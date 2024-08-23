Юридический гайд для фаундеров

Статья актуальна как для действующих компаний, так и для стартапов и их фаундеров. Кроме того, в ней мы можете найти множество полезных шаблонов и материалов.

На первых этапах фаундеры сталкиваются с рядом важных задач, связанных не только с разработкой и продажей продукта, достижением финансовых результатов и наймом новых сотрудников, но и правовой обвязкой бизнеса. Правильное оформление штата, интеллектуальной собственности компании, договоров с партнерами и инвесторами – это лишь часть необходимой юридической работы.

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