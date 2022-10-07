Дайджест за 24 февраля–2 марта

Самые интересные новости финансов за неделю: все, что вы не хотели знать о редкоземельных металлах, культ веганских анархотрансгуманистов-ситхов, самозапрет кредитования через Госуслуги, Илон Маск рассылает DOGE-письма счастья бюрократам, новые передовые AI-модели Claude 3.7 и GPT-4.5 Orion, стартап для AI-управления потогонными фабриками в Индии.

Редкоземельные металлы

🐌 Кажется, на прошлой неделе все разговоры были исключительно про редкоземельные металлы. Все вдруг резко захотели их покупать (ну или продавать, тут каждому свое). Придется нам с вами разбираться, в чем там фишка.

Reuters пишут, что эти самые rare earth elements используются в магнитах для разных электромашинок (в том числе военного назначения), а подавляющее большинство запасов нужных минералов сосредоточено в Китае (с которым у США сейчас, как вы помните, зайчатки торговой войны).

Вот Трамп сейчас и ищет активно, как бы диверсифицировать свои источники поставок этих минералов так, чтобы не зависеть слишком сильно от Китая. В итоге почти договорились с Украиной, где будет создан специальный «реконструкционный» инвестфонд, куда будет попадать 50% от выручки (даже не от прибыли?) от добычи этих элементов, и дальше там это всё будет направляться на развитие индустрии (ну и в карман США, видимо). При этом уже 10 раз поменялся объем предприятия: то говорили про $500 млрд, то про $100 млрд, затем вообще околоправительственный экономист Кевин Хассетт прикинул, что Штаты получат от всего этого от силы $20 млрд профита.

Но чуть позже в пятницу на специальной тусовке между президентами США и Украины по подписанию этого соглашения что-то пошло не так, и всё отменили. (Полную видеозапись без купюр можно посмотреть вот здесь – так-то, если честно, это вообще самое интересное, что произошло на прошлой неделе.)

🐌 Но это еще не всё! Евросоюз теперь тоже утверждает, что они готовят свой вариант редкоземельной сделки с Украиной. А к США теперь на эту тему подкатывает Россия, соблазнительно поигрывая своими редкоземлистыми ресурсами.

В общем, ситуация какая-то такая

Новости санкций

🐌 Появились детали 16-го пакета санкций ЕС, приуроченного к 24 февраля. Дополнительные ограничения наложили на российский теневой-нефтяной флот, 13 среднеразмерных банков отключили от SWIFT (кажется, они все им и так уже давно не пользовались), а самое главное: в санкционный список включили Галустяна! Причем, в список его вписали под псевдонимом «Михаил», хотя по паспорту он – Ншан Галустян; ну и еще и зачем-то к возрасту ему лишних 9 лет там приписали. 🤔

Могли бы уж не мелочиться и сразу накладывать санкции на Гадю Хренову, чего уж там!

🐌 По обещанному юбилейному мега-пакету санкций от Великобритании тоже появились детали: там, если честно, аналогично ничего концептуально нового. Разве что, санкции наложили на компанию «Авилон», в делишках которой мы детально копались прошлым октябрем в рамках Пробизнесбанкгейта (да, это именно та, из которой чемоданы прокурорского нала в банк носили).

🐌 Трамп просто продлил уже действующие санкции США еще на один год. Однако, при этом он намекнул, что их при желании можно и снять – но для этого россияне сначала должны дождаться главную новость.

🐌 Bloomberg вдогонку к этому пишет, что иностранные инвесторы якобы уже прямо готовы снова закупаться российскими акциями в ожидании того, что уже вот-вот все вопросы между странами порешаются. Хотя, вроде бы, еще недавно западные инвестиционные фонды бодро списывали в ноль все инвестиции в российские ценные бумаги…

🐌 А вот киношники из Sony Pictures решили подойти к вопросу снятия санкций с другой стороны: они под это дело собираются отсудить у российских кинотеатров больше миллиарда рублей за самовольное продление условий показа человекопаучьих фильмов (тех, которые успели продать в Россию еще до 2022 года).

