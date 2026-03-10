Противостояние Телеграма и Max усиливается, а также что Claude делал в Иране

Тема выпуска: Запрет Телеграма всё ближе
🐌 Нежданно-негаданно в ФАС заявили, что реклама в Telegram и YouTube теперь незаконна (ну как-то так заявили, в неуверенно-индивидуальном порядке, но журналистам потом всё же подтвердили). В ведомстве говорят, что это работает по такой же логике, как и запрет на рекламу в экстремистском Instagram1. Но что-то здесь не складывается – против Телеграма нет судебного решения о блокировке, а в случае YouTube власти даже не признают сам факт ограничений. Часть экспертов говорит, что официального запрета еще нет – надо ждать решения суда по двум делам, которые уже возбудил ФАС.
🐌 Ну и президент России одобрил блокировку мессенджера – на встрече с ним некая военная связистка назвала Telegram «вражеским видом связи» и предложила заменить его отечественными разработками. Тот согласился и заявил, что иностранные средства связи представляют опасность для военных.
🐌 На Хабре всю неделю обсуждали странное поведение мессенджера Max – по какой-то причине он обращается к серверам WhatsApp1, Telegram и других западных сервисов. Позже с помощью реверс-инжиниринга выяснилось, что таким образом Max проверяет, включен ли у юзера VPN – если до заблокированных сервисов получается достучаться, значит VPN есть. Это может быть полезно для более эффективной блокировки VPN-сервисов.
Другие новости России: Скинемся на нужды почты
🐌 Правительство решило спасать «Почту России» за счет маркетплейсов и других служб доставки. Сначала Минцифры предложили брать с них сбор в 3% от доходов – на поддержку почтовых отделений в далеких селах. Теперь же к законопроекту добавилось еще и требование для всех служб доставки установить оборудование для проверки посылок на запрещенные предметы: наркотики, оружие и так далее.
Кроме того, Минцифры хотят ввести лицензию стоимостью от 5 до 100 млн рублей, которая потребуется компаниям, чтобы работать в сфере доставки. Стоит ли говорить, что бизнес не в восторге от таких инициатив?
🐌 Минфин хочет приостановить операции по бюджетному правилу – в министерстве хотят снизить цену отсечения нефти (то есть порог цены, выше которого доходы начинают направлять в ФНБ). Будут на текущих расходах больше экономить, получается.
🐌 «Яндекс Станции» и другие умные колонки хотят использовать для агитации на выборах в Госдуму этой осенью. Думаю, для оптимизации процесса неплохо было бы еще активировать автоматическую простановку голоса в электронном бюллетене по команде «Алиса, голосуй!» (выбор кандидата при этом мог бы осуществлять искусственный интеллект на базе накопленной базы данных по предпочтениям юзера).
Новости замороженных активов
🐌 Бывшим акционерам ЮКОСа разрешили забрать российские активы в Великобритании – Высокий суд Лондона решил, что за их счет можно погасить долг в $65 млрд. При этом в UK заблокировано российских активов примерно на 28 млрд фунтов, так что этих денег всё-таки не хватит (да и там явно не только государственные активы, но еще и деньги российских граждан).
Ну а еще я написал небольшой тред про тезис «международные суды подтвердили, что приватизация ЮКОСа прошла честно» из интервью Альфреда Коха. Если вкратце: из материалов дела скорее кажется, что суд просто не рассматривал вопрос «честности приватизации» по существу. Хотя, забавно, что разные комментаторы этого решения умудрились, смотря на одно и то же решение, сделать сразу два противоположных вывода (про «суд подтвердил, что всё честно» и «суд подтвердил, что всё украли у народа») – при том, что оба тезиса некорректные.
ААА: Армия, Амодей, Альтман
🐌 Пентагон официально наделил Anthropic статусом «угрозы для поставок», стартап планирует обжаловать это в суде. Дарио Амодей выпустил заявление, где написал о механизме работы такого статуса – даже если какая-то компания работает с Пентагоном, она всё равно сможет (теоретически) использовать продукты Anthropic для других заказов.
🐌 Эта мера выглядит странно на фоне сообщений СМИ о том, что Claude очень активно используется в войне с Ираном для определения целей и их координат. Есть вопросы к моральной части этого действа, учитывая уже практически подтвержденный удар США по начальной школе для девочек (это тот, про который Трамп сказал «да это они сами себя подорвали, инфа 100%»).
