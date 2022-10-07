Новый клубничный интеллект от OpenAI, а также охранная зондеркоманда Илона Маска

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Дуров сотрудничает с французскими жандармами, Роскомнадзор хочет забанить VPN на 96%, ЦБ поднял ставку до 19% и запретил дочкам иностранных банков запрещать переводы, Revolut обещает начать закрывать счета «без веских причин», а Apple показали новый айфон.

Новости интернетов: Дуров и Роскомнадзор

🐌 Французская газета «Либерасьён» пишет, что после первого раунда «батонной дипломатии» Дуров резко воспылал энтузиазмом к идее сотрудничества с правоохранительными органами – и теперь грассирующие лё прокуроры наперегонки несутся по коридорам французской прокуратуры, чтобы подать официальные запросы на предоставление данных в Telegram по всем своим «делам-висякам».

Вижу так запросы французских жандармов в адрес Дурова

🐌 Роскомнадзор планирует потратить 59 млрд рублей за следующие пять лет на то, чтобы повысить эффективность блокировки VPN до 96%.

Новости центробанков

🐌 ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 1 п.п. до 19%: хоть экономика и начала замедляться, побороть инфляцию это пока не помогает. «Могли бы вообще до 20% ставку бахнуть, если честно» – примерно в таком ключе прокомментировала решение Набиуллина.

🐌 Кроме того, на прессухе Эльвира Сахипзадовна рассказала о том, что ЦБ официально грозно погрозил пальцем всем дочкам зарубежных банков в России, чтобы они «не отказывали клиентам в проведении денежных переводов в иностранных валютах». Что конкретно это означает и как оно сможет улучшить ситуацию – никто, если честно, не понял. Но звучит красиво, давайте признаем!

Получается, Эльвира Набиуллина буквально отправила в Raiffeisen и Unicredit вот этот мем

🐌 А вот европейский Центробанк, наоборот – на прошлой неделе снизил ставочку еще на 0,25 п.п., уже до 3,5% годовых. Тем временем, весь мир ждет, что там скажут пацаны из американского ФРС – ведь их тусовка по снижению ставки пройдет уже на этой неделе.

Занимательные евросуды

🐌 НРД проиграл суд Евросоюза, в котором он пытался оспорить наложенные в 2022 году санкции. «Но ведь вот это всё нарушает права частной собственности для кучи людей» – пытались сказать юристы НРД. «Ну дак а вы-то чё в суд приперлись, деньги же не ваши? Пусть эти люди с нами и судятся…» – разрулил суд.

🐌 А знаете, кого еще нахлобучил суд ЕС? Apple! Им выдали штраф 13 млрд евро за преступное использование налоговых льгот от Ирландии (ранее апелляционный суд встал на сторону Apple, но самому верховному евросуду, по ходу, виднее). Заодно еще Google окончательно утвердили штраф 2,4 млрд евро за преступный монополизм (слишком хорошо «гуглят» сами свои продукты).

Revolut перенимает плохие привычки банков

Революту тут недавно выдали банковскую лицензию в UK. И они теперь приводят свои внутренние процедуры «в соответствие с отраслевыми стандартами». А именно: теперь новоиспеченному банку больше не будет нужна веская причина, чтобы просто так взять и закрыть вам счет. «Какая-то причина нужна,» – пояснил представитель Revolut – «но она не обязана быть веской, лол».

Новый тип ETF с плечом

В субботу вот в этом посте мы с вами обсуждали некоторые «сложности», которые возникают при инвестировании в классические ETF с тройным плечом (напомню, они by design обновляют плечо каждый день). Так вот, на рынке появились фонды, которые призваны (хотя бы частично) решить проблему с «отставанием из-за волатильности»: теперь можно вложиться в S&P, Nasdaq-100 или даже, прости господи, Нвидию с плечом, которое обновляется раз в месяц. (Ваша честь, попрошу занести в протокол, что это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ инвестиционной рекомендацией!)