Думаю, именно с таким лицом адвокат из Sony Pictures вписывает в свою речь для суда фразу «с большими сборами приходит большая юридическая ответственность!»

Новости российского рынка

🐌 Райффайзенбанк запретил использовать мат в кодовом слове для идентификации клиента. Хотя, слова из каких конкретно языков подпадают под этот запрет — не уточнено, так что, возможно, еще можно назначить своим кодовым словом что-то вроде «САКМАЙБОЛЗ».

Рик Санчез называет кодовое слово для доступа к счету операционисткам в Райффайзенбанке. Вижу так!

🐌 С 26 февраля начался процесс принудительной конвертации зарубежных депозитарных расписок Tinkoff в настоящие советские акции ТБанка. «Принудительная» — не в том смысле, что там всё само произойдет; нет — вам надо будет ворох документов принести, и успеть всё это сделать за ближайшие 120 дней. Подробности в посте Елены Рязановой.

🐌 Великобритания и Швеция приостановили свои соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией (в ответ на то, что РФ сделала то же самое еще в августе 2023).

Законы, которые вступили в силу в РФ с 1 марта

🐌 Собственно, сабж. Самое любопытное:

Иноагенты теперь должны хранить средства от полученных доходов из ряда источников на специальных (замороженных) счетах.

При увольнении теперь можно получить деньги за неиспользованные отгулы (раньше такое канало только с неиспользованным отпуском, а отгулы — это всякие дополнительные дни за сверхурочную работу, сдачу донорской крови, и т.д.).

3% доходов от онлайн-рекламы теперь нужно перечислять в бюджет. По ходу, реклама на RationalAnswer подорожает на 3%!

Роуминг между Россией и Белоруссией отменяется.

Россиянам разрешили ставить на Госуслугах самозапрет на выдачу кредитов для защиты от мошенников.

Цифровизация делает нашу жизнь удобнее, говорили они

ТРАМП ТРАМП ТРАМП

🐌 Трамп планирует ввести новые тарифы, на этот раз в размере 25%, на импорт из Евросоюза. Говорит, нынешние тарифы США гораздо ниже аналогичных европейских. А еще, что ЕС был создан специально чтобы насолить Америке, такие дела. Конкретных сроков вступления в силу пока нет, есть только заявления.

Вообще, с точки зрения экономтеории, развязывание тарифных войн — это обычно довольно печальная штука для всех участвующих в этом процессе экономик и потребителей из них (см., к примеру, вот эту статью РЭШ). Например, введенные Трампом в 2018 году пошлины на стиральные машины создали около 1800 новых американских рабочих мест, но каждое из них суммарно обошлось потребителям в 815 тысяч баксов за счет повышения цен.

🐌 Еще президент США объявил о введении «золотой карты» США (по аналогии с гринкартой). Вложив $5 млн в американскую экономику, можно будет обзавестись таким вот модным ВНЖ — то есть, даже еще не самим гражданством, Карл! (Ну окей, там дальше можно будет потенциально запустить и процедуру получения американского гражданства, но всё равно, выглядит недешевым удовольствием).

DOGE DOGE DOGE

🐌 В Штатах продолжаются волнения по поводу DOGE-инициативы Маска по сокращению бюрократии. 22 февраля Илон поручил разослать всем госслужащим США письмо с требованием написать сочинение из пяти пунктов на тему «что полезного я сделал за прошлую неделю» (а неответивших, якобы, будут резко-стремительно увольнять). Местами там среди служащих паника, а руководство некоторых ведомств (вроде ФБР или NASA) вообще сказало своим сотрудникам «блин, вы там не вздумайте ему отвечать!!». Немедленно еще появились неподтвержденные слухи, что сотрудники DOGE, дескать, будут просто загружать ответы на эти письма в LLM и, видимо, задавать вопрос «окей, Грок, кого из этих бедолаг увольняем на этот раз?».

