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Как по закону выгоднее оформить работу с внештатниками?

Сравниваем все варианты.

Внештатные исполнители работают над конкретными задачами или проектами, а оплату получают за результат. Сотрудничать с ними можно напрямую, через банковские продукты или специализированные сервисы. Собрали плюсы и минусы всех вариантов.

Небольшое юридическое пояснение о том, как всё устроено

Итак, если бизнес хочет сотрудничать с внештатными исполнителями напрямую, это можно делать, опираясь на: 

  • Устные договоренности, что крайне небезопасно и лишает заказчика каких-либо гарантий.

  • Публичную оферту — предложение о сотрудничестве неопределенному кругу лиц на представленных условиях.

  • Договор гражданско-правового характера (гражданско-правовой договор, ГПД). Это соглашение между исполнителем и заказчиком о выполнении за гонорар конкретной работы или оказания конкретной услуги.

Другой подход — работать с внештатниками через специализированные сервисы, которые автоматизируют выплаты и документооборот. В зависимости от сервиса, потребуется заключить договор:

  • Лицензионный, по которому сервис позволяет заказчикам пользоваться им для расчетов с исполнителями и формирования закрывающих документов. Выплаты происходят от юридического лица заказчика.

  • Генерального подряда, по которому сервис становится для заказчика генподрядчиком и берет на себя все взаимодействие с исполнителями. Также он проводит выплаты гонораров от имени своего юридического лица. 

Есть и третий путь, когда заказчик подключает в банке специализированный продукт для массовых выплат внештатникам. Он обеспечивает только расчеты с исполнителями, без подготовки закрывающих документов. 

Какие плюсы и минусы? Разбираемся дальше. 

Прямое сотрудничество 

Возможно по договору ГПХ, публичной оферте или устному соглашению.

Исполнитель — физлицо без статуса ИП / самозанятого.

✅ Плюсы:

  • Легко оформить.

  • Подходит для разовых задач.

❌Минусы:

  • Высокая налоговая нагрузка (нужно платить НДФЛ).

  • Риск переквалификации отношений в трудовые при регулярном сотрудничестве.

Исполнитель — самозанятый.

Плюсы:

  • Легко оформить.

  • Подходит для разовых задач.

  • Нет налоговой нагрузки на компанию.

Минусы:

  • Самозанятые могут утратить статус и не уведомить заказчика.

  • Доход ограничен 2,4 млн руб. в год. Риск переквалификации отношений в трудовые при регулярном сотрудничестве.

Исполнитель — ИП:

Плюсы:

  • Низкие налоги.

  • Простая отчетность для ИП.

  • Простая бухгалтерия для заказчика.

Минусы:

  • Некоторые исполнители не хотят / не могут быть ИП.

  • Риск переквалификации отношений в трудовые при регулярном сотрудничестве.

Сотрудничество через банковские продукты

Происходит через подключение услуги массовых выплат.

Плюсы:

  • Легкий документооборот.

  • Идентификация исполнителей.

Минусы:

  • Нет выплат за рубеж.

  • Сложный документооборот.

  • Без НДС.

  • Риск переквалификации в трудовые отношения при длительном сотрудничестве.

Сотрудничество через сервисы 

1. По лицензионному договору.

Обеспечивает взаимодействие и расчеты с исполнителями на одной специализированной платформе.

Плюсы:

  • Легкий документооборот.

  • Идентификация исполнителей.

  • Быстрые выплаты в РФ.

Минусы:

  • Нет выплат за рубеж (либо сложная модель).

  • Без НДС (либо НДС на комиссию сервиса).

  • Сложный документооборот.

  • Комиссии для исполнителей (иногда). 

  • Риск переквалификации в трудовые отношения при длительном сотрудничестве.

2. По договору генерального подряда.

Позволяет делегировать управление исполнителями и массовые выплаты генеральному подрядчику.

Плюсы:

  • Легкий документооборот.

  • Идентификация исполнителей.

  • Выплаты в РФ + за рубеж.

  • НДС к зачёту на всю сумму услуг.

  • Нет рисков переквалификации.

❌Минусы:

  • Комиссии для исполнителей (иногда).

Подробнее о работе с внештатниками по модели генерального подряда читайте в нашем телеграм-канале.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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