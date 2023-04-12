Успеть за 3 года: почему не стоит откладывать переход с «1С:УПП»

Хотите перейти с «1С:УПП» без стресса и в рамках бюджета? Вместе с экспертами рассказываем, когда пора задуматься о внедрении, на что переходить, как сэкономить и избежать типовых трудностей во время реализации проекта.

Что происходит с «1С:УПП» и почему

В 2026 году фирма «1С» снимет с поддержки некогда флагманский продукт «1С:УПП». Строго говоря, этот процесс уже запущен. Остановилось развитие функциональности программы, прекращена поддержка отраслевых решений на её основе.

Почему это происходит? По причине естественного устаревания системы. «1С:УПП» была выпущена в 2004 году. Она быстро стала популярной: в то время было не так много аналогов, которые позволяли автоматизировать все подразделения и контуры учёта и при этом гибко подстраивались под специфику отечественного рынка.

Однако ничто не вечно: адаптировать систему к требованиям бизнеса становилось всё сложнее. На сегодняшний день многие функции просто не совместимы с внутренней логикой и архитектурой «1С:УПП».

Что это значит для пользователей

Поскольку в приоритете у «1С» другие конфигурации, адаптировать «1С:УПП» к изменениям законодательства в части регламентированного учёта будут намного медленнее. Кроме того, создатели не исключает, что реализовать в «1С:УПП» масштабные изменения в полном объёме окажется невозможно. В этом случае пользователям придётся выполнять часть работы вручную. Всё это существенно замедлит учёт и создаст дополнительные риски.

«1С:УПП» не развивается: нет новых функций и возможностей интеграции с популярными сервисами, не задействован потенциал платформы «1С:Предприятие 8.3». Уровень автоматизации и удобства отстаёт от более современных решений.

Фирма «1С» больше не обучает специалистов этому программному продукту. А имеющиеся на рынке труда профессионалы предпочитают сменить квалификацию и работать с «1С:ERP» или «1С:УХ». Это грозит дефицитом кадров: найти аналитиков и программистов, способных обслуживать систему, всё сложнее

Можно ли остаться на «1С:УПП»

Технически это возможно, но есть несколько проблем.

Во-первых, это трудозатратно. Программу придётся регулярно дописывать. Как минимум, чтобы успевать за требованиями регламентированного учёта. А поскольку живой бизнес не может просто «законсервировать» процессы, адаптация понадобится и в других функциональных блоках.

Во-вторых, это экономически нецелесообразно. Вполне возможно, многочисленные доработки обойдутся вам дороже, чем полноценный переход на программу с существенно более длинным жизненным циклом.

В-третьих, это делает вас зависимыми от кадров. Уже сейчас удержать специалистов по «1С:УПП» в штате или найти их на стороне непросто. Да и условия сотрудничества складываются не в пользу заказчиков.

Чем заменить «1С:УПП» в вашей компании

Холдинги и ГК. Оптимальной заменой станет система «1С:ERP УХ», которая автоматизирует процессы на трёх уровнях: управление эффективностью (CPM), управление ресурсами (ERP) и управление производством в рамках отдельного цеха (MES). Для самых крупных компаний, стремящихся к полной оцифровке процессов, подойдёт «1С:Корпорация» — комплексное решение, которое объединило функционал «1С:ERP», «1С:ERP УХ», «1С:ЗУП» и «1С:ДО КОРП».

Большие и средние компании (от 50–100 чел. и более). Рекомендуется переход на «1С:ERP». Эта система особенно актуальна для предприятий со сложным многопередельным производством. Однако может успешно применяться и в торговых, логистических, финансовых организациях для детализированного планирования и бюджетирования, работы с ячеистыми складами, множеством разрозненных блоков учёта и пр.

Небольшие компании (до 50 чел.). Если предприятие не занимается производством или же производство простое (менее двух переделов, нет потребности в планировании, серийном учёте, учёте давальческого сырья и ремонтов и пр.), можно перейти на «1С:КА». Это решение ориентировано на малый и средний бизнес в сфере услуг и торговли, а также малые производственные компании.

Чего ждать от «1С:ERP»

Самый популярный вариант для перехода с «1С:УПП» — «1С:ERP». Согласно монитору продаж фирмы «1С», на 01.04.2023 реализовано более 7 730 проектов внедрения «1С:ERP». А число автоматизированных рабочих мест достигло 357 000.

По сравнению с «1С:УПП», «1С:ERP» представляет собой систему нового поколения с расширенной функциональностью. Подробнее о возможностях «1С:ERP» — в таблицах ниже.

