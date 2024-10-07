Скандал вокруг Пробизнесбанка, а также «деловые» дети Дурова и Болгар

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ЦБ удивился бюджету на 2025, краудлендинг оказался не очень доходным, депутаты хотят двойной налог за двойное гражданство, массовые увольнения в ABBYY и VK, SWIFT хочет перечислять крипту, а также дело против Cryptex.

Мыльная опера про Дурова/Болгар выходит на новый уровень кринжа

🐌 Дуров заявил, что они с Ириной Болгар никогда не были парой в романтическом смысле, а трое совместных детей – это такой, кхм, «деловой проект». Видимо, у Павла какой-то странный кинк: он не может никому отказать на предложение размножиться, а потом, по его собственному заявлению, отчисляет на каждого мини-Дурова по стандартной таксе в $10 тыс./мес. (неужели на всю сотню? это же лям баксов в месяц!).

Кроме того, заочный обмен колкостями между фигурантами в сторис/постах перешел на уровень дискуссии «я тебя затроллил / нет это я тебя затроллил!!» (просто поставлю эти два скриншота рядом)

Набиуллину удивил бюджет на 2025 год

🐌 Появился официальный проект бюджета РФ на 2025 год – в целом там всё в русле того, что неделей ранее слил Блумберг. Представители ЦБ заявили, что в новом бюджете для них есть «ряд неожиданных моментов». В переводе на обычный язык: Набиуллина из последних сил пытается забороть инфляцию, а ей тут подтаскивают очередное повышение бюджетных расходов – короче, возможно, цикл повышения ключевой ставки еще не закончен.

Вы всё еще краудлендите? Тогда мы идем к вам (чтобы посчитать реальную доходность)

🐌 Пишут, что с выходом из набранных позиций по «мусорным» займам на краудлендинговых платформах типа JetLend начали возникать проблемки: никто больше не хочет выкупать такой сомнительный долг. Алексей Марков прикинул на коленке результаты по своим вложениям – и у него вышло, что с учетом дефолтов доходность от участия в подобном получается в районе 10–12% годовых. Это что же, выходит, можно было просто класть деньги на надежные банковские депозиты и зарабатывать не меньше и без лишних рисков? 😱 (Мое мнение про краудлендинг см. здесь.)

Каждый раз, когда вижу рекламу краудлендинга, вспоминаю этот мем

Pre-IPO для самых прошаренных инвесторов (не мамонтов!)

🐌 Финам даст российским квалифицированным инвесторам доступ к pre-IPO SpaceX. В этой новости прекрасно всё, и в первую очередь – идея инвестировать из России в обещание будущей доли в американской космической компании, имеющей стратегическое значение для Штатов (как говорится – что может пойти не так?). С другой стороны, если как Финам брать за это 5% на входе и потом еще 20% от прибыли на выходе – то почему бы и нет?

Ваша любимая рубрика «бешеный принтер»

🐌 Два депутата-патриота внесли в Госдуму инициативу о том, чтобы повысить вдвое ставки НДФЛ, а также транспортного и имущественного налогов для россиян с двойным гражданством. Мне пока лень открывать текст предлагаемых поправок; но интересно – значит ли это, что налоговым нерезидентам с двойным гражданством хотят вкрячить НФДЛ 60%? 🤔

В оппозиционной среде новый скандал

🐌 Вышло большое расследование про то, как Александр Железняк и Сергей Леонтьев вывели в 2015 году активов Пробизнесбанка на $470 млн с помощью секретных поручительств за аффилированные с ними компании. Написал свое мнение про финансовую сторону вопроса вот в этом Твиттер-треде.

