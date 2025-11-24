Крипта несется вниз, а также признание Илона Маска, что он «жирный дебил»

Тема выпуска: чем нас пугают на рынке
🐌 Фонд Питера Тиля (сооснователь PayPal/Palantir) продал всю свою долю в NVIDIA стоимостью в $100 млн. А еще чуть раньше Нвидию продал Softbank, как вы помните… Эти ребята чё, что-то знают??
🐌 Так вот, к слову: на прошлой неделе в четверг американский фондовый рынок показал сильнейшее внутридневное падение с апрельского «Дня освобождения» Трампа. Это я вам зачитал заголовок из прессы – на самом деле там речь про то, что «рынок вырос внутри дня на 1,9%, а потом упал на 3,5%, и по итогам дня вышло падение на 1,6%». Что-то уже не очень страшно звучит, да? А так – за всю неделю S&P500 упал всего на 1,9%. В общем, читайте поменьше советских газет!
🐌 В англоязычном финтвите еще все репостили на миллионы просмотров каких-то кренделей, которые предрекали полный крах мировой финансовой системы уже к 17 декабря, так как «доходность по 20-летним японским госбондам достигла абсолютного рекорда в истории». Правда, почему-то никого не смущало, что на приложенном этим же аналитиком графике невооруженным глазом видно – эта доходность в 90-е и выше 8% поднималась… 🤔
🐌 Но вот где реально всё несладко, так это в крипте: биткоин знатно упал до $84к – просадка с пика начала октября составляет примерно треть. Strategy (компания-копилка с биткоинами, раньше называлась MicroStrategy) с июля вообще просела уже на 60%+. Короче, криптанам тревожно.
🐌 Но есть и те, у кого всё прекрасно: Eli Lilly стала первой бигфарма-компанией, чья капитализация пробила $1 трлн – всё благодаря их собственному «оземпику» под названием Zepbound. Если они еще и эти анти-ожирительные уколы смогут в итоге действительно превратить в таблетки – тогда вообще полный туземун должен выйти!
Российский рынок: маркетплейсы против банков
🐌 В России бушует срач между банками и маркетплейсами. Озон и Вайлдберриз, дескать, коварно предоставляют людям скидки – в том числе за оплату картами их собственных карманных банков. Сбербанку, Альфе, и другим крупным банкам от этого очень обидно – им терять клиентов-шопоголиков совсем не хочется. Выход был найден: надо пожаловаться кому-нибудь в правительстве, чтобы раздачу скидок маркетплейсам запретили. А то чё это они!!
🐌 СПБ Биржа продолжает пытаться придумать, зачем она вообще теперь нужна (после запрета на инвестиции в американские бумаги). Новая идейка: запустить возможность предоставления доступа для участия в pre-IPO – по сути, клиентам биржи будет предлагаться выкупать доли в стартапах, представленных на платформах Аврора и Brainbox. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, если честно.
🐌 Государственный банк Дом.РФ провел IPO – было приватизировано 10% компании за 25 млрд рублей. Личным примером, получается, хотят поспособствовать росту капитализации рынка до 66% от ВВП к 2030 году (как завещал президент).
🐌 Но и тут есть хорошие новости: помните чудесную методологию расчета доходности к погашению по бескупонным облигациям от Мосбиржи? Ну это та, которая помогала дисконтным облигациям Сбера из реальных 15% доходности натянуть аж 20% воображаемой – да еще так, что все брокеры были обязаны демонстрировать эту «официальную» фэнтезийную доходность у себя в терминалах? Так вот, на прошлой неделе Мосбиржа выпустила пресс-релиз о том, что с 8 декабря вступит в действие новая методология расчета доходности облигаций – и там, в том числе, этот баг пофиксили. Ура!
🐌 Вообще же, по российскому рынку акций была обнаружена довольно остроумная корреляция:
Новости зловещей Долины
🐌 Случился мем: «Столото» пригласили Ларису Долину в качестве выступающей селебы в передачу «Жилищная лотерея». Через пару дней анонс программы пришлось отовсюду удалить – в пресс-службе всё объяснили «атакой ботов», но мы-то понимаем, что у ребят просто экстренное переполнение панамки произошло.
🐌 Тем временем, кассацию по делу Долиной мы еще ждем 27 ноября. Зато Кассационный суд отменил решение по одному из «бабульковых» дел об отборе квартиры, которое мы разбирали в нашем лонгриде как «дело №6»! То есть, суд в итоге сказал, что квартиру всё-таки надо оставить покупателю. Там дошли до невероятной глубины мысли – оказывается, негоже признавать сделку недействительной и возвращать квартиру, не возвращая при этом деньги обратно покупателю! Чудеса какие-то. (Более подробный разбор решения суда – в посте у меня на канале.)
А еще мы выпустили видос по мотивам нашего юридического разбора всех этих рисков потерять квартиру, зацените:
Бешеный принтер: больше налогов богу налогов!
🐌 Госдума окончательно приняла поправки в Налоговый кодекс (читай – повышение налогов). Про налоговую реформу мы уже писали, но интересно вот что – FT рассказали о якобы совещаниях кремлевских чиновников с представителями СМИ по поводу того, как всё это «правильно» освещать. TLDR такой: президент тут точно не при чем, а во всём на самом деле виновато коварное НАТО!