Пока я писал об этой новости, Маск уже успел вторую волну писем разослать и пообещать, что эта практика теперь станет еженедельной

🐌 Тем временем, к эффективности процесса подсчета эффективности самой DOGE-инициативы тоже возникли вопросики. Ребята Маска постят на специальный сайт некие суммы «успешно сэкономленных средств» — но при ближайшем рассмотрении периодически выясняется, что местами там путаются миллиарды с миллионами, а одни и те же пункты считаются в общей сумме по три раза. Так что, после того, как там по-тихому пофиксили часть ошибок, объем «экономии для бюджета США» снизился с $16,6 до $9,6 млрд.

Дешевые фонды Вангарда всё дешевеют

🐌 Vanguard запустил новый ETF с тикером VBIL на самые короткие векселя госдолга США (со сроком погашения ниже трех месяцев — по сути, то, что в финансах принято называть «безрисковой доходностью») и минимальным на рынке размером комиссии (всего 0,07% годовых). Для сравнения: у самого популярного аналогичного фонда BIL от SPDR размер комиссии составляет 0,14% — в два раза больше! (Ну окей, есть еще SGOV от Blackrock, там у них 0,09%.)

Лонгрид недели: Киллер-зизианцы наносят ответный удар

🐌 Wired выпустил здоровенную и довольно адовую статью про культ веганских анархотрансгуманистов-ситхов, в котором транс-персоны из числа поехавших рационалистов убивали людей катаной (что? да!).

На самом деле, для большинства людей будет не очень интересно, но если вы немного знакомы с рационалистским лором (LessWrong, Василиск Роко — вот это всё), то вам, возможно, будет любопытно прочесть. Боюсь, в любом достаточно большом сообществе всегда есть риск отлета кукухи у отдельных его членов (особенно, если там всякие «сверхценные идеи» обсуждаются)…

Зизианцы

Новые AI-модели

🐌 Anthropic выпустил языковую модель Claude 3.7 Sonnet — ее уже успели назвать лучшей моделью для кодинга. Фишка этой модели в том, что она впервые является гибридной: Claude 3.7 совмещает сразу оба «способа мышления»: можно либо потребовать немедленного быстрого ответа; либо дождаться, пока модель «порассуждает про себя» (выбрав, как долго она это будет делать), и только потом выдаст итоговый ответ. (Более подробный обзор модели от Цви можно почитать вот тут.)

А вот здесь есть набор ссылок на разные забавные штуки, которые успели накодить с помощью нового Сонета. В частности, там есть игра в змейку, которая обрела самосознание и начала догадываться, что она находится внутри Матрицы, лол.

🐌 Чуть позже, 27 февраля, OpenAI представили свою GPT-4.5 (кодовое название Orion). Ребята из OpenAI заявляют, что новая модель, типа, более человечна и лучше реагирует на подсказки, но при этом даже они сами не готовы называть ее «фронтирной» (самой передовой) моделью ИИ — в общем, пока консенсус складывается такой, что ничего сильно интересного в этой обновке как будто нет (при этом на ее разработку затратили, ну, примерно полмиллиарда баксов). Кстати, это последняя базовая модель от Сэма Альтмана, в которой нет этого самого встроенного «режима глубокого рассуждения» (см. предыдущую новость).

И к другим новостям AI

🐌 OpenAI хочет поменять основного поставщика мощностей для вычислений с Microsoft на SoftBank. В условиях запуска GPT-4.5 и GPT-5 компании сильно не хватает GPU и другого железа, и Сэм Альтман решил искать помощи у японского холдинга. Ранее SoftBank заявили об участии в американском ИИ-проекте Stargate, а также запланировали вложить в OpenAI $15–25 млрд, что сделает их крупнейшим инвестором компании.

