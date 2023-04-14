Расчет НДФЛ с зарплаты, выплаченной в последний день месяца. Секреты 1С:Бухгалтерии

Настаиваем график выплаты зарплаты в 1С:Бухгалтерии для корректного удержания НДФЛ, в случаях, когда зарплату нужно выплатить в последний день месяца.

Обычно в организации зарплата выплачивалась в первых числах месяца, следующего за расчетным.

В программе 1С Бухгалтерия (редакция 3.0) НДФЛ удерживался корректно - и с аванса, и с зарплаты.

Проблема возникла, когда руководитель решил выплатить зарплату в пятницу, перед выходными, в последний день месяца, в нашем случае - 31 марта 2023 года.

Вовремя выплаченная зарплата - комплимент руководителю, но бухгалтеру пришлось пересчитывать НДФЛ вручную, потому что в ведомости на выплату зарплаты сумма удержанного налога сильно завышалась. Но расчет суммы к выплате оставался верным.

При формировании справки 2-НДФЛ выяснялось, что есть излишне удержанный НДФЛ.

При анализе НДФЛ в документе «Начисление зарплаты» появлялись какие-то странные строки с отрицательным значением налога.

Как решали проблему.

Установили обновления и все доступные патчи. Не помогло. Последовательно перезаполнили и перепровели три типа документов: начисление зарплаты, ведомость в банк и выписка банка (вид операции: Перечисление заработной платы по ведомостям). Не помогло.

Но заметили, что ошибка появляется только в марте. Открыли «Настройки зарплаты»:

меню «Зарплата и кадры» - «Справочники и настройки» - «Настройки зарплаты» - «Порядок учета зарплаты».

Изменение настроек выплаты зарплаты

Поменяли график выплаты зарплаты на «последний день расчетного месяца».



Перепровели документы по начислению зарплаты, сделав перерасчет НДФЛ.

И после всех этих действий графа НДФЛ в документе «Ведомость в банк» от 31 марта 2023 года заполнилась правильно, с учетом НДФЛ, удержанного с выплаченного аванса за первую половину марта.

Вывод:

Если уж решили выплачивать зарплату до 5 числа месяца, то и выплачивайте с 1 по 5, иначе настройки в 1с придется менять под каждую выплату и регулярно танцевать с бубном вокруг компьютера.