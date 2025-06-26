Как мошенники обманывают самозанятых. 3 основные схемы

Телефонное мошенничество
Жертве звонит «сотрудник ФНС» и сообщает, что на банковских счетах обнаружены «неучтенные средства», а значит, налоги уплачены не полностью. После этого жертве предлагают сверить платежи по фальшивому акту, которого нет приложении «Мой налог» и личном кабинете на сайте ФНС. Под предлогом восстановления доступов к сервисам мошенники просят назвать код из СМС, которое приходит жертве в процессе разговора. После этого они взламывают Госуслуги и оформляют микрозаймы.
Отметим, что по данным МВД телефонные мошенники чаще всего представляются сотрудниками полиции, ФСБ, Роскомнадзора и Росфинмониторинга (50% случаев). Вторая по популярности схема — звонок от имени сотрудника Банка России или коммерческого банка (30% случаев).
Фишинговые письма на email
Сообщения с вредоносными ссылками маскируют под уведомления от ФНС или платежных систем о неоплаченных налогах или штрафах. Они нацелены на получение конфиденциальной информации, такой как пароли, данные банковских карт, и другой личной информации. Получив доступ к этим данным, мошенники могут украсть деньги со счетов или взломать Госуслуги, банковский профиль, соцсети. А затем — оформить микрозаймы и кредиты, «попросить в долг» у друзей и знакомых.
Аналитики отмечают, что более 90% успешных кибератак начинаются с фишинговых писем. Популярность такого вида мошенничества только растет. По данным «Лаборатории Касперского», в 2024 году было заблокировано более 893 миллионов попыток перехода по фишинговым ссылкам, что на 26% больше, чем в 2023 году. А в 2025 году эксперты уже фиксируют рост целевых фишинговых атак в 32% по сравнению с минувшим годом.
Фишинговые онлайн-ресурсы
Сюда относятся клоны официальных сайтов для самозанятых, а также мошеннические сайты, онлайн-платформы и сервисы, которые предлагают «помощь с регистрацией самозанятости» или «оптимизацию» налоговой нагрузки. Нацелены на кражу личных данных жертвы и банковских реквизитов.
Количество мошеннических сайтов растет. В 2023 году Роскомнадзор отчитался о блокировке почти 43 тысяч таких ресурсов. За первое полугодие 2024 года под блокировку попали уже более 60 тысяч фишинговых сайтов. В 2025 году только за апрель специалисты заблокировали свыше 14 тысяч фишинговых ресурсов.
Преступники очень изобретательны, и это далеко не все способы обмана в их арсенале. Будьте внимательны сами и предупредите о мошенничестве своих самозанятых исполнителей и коллег.
Начать дискуссию