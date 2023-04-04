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Выгоды перехода на 1С:КА: кейс торгово-производственной компании

Когда пора переходить на более современную информационную систему? Данные обрабатываются медленно или их не хватает, сотрудники загружены ручной работой, новые процессы не покрываются автоматизацией, доработки обходятся дорого...

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Выгоды перехода на 1С:КА: кейс торгово-производственной компании

Клиент – компания по производству и продаже дверей и комплектующих.
Количество площадок – более 3.
Количество юрлиц – 7.
Количество сотрудников – 9 + более 50 самозанятых.
Количество АРМ – 40.
Количество документов в месяц – 1500.

Ранее клиент вёл учёт в 1С:Управление торговлей 10, для которой было написано несколько доработок. В последнее время возможностей имеющейся конфигурации стало не хватать. Отсутствие нужной функциональности тормозило развитие компании, готовой выйти на новый рынок и нарастить производственную мощность. Руководство приняло решение переходить на 1С:Комплексная автоматизация.

Этот продукт выбрали по нескольким причинам. Во-первых, 1С:КА предлагает расширенные возможности для сотрудничества с маркетплейсами и работы по агентским договорам, отражения производственных процессов, начисления зарплаты. Во-вторых, 1С:УТ быстро обновляется до 1С:КА, а вся наработанная база остаётся в программе.

Работы разделили на два этапа.

На первом этапе мы выполнили экспресс-обследование, обновили программу, быстро запустили типовое решение в опытную эксплуатацию, а также осуществили интеграцию с онлайн-кассами (6 шт.) для печати чеков из 1С:КА.

На втором этапе предстояло настроить и доработать программу под бизнес-задачи заказчика.


Пул выполненных задач

  • Настройка управленческой отчётности (стандартный функционал). Результат: оперативное принятие управленческих решений.

  • Настройка блока Производство для учёта специфических для предприятия производственных операций с закупленными материалами (резка, покраска и пр.). Результат: расширение спектра продаваемых товаров и уменьшение себестоимости продукции.

  • Настройка функциональности для отражения комиссионной торговли (Озон, Wildberries). Результат: увеличение числа площадок для сбыта, расширение клиентской базы.

  • Настройка функциональности для отражения комиссионной продажи (агентские договоры). Результат: уменьшение себестоимости товаров за счёт снижения налоговой нагрузки.

  • Настройка блока Зарплата для автоматического начисления заработной платы сотрудникам. Результат: снижение трудозатрат на данную операцию.

  • Доработка печатных форм для реализации таможенных операций (импорт в Казахстан), создание обработки для выгрузки из xls на сайт ФТС. Результат: снижение расходов на таможенное оформление с 5000 руб. за одну форму до 200 руб.

  • Настройка учёта деятельности в рамках простого товарищества (организация бизнес-процессов, доработка документов для корректной перегрузки в 1С:БП, доработка доп. свойств в документах отгрузки и приобретения). Результат: соблюдение законодательства в части ведения учёта простого товарищества.

Переход на 1С:КА позволил не только автоматизировать регламентированный учёт, но и оптимизировать процесс принятия управленческих решений, сократить трудозатраты сотрудников и существенно снизить себестоимость продукции.

Мы продолжаем сотрудничать с клиентом и планируем развивать внедрённую систему. В частности, автоматизировать процесс выставления актов самозанятым, с которыми работает компания (более 50 чел. – складские работники, курьеры и т.д.) и выполнить ряд доработок по другим задачам.

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3 подписчика

Комментарии

1
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    VnProgers 46 секунд назад

    Внедренцы_и_Программисты

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    VnProgers 8 минут назад

    Внедренцы_и_Программисты

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