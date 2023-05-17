Прекращение мобилизованным обязательств по займу. Как это влияет на налог на прибыль и страховые взносы

Для работников из числа мобилизованных, добровольцев или контрактников, участвующих в СВО, предусмотрены различные меры господдержки. В этой статье рассмотрим, что происходит с обязательствами по налогу на прибыль и взносами.

Для работников из числа мобилизованных, добровольцев или контрактников, участвующих в СВО, предусмотрены различные меры господдержки.

В число таких защитных мер входят, в частности, кредитные каникулы, а также возможность прекратить долговые обязательства по договору в самых тяжелых и крайних случаях (при получении инвалидности или в случае гибели).

Как это обстоятельство сказывается на налоговой нагрузке самого налогоплательщика и организации, которая прощает долг?

А что с обязательствами по налогу на прибыль

При прощении долгов по займам у организации возникает убыток в виде непогашенной суммы займа. В связи с этим возникает вопрос: можно ли эту сумму учесть в расходах при определении облагаемой базы по налогу на прибыль?

К внереализационным расходам в налоговом учете приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде.

ФНС России в письме от 17.08.2022 № СД-4-3/10775@ указала, что задолженность перед организацией, списанная на основании соглашения о прощении долга, не может рассматриваться в качестве обоснованных расходов данного налогоплательщика в смысле ст. 252 НК. Следовательно, в составе расходов для целей налогообложения прибыли списанная задолженность не учитывается.

Но нужно учитывать, что прощение долга военнослужащему, признанному инвалидом I группы, происходит в силу закона № 377-ФЗ. К тому же суммы денежных обязательств, которые прекращены по основаниям, указанным в упомянутой ст. 2 закона № 377-ФЗ, признаются безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) (абз. 16 п. 2 ст. 266 НК).

Минфин России в письме от 29.11.2022 № 03-03-06/2/116597 подтвердил возможность признания дебиторской задолженности по кредитным договорам, списываемой с баланса организации на основании ст. 2 закона № 377-ФЗ, безнадежной в силу прямого указания на это в абз. 16 п. 2 ст. 266 НК.

Прощение долга иным военнослужащим осуществляется волей налогоплательщика. И включение во внереализационные расходы суммы такого прощения с большой вероятностью встретит негативную реакцию налоговиков.

Пример

Уточним условие предыдущего примера. В налоговом учете организация не создает резерв по сомнительным долгам.

Прощение долга по займу второму работнику-инвалиду I группы признается в налоговом учете безнадежной задолженностью. Сумма убытка 400 000 руб. как безнадежная задолженность включается во внереализационные расходы при определении облагаемой базы по налогу на прибыль за полугодие 2023 года.

Убыток от прощенного долга по займу первому работнику-инвалиду II группы в сумме 500 000 руб. в целях налогообложения прибыли не учитывается. Этот убыток логично признавать дебиторской задолженностью и учитывать в течение трех лет. Здоровье работника может ухудшиться, он может быть признан инвалидом I группы. И тогда такую дебиторскую задолженность можно будет признать безнадежной и включить во внераелизационные расходы.

В бухгалтерском учете факты хозяйственной жизни, связанные с займами работникам, организация отражает следующими записями.

В апреле 2022 г.:

Дебет 73 субсчет «Расчеты по предоставленным займам» Кредит 51

- 500 000 руб. — перечислены денежные средства по займу первому работнику.

В августе 2022 г.:

Дебет 73 субсчет «Расчеты по предоставленным займам» Кредит 51

- 400 000 руб. — перечислены денежные средства по займу второму работнику.

В октябре действие трудовых договоров с работниками было приостановлено в связи с призывом их по мобилизации. Работников включали в списочную численность как целые единицы, но не учитывали в среднесписочной численности (разъяснения Росстата от 05.10.2022).

На дату прощения долга организация признает в бухгалтерском учете прочий расход. Исходя из этого в мае 2023 года в учете будет сделана следующая запись:

Дебет 91-2 Кредит 73 субсчет «Расчеты по предоставленным займам»

- 500 000 руб. (400 000 руб.) — отражено прощение долга по займу первому (второму) работнику.

Сумма прощенного долгапо займу первого работника (не учитываемая во внереализационных расходах) приводит к образованию разницы в величинах расходов в бухгалтерском и налоговом учетах. В бухгалтерском учете данная сумма может быть учтена:

как постоянная разница, если организация откажется от ведения дебиторской задолженности (п. 4 ПБУ 18/02);

как налогооблагаемая временная — при учете дебиторской задолженности (п. 11 ПБУ 18/02).

В первом случае в мае организация начислит постоянный налоговый расход:

Дебет 99 Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»

- 100 000 руб. (500 000 руб. х 20%) — отражен постоянный налоговый расход.

Во втором — отложенное налоговое обязательство:

Дебет 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» Кредит 77

- 100 000 руб. — начислено отложенное налоговое обязательство.

В случае перевода дебиторской задолженности в безнадежную организация погасит налогооблагаемую временную разницу, отразив это в учете записью:

Дебет 77 Кредит 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»

- 100 000 руб. — погашено отложенное налоговое обязательство.

Включать ли прощенный долг в базу для страховых взносов

В свое время Минфин России в письме от 18.10.2019 № 03-15-06/80212 настоятельно рекомендовал работодателям — страхователям включать в базу для исчисления страховых взносов сумму невозвращенного долга по договору займа при прекращении обязательств работника по возврату денежных средств как выплату:

произведенную в пользу работника в рамках его трудовых отношений с организацией и

отсутствующую в перечне доходов, освобожденных от обложения страховыми взносами (п. 1 ст. 422 НК).

В ситуации с рассматриваемыми работниками хотя и приостановлено действие их трудовых договоров, но самих работников продолжают учитывать в списочной численности организации.

В упомянутом перечне освобожденных от обложения взносами доходов есть суммы единовременной материальной помощи. Речь идет о матпомощи, оказываемой плательщикам физическим лицам в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством в целях возмещения причиненного им материального ущерба или вреда их здоровью, а также физическим лицам, пострадавшим от террористических актов на территории РФ (абз. 2 подп. 3 п. 1 ст. 422 НК). Отличие формулировки этой нормы от положения п. 46 ст. 217 НК состоит в том, что в норме по НДФЛ еще указаны и доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности.

Если организация не начислит страховые взносы с сумм прощенной задолженности по рассматриваемым займам мобилизованным, то с большой вероятностью это будет воспринято контролирующими органами негативно.

Возможно, в ближайшее время последуют разъяснения Минфина или ФНС России по затронутой проблеме. Но пока работодателям — страхователям безопаснее следовать рекомендациям, данным финансистами в упомянутом письме № 03-15-06/80212, и начислить взносы с сумм прощенных займов.