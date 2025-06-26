Как мошенники обманывают самозанятых. 3 основные схемы

Фишинговые письма на email

Сообщения с вредоносными ссылками маскируют под уведомления от ФНС или платежных систем о неоплаченных налогах или штрафах. Они нацелены на получение конфиденциальной информации, такой как пароли, данные банковских карт, и другой личной информации. Получив доступ к этим данным, мошенники могут украсть деньги со счетов или взломать Госуслуги, банковский профиль, соцсети. А затем — оформить микрозаймы и кредиты, «попросить в долг» у друзей и знакомых.

Аналитики отмечают, что более 90% успешных кибератак начинаются с фишинговых писем. Популярность такого вида мошенничества только растет. По данным «Лаборатории Касперского», в 2024 году было заблокировано более 893 миллионов попыток перехода по фишинговым ссылкам, что на 26% больше, чем в 2023 году. А в 2025 году эксперты уже фиксируют рост целевых фишинговых атак в 32% по сравнению с минувшим годом.