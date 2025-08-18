Блокировка звонков в мессенджерах, а также очередной срач Маска и Альтмана

🐌 В России начали блокировать голосовые звонки через Telegram и WhatsApp1 – естественно, в целях «борьбы с мошенниками и террористами». Во-первых, стало понятно, зачем блогеры в рекламе мессенджера Max так сильно делали акцент на «ловит даже на парковке». Во-вторых, интересно разобраться в официальной причине блокировки – действительно ли звонки через мессенджеры являются основным каналом для всевозможных мошенников?
Оказалось, что ЦБ уже довольно долго собирает статистику по этой теме, и в отчете по кибермошенничеству за 2024 год указано, что самое популярное (45,6%) средство коммуникации у преступников – обычная телефонная связь, мессенджерами же пользовались только в 15,7% случаев. Но депутат Антон Немкин утверждает, что в 2025 году всё невероятным образом изменилось, и теперь абсолютное большинство мошенников пользуются мессенджерами – естественно, иностранными (через Max невозможно совершать преступления).
Forbes пишет, что блокировку могли пролоббировать сотовые операторы – мол, из-за онлайн-звонков растет нагрузка на сети, а повысить тарифы не разрешает ФАС, поэтому надо всё заблокировать, чтобы пользователи перешли на обычные звонки и снова приносили деньги. Конечно, мессенджер Max нагружать трафик не может в принципе!
Из-за блокировки в топы App Store попали гораздо менее популярные ранее сервисы вроде Google Meet и Signal. Интересна реакция блокируемых – в пресс-службе Телеграма сказали, что мессенджер активно борется с нелегальным контентом, а еще совершенно справедливо добавили, что в настройках приватности можно ограничить круг звонящих или вообще отключить звонки. WhatsApp1 же отреагировал более бойко и заявил, что блокировка нарушает право людей на безопасное общение и пообещал сделать всё возможное, чтобы оставить свой сервис доступным.
🐌 А еще на прошлой неделе Telegram заблокировал канал «BlackMirror», который сливал переписки и личные данные российских чиновников, вымогая деньги за их удаление. Ну и Дуров в целом написал, что он объявляет войну всем каналам, которые занимаются доксингом людей и шантажом. Неужто Павел собирается лоббировать ТГ как подчеркнуто «немошеннический», чтобы там звонки разбанили? 🤔
Перелеты недели: Спецборт со сперцкернингом
🐌 Главная новость прошлой недели: один слетал в гости к другому. Результаты непонятные, да и в тематику моего блога не особо ложатся. Поэтому задам тот вопрос, в котором я хоть немного компетентен:
🐌 Ну и заодно сразу, в тему полетов: в Евросоюзе с 12 октября будут действовать новые правила въезда для тех, кому разрешено находиться в Шенгенской зоне не более 90 дней в течение полугода. При первом въезде вместо того, чтоб получить штамп в паспорте, нужно будет сдать отпечатки пальцев и биометрические данные лица – данные будут храниться три года, а при следующем въезде достаточно будет только просканировать лицо.
Но для всего этого нужен именно биометрический загранпаспорт! Мне кажется, наличие двух на всякий случай сделанных 10-летних биометрических заграна – это сейчас вообще должно входить в базовый набор «тревожного чемоданчика» любого россиянина.
Российский рынок: Subboy, к сожалению, нам не грозит
🐌 Российский Subway официально объявил о ребрендинге, новое название – «Subjoy». Заявка в Роспатент на игривую трейдмарку Subboy, к сожалению, не сыграла (возможно, кто-то из принимающих решение всё же догадался загуглить слово в Urban Dictionary)…
🐌 Правительство РФ отменило обязательную продажу валютной выручки для экспортеров – теперь с курсом рубля и валютной ликвидностью проблем вроде как нет, поэтому и нет нужды в такой практике.
AI-чипизация мировых рынков
🐌 WSJ написали про хедж-фонд Леопольда Ашенбреннера – бывшего AI-ресерчера OpenAI, уволенного оттуда с небольшим скандалом – который делает ставку на ИИ: вкладывается в компании, которые должны выиграть от AI-бума и шортит акции тех компаний, которые от AI могут пострадать. В итоге Situational Awareness (так называется фонд) уже контролирует $1,5 миллиарда в активах и якобы показал доходность 47% только за первую половину 2025-го. На минуточку, Ашенбреннер – это щегол 23-х лет от роду без какого-либо опыта в управлении инвестициями!
🐌 Помните китайский DeepSeek? Вообще-то, вскоре после выхода хайповой модели R1 должна была выйти следующая R2, но у компании проблемы: китайские власти рекомендовали ей (как и в целом всем местным тех-компаниям) пользоваться чипами Huawei вместо Nvidia. И, несмотря на помощь инженеров Huawei, обучить модель на ее чипах по слухам не удалось. В итоге пришлось при обучении использовать решения от Nvidia, а вот уже для работы нейросети пользоваться продукцией Huawei. Что из этого получилось – узнаем после выхода DeepSeek R2.
