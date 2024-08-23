Юридический гайд для фаундеров

Статья актуальна как для действующих компаний, так и для стартапов и их фаундеров. Кроме того, в ней мы можете найти множество полезных шаблонов и материалов.
На первых этапах фаундеры сталкиваются с рядом важных задач, связанных не только с разработкой и продажей продукта, достижением финансовых результатов и наймом новых сотрудников, но и правовой обвязкой бизнеса. Правильное оформление штата, интеллектуальной собственности компании, договоров с партнерами и инвесторами – это лишь часть необходимой юридической работы.
ДИСКЛЕЙМЕР: Нам не удалось уложить весь материал в одну статью, поэтому советуем вам ознакомиться с презентацией, которую вы можете найти на нашем канале Telegram. Делитесь и сохраняйте, чтобы не потерять.
Как урегулировать отношения между фаундерами
Понятийное соглашение
Для того, чтобы зафиксировать договоренности с инвесторами или партнерами, на ранних стадиях развития проекта заключается “понятийное”, “партнерское” или “джентльменское” соглашение. Оно позволяет зафиксировать на бумаге основные цели проекта, необходимые ресурсы для его реализации, а также определиться с его этапами. Также это может увеличить шансы на получение первых инвестиций путем установления четких рамок и взаимных ожиданий сторон.
Как правило, такое понятийное соглашение не имеет юридической силы кроме отдельных положений (конфиденциальности, неконкуренции, эксклюзивности и др.). Проще говоря, это предварительный документ, который фиксирует основные условия будущего проекта или сделки без глубокой проработки юридических обязательств.
Корпоративный договор
Корпоративный договор, напротив, является полноценным юридически обязывающим документом и заключается между участниками компании и инвесторами. В нем обычно предусматривают положения о распределении долей, правах и обязанностях участников (сторон договора), порядке принятия решений, распределения дивидендов, разрешении споров и условиях выхода из компании.
Вопреки некоторым мнениям, корпоративный договор можно заключить не только с участниками общества, но и с третьими лицами (например, с инвесторами, кредиторами потенциальными покупателями компании и др.). Об этом прямо упоминается в п. 9 ст. 67.2 ГК РФ.
Что можно предусмотреть:
Распределение долей - как распределены доли между участниками и как они могут изменяться;
Права и обязанности участников;
Механизмы принятия решений, включая голосование и право вето;
Условия выхода и продажи долей;
Урегулирование споров;
Права на интеллектуальную собственность: как распределяются права на разработки и интеллектуальную собственность компании;
Конфиденциальность и неконкуренция.
Также договор можно зарегистрировать в ФНС (внести информацию о нем в ЕГРЮЛ), однако это не является обязательным. Обычно это делают для того, чтобы корпоративный договор не удалось скрыть другим участникам перед третьими лицами. Например, при совершении сделки купли-продажи компании/долей участников.
Как урегулировать отношения с командой
Какие варианты оформления сотрудников существуют
Есть два возможных варианта оформления взаимоотношений с работниками:
Заключить трудовой договор;
Заключить ГПХ с сотрудниками.
Второй вариант зачастую более привлекателен для предпринимателей. Однако существует риск признания услуг, оказываемых по ГПХ, трудовыми отношениями, что может грозить штрафом для компании в размере от 50 000 до 100 000 рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).
Мы не будем писать, что должны представлять из себя классический трудовой договор и договор ГПХ, а перейдем к более интересным конструкциям.
Программы мотивации
Программы мотивации в компании позволяют сохранить персонал и уменьшить текучку кадров, особенно когда речь заходит о значимых сотрудников, потеря которых может существенно повлиять на деятельность предприятия. Поэтому зачастую премий и корпоративов на новый год может быть недостаточно.
Ниже мы привели, какие программы мотивации команды может реализовать компания.
На нашем сайте вы можете ознакомиться с рядом полезных статей по программам мотивации, а также найти шаблоны по ним.
