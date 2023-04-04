Когда пора переходить на более современную информационную систему? Данные обрабатываются медленно или их не хватает, сотрудники загружены ручной работой, новые процессы не покрываются автоматизацией, доработки обходятся дорого...

Клиент – компания по производству и продаже дверей и комплектующих.

Количество площадок – более 3.

Количество юрлиц – 7.

Количество сотрудников – 9 + более 50 самозанятых.

Количество АРМ – 40.

Количество документов в месяц – 1500.



Ранее клиент вёл учёт в 1С:Управление торговлей 10, для которой было написано несколько доработок. В последнее время возможностей имеющейся конфигурации стало не хватать. Отсутствие нужной функциональности тормозило развитие компании, готовой выйти на новый рынок и нарастить производственную мощность. Руководство приняло решение переходить на 1С:Комплексная автоматизация.

Этот продукт выбрали по нескольким причинам. Во-первых, 1С:КА предлагает расширенные возможности для сотрудничества с маркетплейсами и работы по агентским договорам, отражения производственных процессов, начисления зарплаты. Во-вторых, 1С:УТ быстро обновляется до 1С:КА, а вся наработанная база остаётся в программе.

Работы разделили на два этапа.



На первом этапе мы выполнили экспресс-обследование, обновили программу, быстро запустили типовое решение в опытную эксплуатацию, а также осуществили интеграцию с онлайн-кассами (6 шт.) для печати чеков из 1С:КА.



На втором этапе предстояло настроить и доработать программу под бизнес-задачи заказчика.



Пул выполненных задач

Настройка управленческой отчётности (стандартный функционал). Результат: оперативное принятие управленческих решений.

Настройка блока Производство для учёта специфических для предприятия производственных операций с закупленными материалами (резка, покраска и пр.). Результат: расширение спектра продаваемых товаров и уменьшение себестоимости продукции.

Настройка функциональности для отражения комиссионной торговли (Озон, Wildberries). Результат: увеличение числа площадок для сбыта, расширение клиентской базы.

Настройка функциональности для отражения комиссионной продажи (агентские договоры). Результат: уменьшение себестоимости товаров за счёт снижения налоговой нагрузки.

Настройка блока Зарплата для автоматического начисления заработной платы сотрудникам. Результат: снижение трудозатрат на данную операцию.

Доработка печатных форм для реализации таможенных операций (импорт в Казахстан), создание обработки для выгрузки из xls на сайт ФТС. Результат: снижение расходов на таможенное оформление с 5000 руб. за одну форму до 200 руб.

Настройка учёта деятельности в рамках простого товарищества (организация бизнес-процессов, доработка документов для корректной перегрузки в 1С:БП, доработка доп. свойств в документах отгрузки и приобретения). Результат: соблюдение законодательства в части ведения учёта простого товарищества.

Переход на 1С:КА позволил не только автоматизировать регламентированный учёт, но и оптимизировать процесс принятия управленческих решений, сократить трудозатраты сотрудников и существенно снизить себестоимость продукции.

Мы продолжаем сотрудничать с клиентом и планируем развивать внедрённую систему. В частности, автоматизировать процесс выставления актов самозанятым, с которыми работает компания (более 50 чел. – складские работники, курьеры и т.д.) и выполнить ряд доработок по другим задачам.