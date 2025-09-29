НДС 22% для всех желающих, а также Трамп против парацетамольных аутистов

Казна пустеет, милорд (нужен налог на долгоносиков)
🐌 Слухи, о которых мы писали в позапрошлом дайджесте, перестали быть слухами: Минфин официально предложил повысить НДС с 20% до 22% начиная с 2026 года. Кроме того, в несколько раз (с 60 млн до 10 млн руб.) снизится порог годового дохода для начала уплаты НДС для малого/среднего бизнеса, пользующегося упрощенной системой налогообложения – по прикидкам The Bell1, количество плательщиков НДС на упрощенке может вырасти в 4 раза и достигнуть 15%.
🐌 Всё это необходимо, понятно, чтобы свести бюджет: изначально планировалось его дефицит уместить в 2025 году в 0,5% от ВВП – но уже сейчас понятно, что по факту «дырка» получится в несколько раз больше (по некоторым прогнозам – раз в пять). На следующий 2026 год сразу планируют дефицит на уровне 1,6% от ВВП. Объем расходов на оборону закладывается чуть ниже рекордного 2025-го, но всего на 7%: судя по всему, сурок Фил вылез из норы и увидел в своей тени еще один год зимы, такие дела.
🐌 Также Минэкономразвития ухудшило свой прогноз по российской экономике: ожидаемый рост ВВП в 2025 снизился с 2,5% до 1%, в 2026 году – с 2,4% до 1,3%. Средний курс доллара в 2026-м, кстати, ожидается на уровне 92,2 руб. Но зато хоть по инфляции есть оптимизм: достижение целевого уровня в 4% годовых по этому показателю уверенно ожидается уже в следующем году.
🐌 А еще глава Минэкономразвития «к слову» напомнил о том, что в 2028 году по плану должен закончиться эксперимент с режимом самозанятости, и предложил уже сейчас обсуждать его альтернативы. Да, надо признать, что как-то вот эта вся тема с «легким способом платить всего 4–6% налогов со своего дохода» уже не очень стройно вписывается в текущий вектор налоговых новаций.
Инвестиции в России: Декодификация деприватизации
🐌 Президентский совет по кодификации должен был рассмотреть два пакета поправок об оспаривании сделок по приватизации (бизнес хочет, чтобы для таких дел ввели срок давности в десять лет), но за два дня до заседания этот пункт исчез из повестки. Теперь вопрос обещают рассмотреть на следующем заседании. Может быть, до этого момента хотят успеть у кого-нибудь еще что-нибудь цап-царапнуть? 🤔
🐌 Когда новая компания выходит на IPO (первичное размещение акций на бирже), очень часто крупным инвесторам в нее делают локап: не позволяют продавать купленные акции в течение какого-то срока. Что зачастую происходит после истечения локапа – красиво показали на прошлой неделе акции JetLend, которые за пару дней обвалились на СПб Бирже на 40%+.
🐌 Дело о защите прав инвесторов в привилегированные акции дошло до Конституционного суда РФ – почитайте, для кого актуально. Выяснилось, что сейчас, по сути, собрания акционеров могут распределять дивиденды в адрес держателей обычных акций, а держателей префов просто оставлять с носом (хотя, порядок должен быть как бы обратным).
🐌 Про рынок ЦФА (цифровых финансовых активов) в РФ: оказывается, сейчас там обращается аж 1123 выпусков бумаг. И иногда они дефолтятся! Как пишут на «Вредном инвесторе»: не всегда инвестор в такие ЦФА может даже толком узнать о факте дефолта… Короче, мутновато как-то пока этот рынок функционирует.
И другие новости из России: Интервидение на 4 млрд охвата
🐌 В России прошел песенный конкурс «Интервидение» – организаторы заявили ТАСС, что его посмотрело якобы 4 млрд человек (для сравнения: финал последнего ЧМ по футболу смотрели 1,4 млрд зрителей). Позже статью отредактировали – дескать, имелось в виду, что трансляция была доступна (теоретически) для 4 млрд человек. Так вот, мы тут прикинули на коленке и пришли к выводу, что наш еженедельный дайджест RationalNews имеет охваты в 5 млрд читателей! (Ну, он же в интернете выходит, а им пользуются как раз 5 млрд…)
🐌 Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков первым получил в России зарплату в цифровых рублях, и сразу же отправил их на благотворительность (а еще покушал в Теремке). На всю страну эксперимент с цифровым рублем планируют расшаривать через год, с сентября 2026-го (пока обещают, что бюджетникам таким образом будут платить только тем, кто вызовется добровольцем).
🐌 Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому уголовная ответственность для иноагентов будет применяться не после второго, а после первого протокола за «нарушение порядка деятельности иноагента». Как думаете, будет ли далее сделан следующий логичный шаг – с посадкой иноагентов сразу же прямо в момент признания их таковыми?
