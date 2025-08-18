Блокировка звонков в мессенджерах, а также очередной срач Маска и Альтмана

Роскомнадзор ненавидит звонки в Ватсапе и Телеграме

🐌 В России начали блокировать голосовые звонки через Telegram и WhatsApp1 – естественно, в целях «борьбы с мошенниками и террористами». Во-первых, стало понятно, зачем блогеры в рекламе мессенджера Max так сильно делали акцент на «ловит даже на парковке». Во-вторых, интересно разобраться в официальной причине блокировки – действительно ли звонки через мессенджеры являются основным каналом для всевозможных мошенников?

Это чисто я на прошлой неделе, когда звонил маме из другой страны. Кстати, поделитесь в комментах – какие сейчас самые простые бесплатные решения по межстрановым звонкам мамам/бабушкам?

Оказалось, что ЦБ уже довольно долго собирает статистику по этой теме, и в отчете по кибермошенничеству за 2024 год указано, что самое популярное (45,6%) средство коммуникации у преступников – обычная телефонная связь, мессенджерами же пользовались только в 15,7% случаев. Но депутат Антон Немкин утверждает, что в 2025 году всё невероятным образом изменилось, и теперь абсолютное большинство мошенников пользуются мессенджерами – естественно, иностранными (через Max невозможно совершать преступления).

Лично я уже в принципе последние года три перестал брать звонки на мобилу с незнакомых номеров (там одни спамеры и жулики), а вот в мессенджеры мне особо никто не звонит – если мошенники и стучатся, то только письменно

Forbes пишет, что блокировку могли пролоббировать сотовые операторы – мол, из-за онлайн-звонков растет нагрузка на сети, а повысить тарифы не разрешает ФАС, поэтому надо всё заблокировать, чтобы пользователи перешли на обычные звонки и снова приносили деньги. Конечно, мессенджер Max нагружать трафик не может в принципе!

Из-за блокировки в топы App Store попали гораздо менее популярные ранее сервисы вроде Google Meet и Signal. Интересна реакция блокируемых – в пресс-службе Телеграма сказали, что мессенджер активно борется с нелегальным контентом, а еще совершенно справедливо добавили, что в настройках приватности можно ограничить круг звонящих или вообще отключить звонки. WhatsApp1 же отреагировал более бойко и заявил, что блокировка нарушает право людей на безопасное общение и пообещал сделать всё возможное, чтобы оставить свой сервис доступным.

🐌 А еще на прошлой неделе Telegram заблокировал канал «BlackMirror», который сливал переписки и личные данные российских чиновников, вымогая деньги за их удаление. Ну и Дуров в целом написал, что он объявляет войну всем каналам, которые занимаются доксингом людей и шантажом. Неужто Павел собирается лоббировать ТГ как подчеркнуто «немошеннический», чтобы там звонки разбанили? 🤔