Павел Комаровский
Обзоры новостей

Скандал вокруг Пробизнесбанка, а также «деловые» дети Дурова и Болгар

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ЦБ удивился бюджету на 2025, краудлендинг оказался не очень доходным, депутаты хотят двойной налог за двойное гражданство, массовые увольнения в ABBYY и VK, SWIFT хочет перечислять крипту, а также дело против Cryptex.

Мыльная опера про Дурова/Болгар выходит на новый уровень кринжа

🐌 Дуров заявил, что они с Ириной Болгар никогда не были парой в романтическом смысле, а трое совместных детей – это такой, кхм, «деловой проект». Видимо, у Павла какой-то странный кинк: он не может никому отказать на предложение размножиться, а потом, по его собственному заявлению, отчисляет на каждого мини-Дурова по стандартной таксе в $10 тыс./мес. (неужели на всю сотню? это же лям баксов в месяц!).

Кроме того, заочный обмен колкостями между фигурантами в сторис/постах перешел на уровень дискуссии «я тебя затроллил / нет это я тебя затроллил!!» (просто поставлю эти два скриншота рядом)
Кроме того, заочный обмен колкостями между фигурантами в сторис/постах перешел на уровень дискуссии «я тебя затроллил / нет это я тебя затроллил!!» (просто поставлю эти два скриншота рядом)

Набиуллину удивил бюджет на 2025 год

🐌 Появился официальный проект бюджета РФ на 2025 год – в целом там всё в русле того, что неделей ранее слил Блумберг. Представители ЦБ заявили, что в новом бюджете для них есть «ряд неожиданных моментов». В переводе на обычный язык: Набиуллина из последних сил пытается забороть инфляцию, а ей тут подтаскивают очередное повышение бюджетных расходов – короче, возможно, цикл повышения ключевой ставки еще не закончен.

Вы всё еще краудлендите? Тогда мы идем к вам (чтобы посчитать реальную доходность)

🐌 Пишут, что с выходом из набранных позиций по «мусорным» займам на краудлендинговых платформах типа JetLend начали возникать проблемки: никто больше не хочет выкупать такой сомнительный долг. Алексей Марков прикинул на коленке результаты по своим вложениям – и у него вышло, что с учетом дефолтов доходность от участия в подобном получается в районе 10–12% годовых. Это что же, выходит, можно было просто класть деньги на надежные банковские депозиты и зарабатывать не меньше и без лишних рисков? 😱 (Мое мнение про краудлендинг см. здесь.)

Каждый раз, когда вижу рекламу краудлендинга, вспоминаю этот мем
Каждый раз, когда вижу рекламу краудлендинга, вспоминаю этот мем

Pre-IPO для самых прошаренных инвесторов (не мамонтов!)

🐌 Финам даст российским квалифицированным инвесторам доступ к pre-IPO SpaceX. В этой новости прекрасно всё, и в первую очередь – идея инвестировать из России в обещание будущей доли в американской космической компании, имеющей стратегическое значение для Штатов (как говорится – что может пойти не так?). С другой стороны, если как Финам брать за это 5% на входе и потом еще 20% от прибыли на выходе – то почему бы и нет?

Ваша любимая рубрика «бешеный принтер»

🐌 Два депутата-патриота внесли в Госдуму инициативу о том, чтобы повысить вдвое ставки НДФЛ, а также транспортного и имущественного налогов для россиян с двойным гражданством. Мне пока лень открывать текст предлагаемых поправок; но интересно – значит ли это, что налоговым нерезидентам с двойным гражданством хотят вкрячить НФДЛ 60%? 🤔

В оппозиционной среде новый скандал

🐌 Вышло большое расследование про то, как Александр Железняк и Сергей Леонтьев вывели в 2015 году активов Пробизнесбанка на $470 млн с помощью секретных поручительств за аффилированные с ними компании. Написал свое мнение про финансовую сторону вопроса вот в этом Твиттер-треде.