Новости глав государств: Каждый хоботится, как может
🐌 Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его избирательной кампании властями Ливии. Правда, непонятно, заедет ли он в итоге непосредственно в камеру: это уже будут решать чуть позже (в рамках предыдущего срока ему просто нацепили электронный браслет на ногу).
🐌 Тем временем, Дональд Трамп еще только готовит почву для будущих разбирательств: на прошлой неделе я опубликовал отдельный материал про то, как президент США и шейх из ОАЭ обмениваются «взаимовыгодными сделками», так сказать.
Новости Трампа: Autism Announcement
🐌 Нынешний минздравщик США, Кеннеди-младший, взялся вместе с Трампом за проблему аутизма – и еще в апреле пообещал найти окончательное решение данного вопроса. И вот, на прошлой неделе был, наконец, объявлен некий грядущий «autism announcement».
В час X Трамп и Кеннеди вышли к прессе и заявили: после недолгих изысканий выяснилось, что к аутизму у детей якобы приводит употребление парацетамола матерью во время беременности. Кроме того, в качестве лекарства для таких детей предлагается применять фолинат кальция. По словам врачей, оба эти утверждения, мягко говоря, спорные – даже подчиненное Кеннеди министерство здравоохранения выпустило пресс-релиз, где между строк явно читается «ну там хз, на самом деле, с уверенностью пока сложно утверждать, не ерунда ли это…».
Тем не менее, американцы уже начали спрашивать у своих матерей, не баловались ли те лекарством, вынашивая их. Или уже строят планы, как они будут специально закидываться парацетамолом, чтобы родить нового Илона Маска или Сэма Альтмана.
🐌 Еще в прошлом дайджесте мы обсуждали, что Трамп ввел сбор в $100 тыс. за подачу на визу H-1B (да, только за подачу, а не получение). У Цви Мовшовица вышел подробный разбор этой ситуации – оказывается, там в американской IT-индустрии полноценная паника поднялась из-за этого объявления. В первую очередь потому, что до сих пор до конца не понятно – как конкретно это всё будет работать (даже сами госчиновники говорят все разное).
Это привело к тому, что айти-компании рассылали своим сотрудникам экстренные письма с просьбой ни в коем случае не уезжать из страны (или срочно вернуться в США за один день), и целые рейсы приходилось задерживать из-за того, что индийцы с боем в последний момент массово выпрыгивали из самолетов.
Свобода слова в США
🐌 Трамп наконец подписал сам указ о сделке по Тиктоку: там появилось чуть больше деталей, но еще не все подробности окончательно известны/утрясены. Стоимость TikTok US оценили в $14 млрд. Интересно, кстати, что Тикток как бы официально забанен в США решением Конгресса еще с начала текущего года, но Трамп при этом «забанил» этот бан со своей стороны, и приложуха вполне себе отлично продолжает работать – что, по идее, в текущей ситуации очень даже незаконно…
🐌 Шоу Джимми Киммела вернулось в эфир: как и говорили некоторые, его «закрытие» оказалось лишь временной приостановкой от боссов Disney (владельцев ABC). NYT пишет, что первый выпуск после возвращения в прямом эфире посмотрело в четыре раза больше зрителей, чем обычно (6,2 млн), а Трамп в своей Truth Social написал: «Не могу поверить, что ABC Fake News вернули Джимми Киммелу его работу», и пригрозил телеканалу судом.
🐌 YouTube начал снимать блокировки с аккаунтов, забаненных за «дезинформацию» о коронавирусе и президентских выборах 2020-го года в США. Материнская Alphabet в письме Конгрессу признала, что таких блокировок от соцсети требовала администрация Байдена. В числе разблокированных оказались сенатор Рэнд Пол, нынешний заместитель директора ФБР Дэн Бонджино и Роберт Кеннеди-младший. Канал Лебедева, кажется, еще не разбанили…
IT: Квантовый скачок в трейдинге
🐌 Банк HSBC якобы успешно применил квантовый компьютер для прогноза рынка. Используя процессор IBM Heron на исторических данных рынка облигаций, им удалось, типа, повысить точность прогнозирования на 34%. Деталей никаких нет, но как по мне – это звучит как первостатейный маркетинговый буллщит с вероятностью примерно 146%!
🐌 Bloomberg пишет, что Intel обратилась к Apple с просьбой инвестировать в производство чипов. Зачем это Apple, учитывая что они пять лет как делают собственные чипы (и даже не на интеловской архитектуре x86), непонятно. Тоже просто повод «выслужиться» перед Трампом, после того как тот перевел в госуху 10% Интела?
