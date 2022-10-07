Новый старый дед в Штатах, а также заработок криптокита $85 млн на ставке на Трампа

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: 10-летняя «малышка на 2,8 млрд» из Краснодара, новые ограничения от Interactive Brokers, физический интеллект пизеров для OpenAI и Безоса, Tether идет в торговлю нефтью, а также опасные времена для канадских криптанов.

ТРАМП ТРАМП ТРАМП

🌭 Тема прошедшей недели – выборы в США и ихний новый президент! Ну то есть как, раньше у них там в Америке президентом был старый дед, а сейчас будет новый дед. Он тоже старый, но всё же чуть менее старый, чем старый дед (который совсем капец старый). Эх, кажется, политолог из меня всё-таки так себе…

В части рунета настроения примерно вот такие (как говорит Алексей Марков: «Россия ждет главную новость»)

🌭 Трамп при этом победил по-царски: несмотря на обещание «близких» результатов выборов от экспертов, он с легкостью забрал все ключевые «колеблющиеся штаты». Хотя, тут споры еще идут: кто-то до сих пор считает, что шансы у обоих кандидатов были плюс-минус 50-на-50 (см. вот это эссе Скотта Александра).

🌭 И вот еще забавный факт: несколько тысяч бюллетеней забраковали из-за того, что нынешние зумеры разучились писать от руки – они не смогли даже толком поставить узнаваемой закорючкой свою подпись. (Я на 146% уверен, что Элла Памфилова очень смеялась над этой новостью).

🌭 А знаете, кто еще кайфанул от выборов? Сайт для крипто-беттинга Polymarket, на котором поставили ставок более чем на $3,6 млрд. Один хитрый французик так вообще через 11 аккаунтов пошел там практически «all-in» в пользу Трампа – и в итоге заработал $85 млн. Позже он поделился своей хитрой методой: в отличие от всех остальных, кто смотрел на результаты опросов «за кого вы будете голосовать?», французский лудоман анализировал опросы с чуть другой формулировкой: «за кого, по вашему мнению, проголосует ваш сосед?». Ну и там Трамп стабильно разрывал Харрис на несколько процентных пунктов, такие дела.

🌭 По итогам американских выборов российские акции снова начали расти (спасибо Financial Times за новую кричалку «Make IMOEX Great Again!»), ну и заодно еще подросли акции зарубежных компаний, чей бизнес связан с Россией (см., к примеру, Райффайзен). S&P500 с биткоином тоже на радостях обновили свои рекордные значения. Короче, в финансовом экстазе слились почти все подряд! И особенно Илон Маск, который громче всех поддерживал нового старого деда: акции Tesla скакнули вверх аж на +30% за неделю, а богатство самого Маска опять превысило $300 млрд.

Новая цель жизни: найти какого-нибудь миллиардера, который будет так же по-детски непосредственно за меня болеть, как Маск за Трампа...

🌭 Кстати, еще на прошлой неделе ФРС США планово-ожидаемо снизила ключевую ставку на 0,25 п.п. – теперь она составляет 4,5% годовых. Думаю, Джером Пауэлл теперь молится, чтобы Трамп в своих обещаниях снизить налоги и повысить импортные тарифы не раскочегарил заново инфляцию.

Твит недели

🐌 Прошло ровно 10 лет с легендарного сообщения Варламова (внесен в список иноагентов — прим.ред.) о том, что он продал все доллары по 48 рублей, чтобы откупиться через месяц по 41.

С тех пор курс доллара вырос почти ровно в два раза (до 98 руб.) – так что Илья, похоже, до сих пор ждет выгодного момента для обратного приобретения бакса. Впрочем, справедливости ради, в июне 2022-го биржевой курс спускался до 52 рублей – знаменитый прогноз был буквально в шаге от того, чтобы сбыться…

Классовая зависть к блогерам on the rise

🐌 Десятилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров: пишут, что за текущий год она заработала 2,8 млрд руб. – всего в три раза меньше вечноулыбающегося Мистера Биста.

Настя смотрит на тебя как на чувака, который к 10 годам не смог заработать даже жалкого миллиона рублей

Я уже хотел пошутить, что, скорее всего, папочка с уголовным делом о дроблении бизнеса уже лежит где-нибудь на столе у следака – но тут отбой, ложная тревога: Настя с семьей с 2018 года живут во Флориде.