США снимают 30% с инвесторов, которые «фаткой не вышли»

🐌 В FB-группе про инвестиции на зарубежных рынках рассматривают интересный кейс. Там клиенту Атона приходят купоны от американских облигаций за вычетом 30% налога у источника. Клиент говорит «но ведь купоны не облагаются WHT!», а брокер ему отвечает «мы хз, это американская сторона удерживает». Судя по всему, это как раз те самые 30%, которые являются не налогом, а штрафом за «российскость» брокера (которого исключили из FATCA) – поэтому их потом еще и в уменьшение НДФЛ в России не учесть…

В общем, оба государства с обеих строн усиленно пытаются обеспечить «наиболее справедливое взимание налогов»
В общем, оба государства с обеих строн усиленно пытаются обеспечить «наиболее справедливое взимание налогов»

Что не так может пойти с переводом в израильский банк

🐌 Выпустил на прошлой неделе статью с рассказом о поучительной истории из личного опыта моей подруги: как она боролась с израильским банком за вызволение переведенных из РФ денег от продажи квартиры. Будет полезно ознакомиться всем эмигрантам.

Познавательное про Телеграм-жуликов

🐌 Вам ведь тоже в личку пишут: «Привет, увидел вас в подписчиках у Павла Комаровского, подскажите, стоит ли покупать его платные курсы?». Так вот в Т–Ж уже давно висит статья с описанием того, чем заканчивается этот развод. (Спасибо моей любимой рубрике в Хулиномике за наводку.)

Моих подписчиков жулики всё время пытаются развести на непотребство (писал вот здесь, как можно наиболее эффективно их наказать)
Моих подписчиков жулики всё время пытаются развести на непотребство (писал вот здесь, как можно наиболее эффективно их наказать)

Российские программисты в опасносте

🐌 Всю неделю наблюдал бурления по поводу того, что «компания ABBYY уволила всех программистов с российским гражданством из-за их происхождения». Правда, в итоге оказалось, что уволили всех подряд – просто так исторически сложилось, что россиян в команде было больше всего. И сразу еще одна шок-новость: VK тоже массово увольняет прогеров с российским паспортом!!

Украл — выпил — в стартап-акселератор!

🐌 В знаменитом акселераторе стартапов Y Combinator скандал: туда пробился проект, который тупо стыбздил чужой код и повесил на него свою «лицензию». А чё, так можно было? Вы знаете, тогда я тоже своего рода стартапер…

Новости регуляции искусственных интеллектов

🐌 В Калифорнии наложили вето на принятие нового закона о регулировании AI для обеспечения его безопасности. Европейские ИИ-стартаперы (кстати, где они?) смеются над американскими – ведь те даже не могут толком дать себя порегулировать!!

SWIFT идет в крипту

🐌 Парни из системы глобальных переводов SWIFT объявили о том, что в 2025 году они готовы запускать обработку транзакций в крипте. Наконец-то сделки на блокчейне станут такими же удобными, как в традиционной финансовой системе: похоже, с 2025-го можно будет отправить перевод в крипте так, чтобы он шел до адресата 3 недели и в середине его еще заблокировал отдел комплаенса.

США и Россия вместе борются против криптанов

🐌 А вот криптобиржа Cryptex с оборотом около 100 млрд руб. в год осуществляла переводы крипты быстро, без задержек и лишних вопросов – так что в итоге ее основатели получили подарочный набор: внесение в санкционный список США, а также уголовное дело в России (пишут, что арестовали почти 100 человек). Нелегко, короче, нынче быть шифропанком – ни там, ни здесь.

Интервью недели

🐌 В этой рубрике я рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. Нынче это Dr. Bryan Taylor в гостях у Rational Reminder: Lessons from Market History (1600-2024).

Как обычно, более подробно о том, что мне показалось интересным в этом подкасте, я рассказываю в видеоверсии этого дайджеста вот здесь.

Хорошая новость недели

🐌 Помните была такая компания Yandex N.V. (не российская, теперь уже зарубежная)? Так вот, они запартнерились с Uber в США – те планируют начать использовать их роверы для доставки еды уже вот-вот, а чуть позже еще и роботакси.

Бонусные посты

  • Разбираемся с удивительным отставанием инвесторов в фонды по сравнению с заявленными результатами этих самых фондов.

  • А в этом посте обсуждаем, как копить на 18-летие дочери.

  • В этот раз даже порекомендую пару рекламных постов: вот тут пишу про годный сервис недорогих консультаций по налогам в РФ, а вот здесь есть фотка моего собакена (в комментах пишут, что у него «слишком большая голова», лол).

Ладно, окей, фото пёса я вам тут сразу авансом покажу!
Ладно, окей, фото пёса я вам тут сразу авансом покажу!

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