🐌 На прошлой неделе СМИ писали о приложении Neon, которое платит юзерам за доступ к их телефонным звонкам для обучения AI – в день можно было получить до $30. Приложение какое-то время висело в топе американского App Store, но СМИ быстро выяснили, что записи разговоров (никогда такого не было, и вот опять) хранятся в открытом доступе. Когда журналисты сообщили об этом основателю Neon, тот отключил сервера программы и приостановил ее работу. Вайбкодинг, который мы заслужили!
🐌 Компания Seattle Ultrasonics выпустила ультразвуковой нож – по ее словам, с помощью вибрации даже холодный нож всё будет резать так, будто вы режете масло. Цена вопроса – $400.
AI-инфраструктура: Нейронно-финансовая многоножка
🐌 Сделка недели: NVIDIA вложит до $100 млрд в OpenAI, чтобы те могли построить дата-центры общей мощностью до 10 гигаватт. Часть журналистов видит в сделке признаки пузыря – говоря простым языком, NVIDIA вкладываются в OpenAI, чтобы у тех были деньги на чипы NVIDIA.
Все сразу живо вспомнили практики времен пузыря доткомов, когда примерно так же производители интернет-оборудования вкладывались в стартапы, чтобы те закупались у них же по самые помидоры. CNBC еще пишет, что сделку согласовывали лично Сэм Альтман и Дженсен Хуанг, а Майкрософту (главному инвестору OpenAI) в типично-альтмановском стиле всё рассказали только в последний день. Хочу еще напомнить, что OpenAI – формально до сих пор является «нон-профит компанией», лол.
🐌 Вместе с новостью о сделке Сэм Альтман выпустил в своем блоге текст «Abundant Intelligence», где он пообещал «the coolest and most important infrastructure project ever» – хочет вводить по 1 гигаватту новых мощностей каждую неделю. Чтобы, дескать, и рак полечить, и каждого человека на планете индивидуально поучить. Правда, про экзистенциальные AI-риски отчего-то больше не пишет (о которых Альтман открыто говорил до того, как выстрелил ChatGPT).
Другие новости AI: Нейронок учат кекать у кулера
🐌 OpenAI и Anthropic создают фейковые офисы, чтобы обучить нейросети работе в корпоративных приложениях. Для этого компании нанимают реальных специалистов и заставляют их исполнять выдуманные задачи, чтобы из этого получить данные для обучения ИИ. Причем зарплата таким специалистам платится вполне на конкурентном уровне для Кремниевой долины. Чё думаете, господа офисные планктонщики? Официально объявим этих ребят предателями человеческого рода??
🐌 Еще OpenAI набирает команду для запуска рекламы в ChatGPT. Там же выкатили для Pro-юзеров нового ассистента Pulse – он за ночь собирает всю инфу, которую вы записали днем, и на следующее утро выдает вам персонифицированные карточки, которые вроде как должны вам помочь настроиться на продуктивный день.
🐌 Skild AI представили «универсальный робо-мозг». По словам стартапа, проблема нынешних роботов в том, что их обучают только для работы в одном теле, поэтому они оказываются не готовы к неожиданным ситуациям. Компания же создала такую систему, которую можно без адаптации встроить в любого робота – хоть двуногого, хоть трехколесного. В видео-презентации (trigger warning: там сцены насилия над кремниевыми формами жизни) четырехлапому роботу отключили две передние конечности, и он быстро адаптировался и стал прямоходящим.
Крипта: Полутриллиончатый Tether
🐌 Tether хочет привлечь $20 млрд при оценке в $500 млрд. Если всё получится, то она станет одной из самых дорогих частных компаний в мире. Интересно, что на текущий момент в обращении гуляет USDT всего лишь на $174 млрд – и, очевидно, владельцы компании как бы не являются собственниками этих средств (они ведь выступают обеспечением по стейблкоинам). То есть, оценка стоимости компании является очень и очень оптимистичной.
🐌 Сотни людей потеряли свою криптовалюту из-за бесплатной игры в Steam. Простая игрушка Block Blasters вышла пару месяцев назад и собрала положительные отзывы, но после этого разработчики добавили в нее вредоносный код, который ищет на компьютере файлы доступа к криптокошелькам. Говорят, что сумма ущерба превысила $150 тысяч.
Интервью недели: Горький урок про LLM
🐌 Рассказываю вам в этой рубрике об одном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. На этот раз в AI-сообществе прогремело интервью Дваркеша Пателя с Ричардом Саттоном – светилом машинлёрнинга, который считает большие языковые модели тупиковой ветвью развития искусственного интеллекта.
Хорошая новость недели
🐌 Ученые в Аргентине открыли новый вид динозавра. Новый вид назвали Joaquinraptor casali, он относится к группе мегарапторов. Между челюстями у хищника была зажата нога крокодила, и британские ученые поспешили сделать вывод: «открытие позволяет предположить, что динозавр, возможно, питался крокодиломорфом в момент смерти».
