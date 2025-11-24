Крипта несется вниз, а также признание Илона Маска, что он «жирный дебил»

Тема выпуска: чем нас пугают на рынке

🐌 Фонд Питера Тиля (сооснователь PayPal/Palantir) продал всю свою долю в NVIDIA стоимостью в $100 млн. А еще чуть раньше Нвидию продал Softbank, как вы помните… Эти ребята чё, что-то знают??

У твиттерских по этому поводу была небольшая тряска

🐌 Так вот, к слову: на прошлой неделе в четверг американский фондовый рынок показал сильнейшее внутридневное падение с апрельского «Дня освобождения» Трампа. Это я вам зачитал заголовок из прессы – на самом деле там речь про то, что «рынок вырос внутри дня на 1,9%, а потом упал на 3,5%, и по итогам дня вышло падение на 1,6%». Что-то уже не очень страшно звучит, да? А так – за всю неделю S&P500 упал всего на 1,9%. В общем, читайте поменьше советских газет!

FT пытаются сравнить текущий «баббл» с историческими пузырями – и по картинке как будто бы вывод, что еще не набабблилось достаточно. Хотя, тут, конечно, вопрос – с какой даты начинать отсчет, и почему именно октябрь 2022-го?

🐌 В англоязычном финтвите еще все репостили на миллионы просмотров каких-то кренделей, которые предрекали полный крах мировой финансовой системы уже к 17 декабря, так как «доходность по 20-летним японским госбондам достигла абсолютного рекорда в истории». Правда, почему-то никого не смущало, что на приложенном этим же аналитиком графике невооруженным глазом видно – эта доходность в 90-е и выше 8% поднималась… 🤔

В общем, этот аналитик сломался, несите другого

🐌 Но вот где реально всё несладко, так это в крипте: биткоин знатно упал до $84к – просадка с пика начала октября составляет примерно треть. Strategy (компания-копилка с биткоинами, раньше называлась MicroStrategy) с июля вообще просела уже на 60%+. Короче, криптанам тревожно.

🐌 Но есть и те, у кого всё прекрасно: Eli Lilly стала первой бигфарма-компанией, чья капитализация пробила $1 трлн – всё благодаря их собственному «оземпику» под названием Zepbound. Если они еще и эти анти-ожирительные уколы смогут в итоге действительно превратить в таблетки – тогда вообще полный туземун должен выйти!