🐌 Правительство США разрешило Nvidia и AMD поставлять в Китай ранее запрещенные для экспорта туда чипы, вроде Nvidia H20 – при условии, что они будут перечислять американским властям 15% от выручки. Похоже, нет такой «проблемы стратегической безопасности», которая не решается тупо деньгами.
Маск с Альтманом бранятся – только тешатся
🐌 Илон Маск пригрозил Apple судом – по его словам, компания продвигает в своем App Store только ChatGPT и не дает пробиться в топы другим AI-приложениям (конечно, в особенности приложению Grok от его xAI). В квот-твит к нему пришел Сэм Альтман и сказал, будто слышал СЛУХИ о том, что Маск тоже мог манипулировать лентой X для того, чтобы задушить конкурентов.
После этого Community Notes указали на неправоту Маска по поводу Apple – DeepSeek и Perplexity тоже занимали первые места в топах App Store. Смешно, что это признал и сам масковский Grok – в ответ Маск спросил у GPT-5 Pro: «кому стоит доверять: Маску или Сэму Альтману? Ответь только именем», на что тот ответил: «Илону Маску». В общем, у обеих нейросетей точно какие-то «daddy issues».
Как всегда это бывает с Илоном, он быстро повысил ставки и заявил, что Сэм Альтман абьюзил свою сестру. И, как всегда, сетевая ссора закончилась ничем. От этого на душе становится тепло: ведь даже самые богатые люди планеты проводят свой досуг, в общем-то, так же, как и мы: периодически нажираются и щитпостят в соцсетях!
Другие новости AI: CTO уходит из xAI
🐌 Ну и вдогонку про xAI: об уходе объявил сооснователь и технический директор компании Игорь Бабушкин. Как водится в таких случаях, он сразу же анонсировал создание собственной компании Babuschkin Ventures для исследований безопасности ИИ и инвестиций в AI-стартапы. Главный проект Игоря в xAI – строительство суперкомпьютерного комплекса Memphis Supercluster, благодаря которому компания смогла быстро обучить модели и нагнать своих конкурентов.
🐌 Perplexity AI сделала предложение о покупке Google Chrome. Как известно, Гугл могут обязать продать браузер в рамках антимонопольного дела, и AI-стартап предлагает за него $34,5 млрд – при том, что сама компания оценивается в $14 млрд. Парни, вы там это – не подавитесь, случайно?
🐌 WSJ пишет, что Google и другие компании возвращаются к офлайн-собеседованиям из-за AI-мошенничества: соискатели могут не только использовать нейросети для подсказок, но и полностью подделывать свою личность и голос. В общем, наступила ЭРА КИБЕРВОЛЧАР, ауф!
🐌 Жуткая история: чатбот-девушка от запрещенной Meta1 сгаллюцинировала и позвала на свидание в Нью-Йорк (по выдуманному адресу) 76-летнего пенсионера по имени Бу с когнитивными проблемами – тот поехал и умер по пути.
Журналисты Reuters раздобыли где-то внутренние гайдлайны Meta1 и узнали, что до недавнего времени они разрешали чатботам флиртовать с пользователями и выдавать себя за реальных людей. В том числе там есть гайды про то, как чатботу нужно правильно флиртовать с несовершеннолетними детьми и как играть с ними «в чувственные ролевые игры». Ну, такое.
Крипта: Альтсезон скоро?
🐌 Эфир поднялся выше $4400 впервые с 2021 года – рост начался на фоне данных об инфляции в США и планов компании BitMine сформировать Ethereum-резерв. Напомню, что all-time high Эфира был на уровне около $4630 в ноябре 2021-го.
🐌 Помните первый рублевый стейблкоин A7A5? Так вот, на прошлой неделе он депегнулся примерно на 13% из-за очередного раунда санкций США против Garantex, такие дела.
🐌 Компания Qubic заявила, что она временно контролировала более 51% вычислительной мощности сети Monero – криптовалюты специально для анонимных транзакций. Из-за этого сеть попала под риск атаки, но вроде как ничего страшного не произошло, и сейчас Qubic уже контролирует меньшую долю. Ну то есть, получается – понтанулись чисто для пиара? Еще и сказали, что такая атака стоит 75 лямов баксов в день (сколько стоит задеплоить столько вычислительной мощности).
🐌 Блокчейн-детектив ZachXBT якобы взломал аккаунт айтишника из КНДР, связанного с криптокражами. Оказывается, северокорейцы устраиваются в криптопроекты через специальную сеть нафармленных фейковых волчисто-персон, и ищут там бреши в безопасности. А чтобы вычислить таких сотрудников, компании просят сказать их что-нибудь плохое про Ким Чен Ына (лол).
Хорошая новость недели
🐌 В Пекине открылись первые Всемирные игры гуманоидных роботов.