ФНБ для США

В Штатах собираются создать свой собственный фонд национального благосостояния, чтобы инвестировать в проекты, связанные с национальной безопасностью (в широком смысле). Правда, обычно в такие фонды страны откладывают из бюджетного профицита, а в США таковой что-то не наблюдался уже почти четверть века (аж с 2001-го года)…

Курьезные истории недели

🐌 Интересная история про девушку из Австрии, которая решила распределить 90% полученного от бабушки наследства (25 млн евро) с помощью комитета из 50 случайно выбранных граждан. (Спойлер: бабки в итоге попилили между 80 благотворительными организациями, а сама 32-летняя виновница торжества предвкушает, как ей вот-вот нужно будет впервые в жизни пойти на работу.)

Марлен Энгельхорн смотрит на тебя с завистью (ведь тебе надо каждый день ходить на работу, а ей еще нет)

🐌 Стало известно, что на охрану Илона Маска Тесла тратит более $2,4 млн в год (в процессе участвует примерно 20 человек). Еще круче Мета: там на обеспечение безопасности Цукерберга уходит примерно в десять раз больше, $23 млн в год. Как думаете, если эти двое всё-таки в итоге устроят зарубу – кто кого? 🤔

Самый опасный из команды бодигардов Маска – явно дед справа (пишут, кстати, что даже по офису Твиттера миллиардер на всякий случай ходит с двумя телохранителями)

🐌 Объявлены победители свежей Шнобелевской премии. Там есть чуваки, которые научили крыс дышать через жопу (японцы, конечно же!); и еще одни доказали, что плацебо-таблетки с болезненными побочками помогают эффективнее обычных (безболезненных) плацеб. Отдельного упоминания достойна работа про то, что разнообразные «долгожители» уж очень подозрительно кучкуются по регионам, где есть большие проблемы с точным ведением записей о датах рождения, лол.

Новости технологий

🐌 Прошла ежегодная презентация новых продуктов от Apple. Кажется, ничего сильно интересного показано не было (да, мем про то, что в новые наушники встроили фичу «шумоподавлять только голос жены», который зарепостили во всех ТГ-каналах – это фейк, конечно).

Проверил, кстати – у меня 12-я модель айфона. Что думаете, пора уже менять на новую? 🤔

🐌 OpenAI наконец выпустили новую ChatGPT-модель под названием o1. Ну это та, которая раньше называлась Q* и якобы являлась тайно изготовленным Альтманом AGI, ее же потом заребрендили в Strawberry, а сейчас вот – в o1. Как бы то ни было, новую модель научили «думать, прежде чем она откроет рот» – а что всё это значит, нам объяснит в новом лонгриде Котенков, конечно.

Вообще, есть подозрение, что неймингом в OpenAI сейчас занимается переманенный сотрудник из IKEA

🐌 Пока суд да дело, появилась информация, что OpenAI поднимает новый раунд инвестиций по оценке уже не в 100, а сразу 150 млрд баксов. Как думаете, насколько быстро компания завоюет титул «первый непубличный стартап с оценкой свыше $1 трлн»?

Интервью недели

В этой рубрике я рассказываю об одном интересном интервью, которое я послушал на прошлой неделе. В этот раз Ася Кононова рассказывает в Подлодке о своем опыте переезда в Японию.

Как обычно, более подробно о том, что мне показалось интересным в этом подкасте, я рассказываю в видеоверсии этого дайджеста вот здесь. (Также, к слову, вот тут я немного делюсь впечатлениями от моей недавней поездки в Японию + рекламирую годный курс для тех, кому интересно познакомиться с этой страной поближе.)

Хорошая новость недели

У всех выгоревших айтишников наконец-то появится репрезентация среди эмодзи: в Unicode официально пообещали добавить «смайлик с мешками под глазами».

Бонусные посты

Если вы пропустили на прошлой неделе из того, что вышло у меня на канале: