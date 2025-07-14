Как по закону выгоднее оформить работу с внештатниками?

Внештатные исполнители работают над конкретными задачами или проектами, а оплату получают за результат. Сотрудничать с ними можно напрямую, через банковские продукты или специализированные сервисы. Собрали плюсы и минусы всех вариантов.

Небольшое юридическое пояснение о том, как всё устроено

Итак, если бизнес хочет сотрудничать с внештатными исполнителями напрямую, это можно делать, опираясь на:

Устные договоренности, что крайне небезопасно и лишает заказчика каких-либо гарантий.

Публичную оферту — предложение о сотрудничестве неопределенному кругу лиц на представленных условиях.

Договор гражданско-правового характера (гражданско-правовой договор, ГПД). Это соглашение между исполнителем и заказчиком о выполнении за гонорар конкретной работы или оказания конкретной услуги.

Другой подход — работать с внештатниками через специализированные сервисы, которые автоматизируют выплаты и документооборот. В зависимости от сервиса, потребуется заключить договор:

Лицензионный, по которому сервис позволяет заказчикам пользоваться им для расчетов с исполнителями и формирования закрывающих документов. Выплаты происходят от юридического лица заказчика.

Генерального подряда, по которому сервис становится для заказчика генподрядчиком и берет на себя все взаимодействие с исполнителями. Также он проводит выплаты гонораров от имени своего юридического лица.

Есть и третий путь, когда заказчик подключает в банке специализированный продукт для массовых выплат внештатникам. Он обеспечивает только расчеты с исполнителями, без подготовки закрывающих документов.



Какие плюсы и минусы? Разбираемся дальше.

Прямое сотрудничество

Возможно по договору ГПХ, публичной оферте или устному соглашению.



Исполнитель — физлицо без статуса ИП / самозанятого.

✅ Плюсы:

Легко оформить.

Подходит для разовых задач.

❌Минусы:

Высокая налоговая нагрузка (нужно платить НДФЛ).

Риск переквалификации отношений в трудовые при регулярном сотрудничестве.

Исполнитель — самозанятый.

✅ Плюсы:

Легко оформить.

Подходит для разовых задач.

Нет налоговой нагрузки на компанию.

❌ Минусы:

Самозанятые могут утратить статус и не уведомить заказчика.

Доход ограничен 2,4 млн руб. в год. Риск переквалификации отношений в трудовые при регулярном сотрудничестве.

Исполнитель — ИП:

✅ Плюсы:

Низкие налоги.

Простая отчетность для ИП.

Простая бухгалтерия для заказчика.

❌ Минусы:

Некоторые исполнители не хотят / не могут быть ИП.

Риск переквалификации отношений в трудовые при регулярном сотрудничестве.

Сотрудничество через банковские продукты

Происходит через подключение услуги массовых выплат.

✅ Плюсы:

Легкий документооборот.

Идентификация исполнителей.

❌ Минусы:

Нет выплат за рубеж.

Сложный документооборот.

Без НДС.

Риск переквалификации в трудовые отношения при длительном сотрудничестве.



Сотрудничество через сервисы

1. По лицензионному договору.



Обеспечивает взаимодействие и расчеты с исполнителями на одной специализированной платформе.

✅ Плюсы:

Легкий документооборот.

Идентификация исполнителей.

Быстрые выплаты в РФ.

❌ Минусы:

Нет выплат за рубеж (либо сложная модель).

Без НДС (либо НДС на комиссию сервиса).

Сложный документооборот.

Комиссии для исполнителей (иногда).

Риск переквалификации в трудовые отношения при длительном сотрудничестве.

2. По договору генерального подряда.



Позволяет делегировать управление исполнителями и массовые выплаты генеральному подрядчику.

✅ Плюсы:

Легкий документооборот.

Идентификация исполнителей.

Выплаты в РФ + за рубеж.

НДС к зачёту на всю сумму услуг.

Нет рисков переквалификации.

❌Минусы:

Комиссии для исполнителей (иногда).