🐌 Тем временем, в Австралии собираются законодательно запретить детям до 16 лет сидеть в соцсетях. А то, ишь ты, обмажутся своими тиктоками и ютубами – и зарабатывают там миллиарды уже в десять лет! Нам, взрослым нищебродам, обидно, знаете ли…

Нет матвыгоде от дешевой ипотеки!

🐌 Президент РФ подписал закон, согласно которому часть «дешевых» ипотечных кредитов, взятых до 31.12.2024, освобождается от НДФЛ на материальную выгоду. Там всё сложно, не буду пытаться объяснить в одном абзаце – лучше почитайте налоговых юристов по вот этой ссылке. (Насколько я понимаю, вся эта тема с матвыгодой от низкой % ставки по кредиту – в целом довольно редкая штука, которая касается только ситуаций, когда вы берете заем у связанных с вами лиц.)

ПДС пока не ЗБС

🐌 Осталось всего 2 месяца до конца года – а у Минфина возникла проблемка: президент РФ очень просил положить ему под елочку 250 млрд руб., привлеченные по программе долгосрочных сбережений (ПДС). А пока за 10 месяцев насобирали только 100 млрд, и то из них половина – это просто перекочевавшая туда печально известная «накопительная пенсия». Не несут, короче, россияне свои бабки в этот ПДС. А вы что думаете – надо делать разбор этой программы? Мне очень лень, признаюсь честно. =)

Рубрика «Бешеный принтер»

🖨 Володин тут придумал новый законопроект, согласно которому иноагенты смогут получать роялти-доходы только в рублях и на специальные счета. Эдакий специальный закон-страшилка для певцов, писателей и прочих креаторов доходной интеллектуальной собственности.

Твое лицо, когда мысль о том, что где-то есть хоть один негрустный иноагент, сводит тебя с ума

Кстати, еще одна новость на эту тему: пару недель назад Европейский суд по правам человека обязал выплатить компенсации 100+ «иноагентам» и заодно популярно объяснил, почему этот закон в российском его исполнении – это какая-то несусветная глупость (спасибо, кэп!).

Interactive Brokers опять кошмарят российских инвесторов

🐌 Interactive Brokers в очередной раз позакрывали часть счетов российских клиентов + некоторым придумали новые ограничения. Подробнее писал об этом в отдельном посте.

Робо-мейдочку в каждый дом

🐌 Джефф Безос и OpenAI вложили кучу бабла в стартап Physical Intelligence, который (вы угадали!) делает софт для ловких гуманоидных роботов. С маркетингом только у ребят не очень – своих роботов они назвали «пизерами» (извините). В смысле, π0 – pi-zero. Как бы то ни было, по сообщениям мам и пап этих пизеров, они уже умеют сворачивать белье после стирки и вытаскивать продукты из пакета. Осталось нарядить их в костюм горничных, научить еще парочке нехитрых движений – и можно будет успешно продавать на японском рынке!

Вижу так

Новости крипты

🐌 Tether с гордостью рассказали, как они профинансировали сделку по купле-продаже нефти на $45 млн при помощи USDT. Ох, по тонкому льду гуляют ребята – думаю, что санкционное подразделение американского Минфина, читая такие новости, свободной рукой уже нож точит.

🐌 В Канаде злоумышленники средь бела дня похитили гендира криптобиржи WonderFi по имени Дин Скурка. К счастью, его почти сразу отпустили всего за 1 миллион баксов, и шкурка Скурки не пострадала (прошу прощения).

Дин Скурка

Интервью недели

🐌 Рассказываю об одном интервью (не обязательно новом), которое я послушал на прошлой неделе: нынче это Rational Reminder – Renting Versus Buying a Home in Canada 2005-2024.

Как обычно, более подробно свои мысли по этому подкасту рассказываю в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Хорошая новость недели

🐌 «Дом с маяком» запустил новогоднюю акцию «Благодарительность». Бизнесам предлагается вместо обычных трат на новогодние сувениры сделать благотворительный взнос в пользу тяжелобольных детей и получить «корпоративную» открытку с рисунком пациента хосписа. Такой virtue signaling мы одобряем!

Бонусный пост недели

🐌 Рассказываю историю о том, как я инвестировал в торгового робота для трейдинга валютными фьючерсами. Удовольствие было получено на все деньги! =)