🐌 OpenAI решили пересмотреть свой контракт с Пентагоном и всё-таки добавить в него пункт о запрете на слежку за американцами. На руководство компании давят как сотрудники, так и пользователи – после объявления о контракте число удалений ChatGPT выросло на 295%. Еще и Anthropic начал рекламировать легкий переход с «другого AI» на Claude. Подождите, как так, Альтман же ранее заявил, что все эти ограничения уже были вписаны в договор, разве нет? 🤔
🐌 Еще дровишек в конфликт подкинуло слитое мемо Дарио Амодея сотрудникам Anthropic, где он жестко проходится по OpenAI и лично Сэму Альтману. В итоге Амодей извинился за свое письмо, сказав, что он писал его прямо в разгар событий и не успел всё хорошо обдумать. В общем, забавно, что позиции Anthropic и OpenAI в каком-то смысле сближаются – ведь Дарио там заявил, что они пытаются всё-таки наладить обратно отношения с Министерством войны США.
Иран: Влияние на рынки
🐌 В Дубае трейдеры начали продавать «местное золото» со скидкой в $30 из-за войны в Иране. Правда, в некоторых новостных ТГ-каналах $30 превратились в 30% – в реальности же дисконт получается меньше процента. Ну просто, вывозить металл если что теперь посложнее стало чисто логистически.
🐌 Тем временем цена нефть стремительно растет и уже достигла $89 за баррель. Министр энергетики Катара выступил с заявлением, где сказал, что цена может достигнуть и $150. В связи с этим правительство США сделало оборот на 180 градусов и сняло санкции с российской нефти – но временно и только для Индии (что довольно смешно – учитывая, что предыдущие полгода они гонялись за Индией с требованиями срочно прекратить покупать российскую нефть, а сейчас, выходит, гоняются с обратным предложением).
🐌 Рынки акции Европы и Азии в целом падают (США тоже, но не так резко), зато выросли акции оборонных и энергетических компаний.
🐌 Private Credit-фонд BlackRock с активами в $26 млрд начал ограничивать вывод средств – желающих оказалось слишком много. Инвесторы хотели вывести 9,3%, но BlackRock согласился лишь на 5% (что как бы ожидаемо – про возможные трудности с выводом средств из таких неликвидных частных активов всех инвесторов предупреждают еще на берегу). Беспокойство инвесторов связывают и с волнениями по поводу AI, и с ожиданиями рецессии, и в целом с общей нестабильностью.
Крипта и рынки предсказаний: Polymarket пережестили
🐌 Polymarket закрыли рынки ставок на ядерные удары – к платформам для предсказаний и так привлечено много внимания от СМИ, и лучше не подливать масла в огонь обсуждений «а этично ли вообще ставить на такое?».
🐌 На карибском острове Сен-Мартен задержали криптомошенника Джона Дагита. Мы писали о нем в одном из прошлых дайджестов – он украл крипту у правительства США и спалился на том, что начал хвастаться размером своего кошелька в телеграм-чате.
Лонгрид недели: Владельцам мета-очков наше сочувствие
🐌 Как известно, (экстремистская) Meta1 сейчас переходит от соцсетей к умным очкам со встроенным AI. Но старые привычки остались – компания спокойно собирает видео с этих умных очков и передает их подрядчикам. Шведские журналисты нашли сотрудников кенийской компании Sama, которые просматривают эти видео. Выяснилось, что им попадаются и сцены секса, и походы в туалет, и просто заснятые на видео персональные данные вроде банковских карточек. При передаче видео должны замазываться лица, но AI не всегда срабатывает правильно, поэтому часть лиц остается. Одна отрада – работникам Sama хотя бы нельзя проносить на работу смартфоны и записывать то, что они смотрят.
Дальше журналисты попытались выяснить, как вообще пользователь может управлять своими данными – но после чтения всех пользовательских соглашений и расспросов самих Meta1 так и не стало понятно, как отследить их путь и запретить передачу. В общем, Цукерберг в своем репертуаре.
RIP недели
🐌 В 68 лет ушел из жизни драматург Николай Коляда. Он был известен как основатель екатеринбургского «Коляда-театра» – одного из самых успешных частных театров в России (я там бывал много раз).
Бонусные посты недели из моих ТГ-каналов
- Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена
