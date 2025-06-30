Фрилансер или штатный сотрудник: кого нанять?

Рассказываем, когда бизнесу стоит выбрать фрилансера, а когда лучше нанять работника в штат.

Работа с внештатными исполнителями — распространенное явление. По данным государственной цифровой платформы поддержки предпринимателей и самозанятых МСП.РФ, в России такой подход практикует более 1,5 млн юридических лиц. Когда можно подключить фрилансера, а когда не обойтись без найма штатных сотрудников?

Лучше нанять фрилансера, если…

Предстоит сезонная нагрузка / проектная работа



Когда компания зависит от сезонных факторов или занимается проектной работой, невыгодно нанимать сотрудника в штат — задачи на полную ставку будут не всегда, в отличие от зарплаты, налогов и страховых взносов. Поэтому на период пиковой нагрузки выгоднее привлечь к сотрудничеству фрилансеров. Это решает проблему нехватки рук в моменте и экономит ресурсы в будущем.



Работа не требует специфических знаний

Простые однотипные задачи, например, заполнение карточек товаров на маркетплейсе, не требуют долгого обучения или подготовки. Их выполнение выгоднее поручить внештатному исполнителю. Он возьмет на себя рутину и освободит время квалифицированного штатного сотрудника, который сможет сосредоточиться на решении более важных задач.



Нужно сделать какую-то работу один раз

Иногда у компании появляются нестандартные единоразовые задачи, которые нельзя решить силами сотрудников. Например, сфотографировать продукцию для каталога или синхронизировать 1С и CRM. В такой ситуации оптимально найти внештатного исполнителя.

Лучше нанять сотрудника в штат, если…

Важна конфиденциальность данных

Когда компания поддерживает высокий уровень информационной безопасности, следит за сохранением коммерческой тайны и подписывает NDA с сотрудниками и подрядчиками, работа с фрилансерами может быть небезопасна.



Работа требует долгого онбординга

Некоторые задачи нельзя решить без соблюдения отраслевых стандартов и понимания внутрикорпоративных процессов. Тратить ресурсы на подготовку внештатного исполнителя неразумно, т.к. он может отказаться сотрудничать в любой момент.

Нужен постоянный доступ к экспертизе

Специалиста с определенными компетенциями, который нужен для решения ключевых бизнес-задач, стоит нанять в штат. Это гарантирует компании стабильную работу.

Фрилансера с подходящими скиллами бывает сложно найти, и почти наверняка он будет параллельно сотрудничать с другими заказчиками.