США снимают 30% с инвесторов, которые «фаткой не вышли»

🐌 В FB-группе про инвестиции на зарубежных рынках рассматривают интересный кейс. Там клиенту Атона приходят купоны от американских облигаций за вычетом 30% налога у источника. Клиент говорит «но ведь купоны не облагаются WHT!», а брокер ему отвечает «мы хз, это американская сторона удерживает». Судя по всему, это как раз те самые 30%, которые являются не налогом, а штрафом за «российскость» брокера (которого исключили из FATCA) – поэтому их потом еще и в уменьшение НДФЛ в России не учесть…

В общем, оба государства с обеих строн усиленно пытаются обеспечить «наиболее справедливое взимание налогов»

Что не так может пойти с переводом в израильский банк

🐌 Выпустил на прошлой неделе статью с рассказом о поучительной истории из личного опыта моей подруги: как она боролась с израильским банком за вызволение переведенных из РФ денег от продажи квартиры. Будет полезно ознакомиться всем эмигрантам.

Познавательное про Телеграм-жуликов

🐌 Вам ведь тоже в личку пишут: «Привет, увидел вас в подписчиках у Павла Комаровского, подскажите, стоит ли покупать его платные курсы?». Так вот в Т–Ж уже давно висит статья с описанием того, чем заканчивается этот развод. (Спасибо моей любимой рубрике в Хулиномике за наводку.)

Моих подписчиков жулики всё время пытаются развести на непотребство (писал вот здесь, как можно наиболее эффективно их наказать)

Российские программисты в опасносте

🐌 Всю неделю наблюдал бурления по поводу того, что «компания ABBYY уволила всех программистов с российским гражданством из-за их происхождения». Правда, в итоге оказалось, что уволили всех подряд – просто так исторически сложилось, что россиян в команде было больше всего. И сразу еще одна шок-новость: VK тоже массово увольняет прогеров с российским паспортом!!

Украл — выпил — в стартап-акселератор!

🐌 В знаменитом акселераторе стартапов Y Combinator скандал: туда пробился проект, который тупо стыбздил чужой код и повесил на него свою «лицензию». А чё, так можно было? Вы знаете, тогда я тоже своего рода стартапер…

Новости регуляции искусственных интеллектов

🐌 В Калифорнии наложили вето на принятие нового закона о регулировании AI для обеспечения его безопасности. Европейские ИИ-стартаперы (кстати, где они?) смеются над американскими – ведь те даже не могут толком дать себя порегулировать!!

SWIFT идет в крипту

🐌 Парни из системы глобальных переводов SWIFT объявили о том, что в 2025 году они готовы запускать обработку транзакций в крипте. Наконец-то сделки на блокчейне станут такими же удобными, как в традиционной финансовой системе: похоже, с 2025-го можно будет отправить перевод в крипте так, чтобы он шел до адресата 3 недели и в середине его еще заблокировал отдел комплаенса.

США и Россия вместе борются против криптанов

🐌 А вот криптобиржа Cryptex с оборотом около 100 млрд руб. в год осуществляла переводы крипты быстро, без задержек и лишних вопросов – так что в итоге ее основатели получили подарочный набор: внесение в санкционный список США, а также уголовное дело в России (пишут, что арестовали почти 100 человек). Нелегко, короче, нынче быть шифропанком – ни там, ни здесь.

Интервью недели

🐌 В этой рубрике я рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. Нынче это Dr. Bryan Taylor в гостях у Rational Reminder: Lessons from Market History (1600-2024).

Как обычно, более подробно о том, что мне показалось интересным в этом подкасте, я рассказываю в видеоверсии этого дайджеста вот здесь.

Хорошая новость недели

🐌 Помните была такая компания Yandex N.V. (не российская, теперь уже зарубежная)? Так вот, они запартнерились с Uber в США – те планируют начать использовать их роверы для доставки еды уже вот-вот, а чуть позже еще и роботакси.

Бонусные посты

Разбираемся с удивительным отставанием инвесторов в фонды по сравнению с заявленными результатами этих самых фондов.

А в этом посте обсуждаем, как копить на 18-летие дочери.

В этот раз даже порекомендую пару рекламных постов: вот тут пишу про годный сервис недорогих консультаций по налогам в РФ, а вот здесь есть фотка моего собакена (в комментах пишут, что у него «слишком большая голова», лол).