Договор о неконкуренции или “non-compete agreement”
“Non-compete agreement” - cоглашение, в соответствии с которым сотрудник (не важно, по ГПХ устроен или трудовому договору) добровольно за установленную соглашением компенсацию принимает на себя обязательство в течение определенного срока:
− не заключать трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с конкурентами нанимателя;
− не осуществлять самостоятельно конкурирующую предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
− не выступать учредителем (участником) организации, являющейся конкурентом нанимателя;
− не выполнять функции руководителя конкурента, не выступать членом его коллегиального органа управления.
Договор о неконкуренции может вас защитить от того, чтобы конкуренты использовали знания, навыки, бизнес-процессы и профессиональные компетенции, которые они получили у вашего бывшего работника (или он сам стал конкурентом). Зачастую это может помочь вам сохранить ваших клиентов, поставщиков и контрагентов от недобросовестных действий ваших ключевых сотрудников.
Что следует указать в договоре о неконкуренции
Данные сторон;
Срок действия договора;
Географические ограничения (конкретные регионы/страны, в пределах которых работник не может работать в аналогичной сфере);
Определение конкурирующей деятельности;
Компенсация;
Обязательства сторон;
Ответственность за нарушение;
Способы разрешения споров.
Как защитить интеллектуальную собственность компании
Согласно ст. 1225 ГК РФ, к интеллектуальной собственности относятся результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
Интеллекутальная собственность может принадлежать одному лицу или нескольким лицам (правообладателям). При этом автор и правообладатель могут быть разными лицами через соответствующие соглашения. Личные права автора остаются за ним навсегда, другие права могут быть переданы.
Когда вы работаете с сотрудниками, привлекаете сторонних подрядчиков, крайне важным является надлежащее оформление интеллектуальной собственности. Иначе, например, права на разработанное для вас ПО могут остаться у исполнителя или у подрядчика, кто осуществлял работы по разработке, модификации, адаптации и т.д.
Так, сотруднику по трудовому договору или ГПХ (автору) необходимо выплатить авторское вознаграждение за право использования вами произведения (публикация, тиражирование, размещение на сайте и др.) на основании договора. При этом учитывайте, что признание вознаграждения как части зарплаты неправомерно.
Случаи выплаты авторского вознаграждения:
Передача исключительных прав. Автор передает свои исключительные права на произведение другому лицу за вознаграждение;
Использование продукта. Вознаграждение выплачивается за использование произведения (например, публикация, тиражирование) с выплатой денежного вознаграждения создателю;
Создание произведения для заказчика. Оплата может быть разовой или периодической, фиксированной или в виде процента от выручки.
Договор об отчуждении исключительных прав
Если же вы решили приобрести продукт (ПО, изобретение, товарный знак или др.), требуется составить грамотный договор об отчуждении исключительных прав, по которому одна сторона (правообладатель) полностью передает другой стороне (приобретателю) исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Объекты, на которые можно передать права:
Договор об отчуждении исключительных прав на произведение;
Договор об отчуждении прав на патент;
Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, полезную модель, произведение, изобретение, программу для ЭВМ.
Что необходимо предусмотреть:
Предмет договора - конкретный объект ИС;
Вознаграждение (возмездный или безвозмездный; разовый платеж, периодические платежи, роялти);
Описание объекта ИС - его наименование, характеристики, реквизиты документов (если требуется госрегистрация).
Как поднять первые ангельские деньги
Существует множество инструментов финансирования стартапов. Наиболее популярными из них сейчас являются:
Продажа акций или вклад в уставный капитал;
Венчурный заем;
Договор конвертируемого займа;
SAFE;
Краудинвестиции (краудинвестинг, краудлендинг).
Договор конвертируемого займа
Это разновидность договора займа, предусматривающего право инвестора при наступлении определенных обстоятельств потребовать либо возврата инвестируемых средств, либо преобразования этих средств в акции или долю в компании.
