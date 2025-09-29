НДС 22% для всех желающих, а также Трамп против парацетамольных аутистов

Казна пустеет, милорд (нужен налог на долгоносиков)

🐌 Слухи, о которых мы писали в позапрошлом дайджесте, перестали быть слухами: Минфин официально предложил повысить НДС с 20% до 22% начиная с 2026 года. Кроме того, в несколько раз (с 60 млн до 10 млн руб.) снизится порог годового дохода для начала уплаты НДС для малого/среднего бизнеса, пользующегося упрощенной системой налогообложения – по прикидкам The Bell1, количество плательщиков НДС на упрощенке может вырасти в 4 раза и достигнуть 15%.

Когда в прошлый раз поднимали налоги – обещали их «базово больше не трогать». Но потом подумали немного, и решили всё же базированно немного потрогать…

🐌 Всё это необходимо, понятно, чтобы свести бюджет: изначально планировалось его дефицит уместить в 2025 году в 0,5% от ВВП – но уже сейчас понятно, что по факту «дырка» получится в несколько раз больше (по некоторым прогнозам – раз в пять). На следующий 2026 год сразу планируют дефицит на уровне 1,6% от ВВП. Объем расходов на оборону закладывается чуть ниже рекордного 2025-го, но всего на 7%: судя по всему, сурок Фил вылез из норы и увидел в своей тени еще один год зимы, такие дела.

🐌 Также Минэкономразвития ухудшило свой прогноз по российской экономике: ожидаемый рост ВВП в 2025 снизился с 2,5% до 1%, в 2026 году – с 2,4% до 1,3%. Средний курс доллара в 2026-м, кстати, ожидается на уровне 92,2 руб. Но зато хоть по инфляции есть оптимизм: достижение целевого уровня в 4% годовых по этому показателю уверенно ожидается уже в следующем году.

Предлагаю добавить к списку актуальных экономических терминов еще и «вишфляцию»: это когда тебе при планировании раз за разом кажется, что уже вот-вот в следующем году инфляция наконец упадет до желаемого уровня…

🐌 А еще глава Минэкономразвития «к слову» напомнил о том, что в 2028 году по плану должен закончиться эксперимент с режимом самозанятости, и предложил уже сейчас обсуждать его альтернативы. Да, надо признать, что как-то вот эта вся тема с «легким способом платить всего 4–6% налогов со своего дохода» уже не очень стройно вписывается в текущий вектор налоговых новаций.