государство, то вот вам мое понимание не-юриста:

Иностранные агенты – low-level боссы. За взаимодействие с ними никаких особых наказаний нет. Но если будете уж очень часто тусить с такими в публичном пространстве – то повышается риск тоже заразиться «вирусом иноагентства». (Иноагентов уже больше 500, неофициальный список здесь.)

Нежелательные организации – грейд существенно выше, за любое участие в деятельности таких можно словить штраф до 500 тыс. руб. или присесть на срок до 4–6 лет. Участие может быть вообще любым, условно: вы дали комментарий для статьи в какой-нибудь «Медузе» (нежелательная организация на территории РФ), задонатили им, заказали мерч и т.д. (Неофициальный вики-перечень можно посмотреть вот здесь, сейчас таких 178 штук.)

Экстремистские организации – top-tier статус, за связи с такими теоретически можно получить до 12 лет. (Таких организаций меньше сотни, неофициальный список здесь.)

В общем, на всякий случай – неплохо бы знать, какой правовой статус в РФ у тех, с кем вы общаетесь...

От каждого по способностям, каждому по робо-дворецкому к 2026 году

Илон Маск заявил, что Оптимусы (не Праймы – речь идет про обычных, не трансформирующихся роботов от Теслы) начнут продаваться уже в 2026 году. Ну, про Маска мы знаем, что он как планы наметил – так потом и подвинет без проблем; но под это дело TechCrunch выпустил подборку со статусом по разработке гуманоидных ботов от разных компаний, она любопытная.

Робот от Sanctuary AI (слева) чем-то неуловимо напоминает мне кошко-девочку

Fun fact: названия всех рассмотренных компаний (кроме одной) начинаются с символов 1, A, B или в крайнем случае F. Видимо, главное в деле разработки роботов – это идти как можно раньше по алфавиту. Возможно, их там на производственную линию как в школе к доске вызывают, по списку? 🤔

Universal Basic Altman

Завершился трехлетний эксперимент по УБД (универсальному базовому доходу), который проводился под патронажем Сэма Альтмана. На всё это дело потратили $45 млн: исследовали 3000 человек, трети из которых платили по $1000 в месяц, а контрольной группе – всего по 50 баксов.

С точки зрения результатов эксперимента – там как будто бы ничего шокирующего. Люди с дополнительным косарем в месяц стали чуть больше тратить и чуть меньше работать, what a shocker!

Сэм Альтман смотрит на тебя как на человека, достойного получать безусловный доход $50 в месяц после наступления технологической ИИ-сингулярности

Тем временем, в Таиланде тоже собираются запустить эксперимент в похожем ключе, только с более широким размахом: там хотят раздавать почти 14 миллиардов баксов 50 миллионам малоимущих тайцев.

Фото недели: Открытие Олимпиады в Париже

Все выходные мы наблюдали массовые бугурты в ленте Телеграмов/Твиттеров по поводу открытия Олимпиады во Франции. Я не смотрел, конечно – но кому-то показалось, что вот это всё выглядит слишком «толерантно».

Громче всех «оскорблением христианства» по поводу Олимпиады возмущается Илон Маск – ну это тот парень, который недавно фоткался в доспехе с изображением Бафомета... 🤔

Интервью недели: Роб Арнотт на подкасте Insightful Investor

В этой рубрике я делюсь одним интересным интервью, которое я послушал на прошлой неделе. В этот раз смотрим разговор с Робом Арноттом – известным квантом из исследовательской компании Research Affiliates.

Как обычно, более подробно о том, что мне показалось интересным в этом подкасте, я рассказываю в видеоверсии этого дайджеста вот здесь.

Хорошая новость недели

Яндекс снова начал торговаться на Мосбирже. Раньше был тикер YNDX, теперь YDEX. Ну вы поняли? Почти что Yand-ex! 👍

Через 2 недели я уезжаю в продолжительный отпуск в Японию. Поэтому следующий выпуск дайджеста еще выйдет как обычно, а вот потом пара выпусков подряд будут выходить только у меня в ТГ-канале – на всякий случай подпишитесь, если не хотите их пропустить.

Бонусные посты: Новый лонгрид про налоговые ошибки эмигрантов, пост о том, как Эд Торп придумал арбитраж для хедж-фондов, а также почему не стоит ожидать беспредельного продолжения обгоняющего всё вокруг в минуса роста американского рынка акций.