Работает это так:
Инвестор предоставляет компании деньги в долг в обмен на то, что инвестор будет вправе потребовать долю или акции компании (как правило, со скидкой);
Если же долг не конвертируется, компания должна выплатить инвестору полную сумму долга плюс проценты, предусмотренные договором.
Что необходимо указать в договоре конвертируемого займа:
Процентную ставку (в некоторых случаях может не предусматриваться);
Дату погашения;
Наступления события (trigger event);
Потолок оценки (valution cap);
Ставку дисконтирования.
Договор SAFE
Аналог конвертируемого займа, главное отличие: конвертация только если будет следующий раунд финансирования. Стандартный инструмент для Y Combinator и многих акселераторов в США.
По сути, договор представляет из себя договор конвертируемого займа с условием о прощении долга в случае отсутствия раунда финансирования в течение срока займа.
Краудинвестиции
Традиционно под краудфандингом принято понимать сборы донатов от массы людей на специальных платформах для реализации различных проектов, которые вызвали интерес у людей. Однако краундфандинг имеет множество инструментов, позволяющих инвесторам не только получить взамен какие-то вещи, услуги, но и прибыль, а также долю в бизнесе.
Законодательство предусматривает следующие типы краудинвестирования:
Предоставление займов — краудлендинг;
Приобретение эмиссионных ценных бумаг на инвестиционной платформе — краудинвестинг;
Приобретение утилитарных цифровых прав (электронных сертификатов на получение конкретных товаров и услуг в будущем);
Приобретение цифровых финансовых активов (не путать с криптовалютой).
Само инвестирование осуществляется на инвестиционных платформах, входящих в специальный реестр.
Как подготовить компанию к более серьезным инвестициям
При привлечении новых инвесторов, продаже, слиянии и поглощении компании необходимо подготовиться к проведению due diligence или аудита.
Due Diligence - процедура комплексной независимой оценки компании, направленная на выявление связанных с реализацией проекта или сделки проблем и рисков. Существует юридический, финансовый, рыночный, налоговый.
На что обращают внимание при due diligence:
Общая информация о юридическом лице, включая: размер уставного капитала, виды деятельности, наличие признаков массовости юридического адреса и т.д.;
Основные корпоративные документы компании: устав, корпоративный договор и др.;
Полномочия руководства компании, статус участников/акционеров компании;
Правомерность деятельности компании: наличие необходимых разрешений/лицензий/сертификатов для ведения конкретной деятельности;
Наличие ограничений/обременений/запретов по распоряжению долями/акциями компании;
Бухгалтерская, финансовая и налоговая отчетность компании за последние периоды;
Наличие дебиторской и кредиторской задолженности, признаков банкротства;
Наличие арестов имущества компании, запретов/ограничений/обременений;
Штатная документация;
Наличие и оформление интеллектуальной собственности;
Крупные судебные споры за последние годы.
Выход на новые рынки/релокация компании
При выборе юрисдикции для компании важно учитывать следующее:
Возможность получить визы фаундерам и ключевым сотрудникам;
Возможность открыть корпоративный счет для выходцев из РФ;
Налоговая нагрузка для компаний и физических лиц;
Стоимость обслуживания иностранной компании (бухгалтерские расходы, аренда офиса и др.).
Однако помните, что даже после релокации своего бизнеса у вас сохраняются обязанности по подаче отчетов и уведомлений, если за календарный год вы признавались резидентом России, в частноcти:
Уведомление об открытии зарубежных счетов;
Сведения о движении денежных средств по зарубежным счетам;
Уведомление об участии в КИК;
Уведомление о КИК;
Получение ВНЖ/гражданства.
Более подробно о релокации команды и компании мы рассмотрели в следующих статьях:
Топ-пять стран с визами для цифровых кочевников или людей, кто просто любит красиво жить;
О чем подумать при релокации: советы налоговых юристов, которые жили за рубежом и консультировали многих релокантов;
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Комментарии1
Егор, добрый день! Очень рады, что вы к нам вернулись! Спасибо за пост!