🐌 Apple заявили, что в ближайшие 4 года они вложат $500 млрд (ну то есть, еще один Stargate, basically, хоть там и не только про один AI речь) в экономику США. Подается это как важное достижение Трампа (он встретился с Тимом Куком неделю назад), но есть нюанс: этот план на $430 млрд был представлен еще в 2021, а сейчас компания только выпустила пресс-релиз, где уточнила его подробности.

🐌 Университет Калифорнии выпустил доклад о влиянии AI дата-центров на окружающую среду, где заявил, что они увеличивают количество выбросов в атмосферу и ухудшают воздух вокруг, приводя к болезням (вроде рака с астмой) и росту трат на здравоохранение в размере $5,4 млрд за последние пять лет. Хотя, я думаю, если по этой их методе считать — то там вообще всё подряд в нашем мире вредно и опасно…

🐌 Y Combinator попал в скандал, поддержав Optifye — компанию по AI-слежке за рабочими, созданную двумя детьми владельцев фабрик в Индии. Стартап будет подключать видеокамеры на производстве к AI-системе, которая сообщает начальству о снижении в производительности труда рабочих.

В статьях на эту тему даже стали приделывать фотожабу из Твиттера (запрещен в РФ), создавая впечатление, что это реальная презентация стартапа про выжимание копеечки (рупеечки?) из труда несовершеннолетних детей

Сообщив о своей инвестиции в соцсетях, венчурный фонд подвергся критике — AI вроде как должен упрощать жизнь людям, а не делать ее сложнее в и так не самых легких условиях индийских фабрик. После этого Y Combinator удалил все упоминания Optifye в соцсетях, но оставил их страницу на своем сайте. Что ж, никто не уточнял, жизнь каких конкретно людей будет упрощать ИИ.

Новости крипты

🐌 Биткоин на прошлой неделе падал ниже $80к на фоне заявлений Трампа о тарифах. Это худшая неделя для BTC с 2022 года. Но это еще что, наш любимец Fartcoin вообще упал на 90% со своих хаев января 2025-го.

«Выкупай просадку!» — «Какую, это уже пятая на этой неделе??»

🐌 Однако, потом в воскресенье Дональд опять поднял тему крипторезерва США (с Соланой, Ripple и Cardano) — и биткоин обратно стрельнул вверх до $94к.

🐌 SEC высказал своё мнение о мемкоинах. Регулятор заявил, что такие токены не подпадают под определение ценных бумаг, поэтому для их выпуска не нужна регистрация, а их покупатели не защищены федеральными законами США. Ну типа, это такие как будто бы «коллекционные предметы» для ценителей.

🐌 Bybit полностью восстановил свои резервы ETH после хакерской атаки. Потери удалось восполнить благодаря займам и деньгам от венчурных инвесторов. Ну, вообще, это же забавно: с бухгалтерской точки зрения, если покража хакерами крипты на $1,5 млрд привела к возникновению дыры на балансе Байбита, то привлечение чужого Эфира в долг как бы совсем никак не уменьшает эту дыру, верно? 🤔

Тем временем, хакеры перевели уже больше 480 миллионов долларов из эфира в биткоин через ThorChain.

Интервью недели

🐌 В этой рубрике рассказываю об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. На этот раз это интервью Элвиса Марламова (стокпикера на рынке РФ) у Анара Бабаева полугодовой давности. Подробнее о том, что мне там показалось интересным, рассказываю в видеоверсии дайджеста по вот этому таймкоду.

Хорошая новость недели

🐌 DreamWorks выпустили тизер Шрека-5! Правда, там у всех подгорело от «неправильного редизайна персонажей», но это уже дело десятое. =)

Бонусные посты недели

🐌 Скандал вокруг цензуры Grok 3: как Илон Маск пытается вколотить в свое детище «любовь к бате» (очень веселая статья, обязательно прочитайте, если пропустили на прошлой неделе).

🐌 Культура vs Мозги: почему следование странным традициям иногда оказывается не самой плохой идеей.