Противостояние Телеграма и Max усиливается, а также что Claude делал в Иране

Тема выпуска: Запрет Телеграма всё ближе

🐌 Нежданно-негаданно в ФАС заявили, что реклама в Telegram и YouTube теперь незаконна (ну как-то так заявили, в неуверенно-индивидуальном порядке, но журналистам потом всё же подтвердили). В ведомстве говорят, что это работает по такой же логике, как и запрет на рекламу в экстремистском Instagram1. Но что-то здесь не складывается – против Телеграма нет судебного решения о блокировке, а в случае YouTube власти даже не признают сам факт ограничений. Часть экспертов говорит, что официального запрета еще нет – надо ждать решения суда по двум делам, которые уже возбудил ФАС.

Хочется поставить галочку «I'm in this picture and I don't like it», если честно

🐌 Ну и президент России одобрил блокировку мессенджера – на встрече с ним некая военная связистка назвала Telegram «вражеским видом связи» и предложила заменить его отечественными разработками. Тот согласился и заявил, что иностранные средства связи представляют опасность для военных.

🐌 На Хабре всю неделю обсуждали странное поведение мессенджера Max – по какой-то причине он обращается к серверам WhatsApp1, Telegram и других западных сервисов. Позже с помощью реверс-инжиниринга выяснилось, что таким образом Max проверяет, включен ли у юзера VPN – если до заблокированных сервисов получается достучаться, значит VPN есть. Это может быть полезно для более эффективной блокировки VPN-сервисов.