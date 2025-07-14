Как по закону выгоднее оформить работу с внештатниками?
Внештатные исполнители работают над конкретными задачами или проектами, а оплату получают за результат. Сотрудничать с ними можно напрямую, через банковские продукты или специализированные сервисы. Собрали плюсы и минусы всех вариантов.
Небольшое юридическое пояснение о том, как всё устроено
Итак, если бизнес хочет сотрудничать с внештатными исполнителями напрямую, это можно делать, опираясь на:
Устные договоренности, что крайне небезопасно и лишает заказчика каких-либо гарантий.
Публичную оферту — предложение о сотрудничестве неопределенному кругу лиц на представленных условиях.
Договор гражданско-правового характера (гражданско-правовой договор, ГПД). Это соглашение между исполнителем и заказчиком о выполнении за гонорар конкретной работы или оказания конкретной услуги.
Другой подход — работать с внештатниками через специализированные сервисы, которые автоматизируют выплаты и документооборот. В зависимости от сервиса, потребуется заключить договор:
Лицензионный, по которому сервис позволяет заказчикам пользоваться им для расчетов с исполнителями и формирования закрывающих документов. Выплаты происходят от юридического лица заказчика.
Генерального подряда, по которому сервис становится для заказчика генподрядчиком и берет на себя все взаимодействие с исполнителями. Также он проводит выплаты гонораров от имени своего юридического лица.
Есть и третий путь, когда заказчик подключает в банке специализированный продукт для массовых выплат внештатникам. Он обеспечивает только расчеты с исполнителями, без подготовки закрывающих документов.
Какие плюсы и минусы? Разбираемся дальше.
Прямое сотрудничество
Возможно по договору ГПХ, публичной оферте или устному соглашению.
Исполнитель — физлицо без статуса ИП / самозанятого.
✅ Плюсы:
Легко оформить.
Подходит для разовых задач.
❌Минусы:
Высокая налоговая нагрузка (нужно платить НДФЛ).
Риск переквалификации отношений в трудовые при регулярном сотрудничестве.
Исполнитель — самозанятый.
✅ Плюсы:
Легко оформить.
Подходит для разовых задач.
Нет налоговой нагрузки на компанию.
❌ Минусы:
Самозанятые могут утратить статус и не уведомить заказчика.
Доход ограничен 2,4 млн руб. в год. Риск переквалификации отношений в трудовые при регулярном сотрудничестве.
Исполнитель — ИП:
✅ Плюсы:
Низкие налоги.
Простая отчетность для ИП.
Простая бухгалтерия для заказчика.
❌ Минусы:
Некоторые исполнители не хотят / не могут быть ИП.
Риск переквалификации отношений в трудовые при регулярном сотрудничестве.
Сотрудничество через банковские продукты
Происходит через подключение услуги массовых выплат.
✅ Плюсы:
Легкий документооборот.
Идентификация исполнителей.
❌ Минусы:
Нет выплат за рубеж.
Сложный документооборот.
Без НДС.
Риск переквалификации в трудовые отношения при длительном сотрудничестве.
Сотрудничество через сервисы
1. По лицензионному договору.
Обеспечивает взаимодействие и расчеты с исполнителями на одной специализированной платформе.
✅ Плюсы:
Легкий документооборот.
Идентификация исполнителей.
Быстрые выплаты в РФ.
❌ Минусы:
Нет выплат за рубеж (либо сложная модель).
Без НДС (либо НДС на комиссию сервиса).
Сложный документооборот.
Комиссии для исполнителей (иногда).
Риск переквалификации в трудовые отношения при длительном сотрудничестве.
2. По договору генерального подряда.
Позволяет делегировать управление исполнителями и массовые выплаты генеральному подрядчику.
✅ Плюсы:
Легкий документооборот.
Идентификация исполнителей.
Выплаты в РФ + за рубеж.
НДС к зачёту на всю сумму услуг.
Нет рисков переквалификации.
❌Минусы:
Комиссии для исполнителей (иногда).
Подробнее о работе с внештатниками по модели генерального подряда читайте в нашем телеграм-канале.
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