Поддержка ИТ-отрасли: упрощение режима пребывания и трудоустройства в РФ иностранных ИТ-специалистов (Часть 2)

Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами предполагает среди прочего привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов. Одним из мероприятий мотивационного характера в этом направлении стало упрощение режима пребывания и процедуры трудоустройства в России иностранных ИТ-специалистов.

Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами предполагает среди прочего привлечение высококвалифицированных зарубежных специалистов.

Одним из мероприятий мотивационного характера в этом направлении стало упрощение режима пребывания и процедуры трудоустройства в России иностранных ИТ- специалистов.

Политика государства направлена на то, чтобы при приеме на работу предпочтение отдавалось гражданам РФ. И только если рабочее место не занято россиянами, соискателем может быть иностранный гражданин.

Поэтому в настоящее время миграционное законодательство накладывает определенные ограничения на работу с иностранцами. Ограничения установлены на федеральном и региональном уровнях.

Это и квоты на выдачу РВП по регионам, и установление допустимой доли иностранцев в определенных сферах деятельности (на 2023 год утв. постановлением Правительства от 03.10.2022 № 1751) и другие меры.

Но ИТ-сфера сейчас нуждается в быстром восполнении дефицита специалистов. Поэтому для аккредитованных ИТ-компаний предусмотрены уступки при приеме квалифицированных иностранных ИТ-кадров.

ИТ- компании не требуется получать в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

Как работодатель компания должна при заключении трудового договора обеспечить иностранному ИТ-специалисту:

трудоустройство на конкретную должность и выполнение работы лично;

работу по графику, который закрепляется внутренними документами;

получение заработной платы (вознаграждения) не менее чем 83 500 руб. за календарный месяц (подп. 1 п. 1 ст. 13.2). Выплату зарплаты не реже двух раз в месяц;

отпуск не менее 28 календарных дней в год с выплатой отпускных;

уплату обязательных страховых взносов;

компенсации при увольнении.

Как заказчик работ (услуг) ИТ-компания при заключении договора ГПХ должна указать условия для ИТ-исполнителя:

выполнение работ без оформления в штат;

самостоятельное планирование работы;

порядок оплаты (аванс, поэтапная оплата или после завершения работ);

отсутствие социальных гарантий;

уплату страховых взносов на ОПС, ОМС. С 01.01.2023 для работающих по договорам ГПХ, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, предусмотрено (при соблюдении определенных условий) право на гарантии по социальному страхованию (подп. 1 п. 1 ст. 2 закона № 255-ФЗ).

Наличие ВНЖ у иностранного ИТ- специалиста не освобождает компанию от уведомления ТО МВД о заключении либо расторжении трудового договора либо договора ГПХ с иностранцем.

Уведомление подается в регионе, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность. Срок подачи уведомления – 3 рабочих дня с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

С 01.01.2021 работодатели подают уведомление по форме, утвержденной приказом МВД от 30.07.2020 № 536.

Уведомление можно направить в ТО МВД на бумажном носителе либо подать в форме электронного документа по ТКС, в т. ч. через ЕГПУ.

Для подачи уведомления через ЕГПУ понадобятся:

данные документа, удостоверяющего личность иностранца (как правило действующего загранпаспорта);

сведения о заключении либо расторжении трудового договора или договора ГПХ;

данные об основании, по которому иностранец может работать без разрешения на работу или патента;

сведения о выплате зарплаты.

Подать уведомление через ЕПГУ можно при наличии подтвержденной учетной записи и усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

На ЕПГУ нужно выбрать ведомство (МВД) и вид услуги «Уведомление о трудовой деятельности иностранцев». Данные компании в форме уведомления заполнятся автоматически, их нужно проверить. Далее нужно указать сведения об иностранце. Следующим шагом будет выбор подразделение МВД, в которое нужно отправить уведомление.

Сформированное уведомление нужно подписать УКЭП и отправить. На рассмотрение уведомления структурам МВД отведено три рабочих дня. О результатах рассмотрения МВД направит сообщение в личный кабинет. При отказе должны быть указаны его причины. После исправления недочетов следует отправить скорректированное уведомление.

Обязанность уведомлять ТО МВД об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину предусмотрена для лиц, относящихся к ВКС.

Уведомление подают по установленной форме (приложение 5 к приказу № 536). Подобных документов конкретно для ИТ-иностранцев нам найти не удалось.