Какие возможны трудности при переходе на «1С:ERP»

Нарушение сроков. Бывает, функционал, который планирует внедрить заказчик, и время, которое он заложил на переход, расходятся с реальным объёмом работ. Чаще всего точная оценка содержания проекта и сроков даётся на этапах обследования и моделирования. До этого цифры могут быть лишь приблизительными. Именно поэтому мы рекомендуем инициировать переход заранее, с запасом в 1–2 месяца. Тем более, если есть жёсткие дедлайны (например, надо начать работу в системе с 1 января).

Важно, чтобы в рамках обследования заказчик максимально подробно рассказал, как устроены процессы в компании сейчас и какими их хочется видеть на выходе. Не следует думать, что какая-то информация очевидна и подразумевается сама собой. Иначе в процессе всплывёт пул задач, которые потребуют дополнительного времени.



Юлия Владимирова, аналитик 1С

Нет видения конечного результата. Как правило, специфика деятельности крупных компаний не укладывается в типовую конфигурацию. В первую очередь это касается производства: данный блок может быть устроен особенно сложно. Из-за этого возникает потребность в доработках, а трудоёмкость внедрения возрастает.

С другой стороны, это хороший повод провести аудит и реинжиниринг процессов, сделать их более эффективными. В «1С:УПП» модель отражения процессов могла быть неоптимальна и обусловлена спецификой программы, историческими факторами и пр. «1С:ERP» предлагает намного больше возможностей. Но, чтобы использовать их на полную мощность, нужно сформулировать желаемый результат уже на старте.

Часто заказчик хочет оптимизировать процессы в новой программе, но не до конца понимает — как. Скажем, производство в «1С:ERP» можно разделить на этапы, а этапы на операции. Возникает вопрос: как декомпозировать производственный процесс, чтобы задействовать весь потенциал «1С:ERP», сделать работу удобной и извлечь максимум выгоды? Найти решение помогают аналитики 1С: мы выясняем потребности клиента, анализируем процессы и предлагаем способы их наложения на программу.



Юлия Владимирова, аналитик 1С

Ожидания расходятся с реальностью. Перемены — это стресс. Их всегда хочется минимизировать — отсюда желание превратить «1С:ERP» в «1С:УПП». Заказчик может настаивать на том, чтобы полностью воспроизвести в новой программе привычные механики. Однако почти в 100% случаев это приводит к неоправданным доработкам, ведь те же задачи эффективно решаются с помощью типовой функциональности.

Не стоит тащить за собой «исторические» ошибки и проблемы старой программы. Заказчику нужно быть готовым в чём-то поменять свои бизнес-процессы. Это не только сделает переход безболезненным, но и поможет повысить эффективность работы компании.



Кристина Шаврина, заместитель директора по развитию

Трудности с переносом данных. Часть информации можно перенести в «1С:ERP» типовыми средствами (при условии, что в «1С:УПП» нет ошибок и она типовая — иначе в ней могут самописные регистры, которые хранят важные данные). Некоторую информацию (например, остатки) передавать подобным образом не рекомендуется из-за различий в структуре. Решить проблему помогут разработчики, которые напишут и протестируют правила для корректного переноса.

Много доработок и интеграций. Скорее всего в ходе эксплуатации «1С:УПП» дорабатывалась под нужды пользователей и интегрировалась с другим ПО. Исполнителю со стороны нужно разобраться, сколько кода было дописано и как повторить аналогичный функционал в новой программе. Для этого снова понадобится время и помощь заказчика (ИТ-директора или другого сотрудника, который исторически знает, зачем что-то менялось в программе). При этом иногда от переноса доработок предпочтительнее отказаться: вполне возможно, часть адаптированного функционала в действительности не используется, а другую часть легко покроют типовые инструменты «1С:ERP».

Не отлажена работа на стороне заказчика. ERP-проект предполагает взаимодействие двух коллективов — команды исполнителя и команды заказчика. Вот почему ещё до подписания договора с внедренцами стоит сформировать рабочую группу и обеспечить её необходимой инфраструктурой: собрать представителей, отвечающих за каждый блок системы («держателей процессов»), назначить ответственного на роль руководителя проекта, определить, где будет располагаться общий ресурс по проекту (базы, документы и пр.).

Когда запускать процесс перехода

Как и представители фирмы «1С», мы советуем приступить к переходу с «1С:УПП» уже сейчас.

Переход на новую систему рекомендуется осуществлять «с чистого листа» — 1-го января следующего года. И начать подготовку к этому лучше минимум за 6 месяцев: плюс-минус 1 месяц потребуется на обследование, 2 — на моделирование, 2 — на разработку и ещё 1 — на обучение/тестирование/запуск в эксплуатацию.



Кристина Шаврина, заместитель директора по развитию

Своевременная подготовка к переходу даст вам несколько преимуществ.