🐌 Заодно еще россиян-иноагентов окончательно вписали в «граждан второго сорта» и принудительно пересадили их на ставку НДФЛ 30% (плюс лишили всех льгот/вычетов). Тут даже шутить не хочется – какая будет следующая мера в этом направлении.
Новости посадок: Экстремистское Средневековье
🐌 Тем временем, экстремистскую символику нашли даже в меме «Страдающего Средневековья»: в Липецкой области мужчину оштрафовали на 1 тыс. рублей в том числе за то, что он «разместил на своей странице изображение девочки, держащей на руках животного с рогами, напоминающего Бафомета».
🐌 СМИ продолжают пытаться разобраться в первом деле о «поиске экстремистского контента». Вот тут аккуратно свели воедино все гипотезы, которые есть на текущий момент: под подозрением находится поиск в Яндекс Браузере. Ну или просто чуваку не повезло, и ему там ФСБшник в автобусе через плечо подглядывал…
Новости роботакси: котика жалко
🐌 Гугловский сервис беспилотного такси Waymo вполне хорошо себя чувствовал в Сан-Франциско, но недавно он попал в скандал – одна из его машин сбила кота. Причем кот был не простой, а любимчик всего района по имени Kit Kat. Местные котолюбы там выступают за то, чтобы чуть ли не запретить безводильные такси в городе. Предлагаю еще вдогонку после ближайшей автокатастрофы с участием мясных водителей – их тоже целиком запретить в SF, ибо нечего тут! Пусть американцы пешком ходят по городу, им полезно.
🐌 У Waymo к тому же еще и появился конкурент: в том же Сан-Франциско запустился сервис роботакси Zoox от Amazon, в качестве раскрутки он предлагает бесплатные поездки. Бедные бэйэриевые коты – теперь на них еще и Безос будет охотиться…
Серьезный AI: Google выходит вперед
🐌 Google выпустили модель Gemini 3 – говорят, передовая модель и вообще нормас вышло! Вместе с третьим Джеминаем вышел инструмент для вайб-кодинга Google Antigravity.
Картинко-генеративные мощности Гугла тоже приросли с Nano Banana Pro (это всё та же Gemini 3 в гриме) – судя по отзывам, это просто самый огненный текущий нейрофотошоп из всех доступных. Теперь там еще и надписи нормальные выходят, а не стандартный для gen-AI буквослоп.
🐌 The Information получили доступ к некоторым служебным запискам OpenAI, написанным Сэмом Альтманом. Там он говорит, что Google проделали очень хорошую работу в сфере претрейна, и признает, что ряд их ставочек на технические улучшения в GPT-5 в итоге не сыграл. Но в ближайшие месяцы Альтман обещает выпустить новую модель под кодовым названием
Шалопай Shallotpeat, которая всё поправит, и OpenAI опять ворвется на вершины чартов.
🐌 У Anthropic новый мегараунд инвестирования – Microsoft и NVIDIA вложат в компанию $15 млрд, а та в ответ обязуется закупить у них вычислительные мощности. Новая спица в штурвале, так сказать.
🐌 И в xAI тоже вложат деньги: компания готовится к привлечению $15 млрд при оценке в $113 млрд.
Несерьезный AI: Grok опять на приколе
🐌 У чатбота Grok опять что-то подкрутили в голове, и он начал без конца нахваливать Илона Маска. О чем бы его не просили – назвать самого сильного или самого умного человека в истории – тот всегда приводил в пример своего основателя.
Конечно, впоследствии твиты удалили, а Маск запостил лаконичное сообщение в свое оправдание:
🐌 Сбер провел конференцию AI Journey. Из интересного: российскому президенту показали танцующего робота (с координацией у него дела точно лучше, чем у робота из прошлого дайджеста), а Герман Греф пообещал уволить 20% сотрудников Сбера, которых ИИ посчитает неэффективными. Интересно, коснется ли это топ-менеджмента?
Также президент РФ поручил правительству создать «реальный штаб руководства» в сфере искусственного интеллекта. [мем «программировывай.джпг»]
Хорошая новость недели: эффект Бэтмена
Ученые обнаружили The Batman Effect (см. исследование в престижном журнале Nature). TLDR там такой: если в вагоне миланского метро присутствует косплеер в костюме Бэтмена – то беременной женщине уступают место почти что на 80% чаще!
Мне кажется, этому исследованию не хватает еще контрольной группы, где вместо Бэтмена был бы человек в костюме Свинки Пеппы. Думаю, тогда вообще все мужики встали и усадили бы всех женщин – независимо от степени их беременности. Потому что, если уровень угрозы, исходящий от гика-Бэтмена, еще понятен – то с Пеппой уже вообще совершенно неясно, что там от нее ожидать??
Бонусные посты недели из моих ТГ-каналов
🐌 Как AI повлияет на НЕ-технологические акции? Мнение стратега Vanguard.
🐌 Лонгрид про заработок в Telegram от Славы Рюмина (я там тоже поучаствовал).
🐌 Что не так со «стандартными» метриками перегретости S&P500.
🐌 Госбабло для госбаббла AI: параллели идейки о госгарантиях для OpenAI и бума ж/д компаний в США 19-го века.
🐌 Мой личный кризис 2008 года: делимся в комментах воспоминаниями о том кризисе.
🐌 Кассационный суд отменил одно из дел про бабулькину квартиру, которое мы разбирали в нашем лонгриде.
🐌 Забыл заполнить форму W-8 в Interactive Brokers – получи удержание 24% со всех доходов по счету, включая продажу бумаг!
