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  • Повышение квалификации работников: сохраняются ли гарантии при частичном отрыве от производства и при учебе в выходные дни? Часть 2
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Трудовое право

Повышение квалификации работников: сохраняются ли гарантии при частичном отрыве от производства и при учебе в выходные дни? Часть 2

Еще одна распространенная на практике ситуация, связанная с повышением квалификации работников, это учеба в выходной день. Как быть, если направляемому на профпереподготовку работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье?
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Повышение квалификации работников: сохраняются ли гарантии при частичном отрыве от производства и при учебе в выходные дни? Часть 2

Необходимость дополнительного профессионального образования работников для собственных нужд определяет работодатель (ст. 196 ТК).

Подготовку работников в рамках дополнительного профобразования работодатель проводит на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Проходящим повышение квалификации работникам работодатель обязан создавать необходимые условия для совмещения работы с получением образования.

Положены ли гарантии работникам, обучающимся с частичным отрывом от производства? Нужно ли оплачивать профессиональную переподготовку в выходные дни? Онлайнинспекция и Роструд высказали свои точки зрения, отвечая на эти вопросы.

Повышение квалификации работников: сохраняются ли гарантии при частичном отрыве от производства и при учебе в выходные дни? (Часть 1)

Повышения квалификации в выходные дни: порядок оплаты

Еще одна распространенная на практике ситуация, связанная с повышением квалификации работников, это учеба в выходной день. Многие образовательные учреждения работают в режиме шестидневной рабочей недели. А как быть, если направляемому на профпереподготовку работнику установлена 5-дневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье? Например, работодатель направил работника в другой город на курсы повышения квалификации. Период обучения на курсах — 17 календарных дней. На этот период приходятся и выходные дни. Должен ли работодатель оплачивать эти дни?

Как уже было отмечено ранее, работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование. Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и работодателем (ст. 197 ТК).

Повышение квалификации является разновидностью дополнительного образования, основная задача которого состоит в повышении уровня знаний по определенной профессии, специальности, должности (ст. 12, 73 закона № 273-ФЗ).

При направлении работника на обучение с отрывом от работы работодатель по основному месту работы сохраняет за работником место работы (должность) и средний заработок (ст. 187 ТК). Средний заработок сохраняется за рабочие дни (часы) по графику, в течение которых работник проходил обучение.

Работникам, направляемым для профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, оплачивают командировочные расходы. При повышении квалификации командировочные оплачивают в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187, 166 – 168, п. 26 положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749).

Трудовое законодательство РФ различает рабочее время и время отдыха:

  • рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности (ч. 1 ст. 91 ТК).

  • время отдыха — время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению, в частности, ежедневный отдых и выходные дни (ст. 106, 107 ТК). 

Для работника обучение — это его право, а не обязанность. Работодатель же вправе обязать работника учиться только в его рабочее время и только:

  • если обучение является обязательным вследствие прямого указания закона (например, для аудиторов, частных охранников, медицинских работников и др.);

  • такая обязанность возложена на работника трудовым договором. 

При согласии работника на обучение в дни его отдыха работодателю рекомендуется заключить с работником отдельное соглашение. В него следует включить условие:

  • об оплате выходных дней в период обучения,

  • о предоставлении работнику дополнительных выходных дней.

Гарантии при направлении на обучение работников в нерабочее время также могут быть установлены в коллективном договоре, локальных нормативных актах.

Обучение (повышение квалификации) работника по направлению работодателя производится за счет его средств.

Перечисленные нормы и условия позволили Роструду (письмо от 24.01.2020 № ПГ/37449-6-1) заключить, что при повышении квалификации на основании распоряжения работодателя за пределами установленного рабочего времени, работник исполняет поручение (задание) работодателя:

  • в течение времени, выходящего за пределы установленной продолжительности рабочего дня,

  • в дни, которые согласно графику, являются выходными. 

Сверхурочная работа и работа в выходные дни (ст. 152, 153 ТК) оплачиваются в повышенном размере.

Пример

Компания направила работника на курсы повышения квалификации в образовательной организации, расположенной в городе другого региона России. Период обучения с 13.06.2023 по 29.06.2023. Занятия проводились все 17 кал. дней, в т. ч. в выходные дни 17, 18, 24 и 25 июня. В связи с направлением работника на обучение (с письменного согласия работника о привлечении к занятиям в выходные дни) в компании выпущены приказы:

  • о направлении работника в командировку с 12.06.2023 по 30.06.2023 на курсы повышения квалификации;

  • о привлечении работника к работе:

  1. в выходные дни 17, 18, 24 и 25 июня — в связи с проведением занятий по повышению квалификации,

  2. в праздничный день 12 июня — в связи с отъездом в командировку.

Оклад работника 65 000 руб. При определении среднего заработка за расчетный период (июнь 2022 года — май 2023 г.) за отработанные 213 раб. дн. работнику с учетом премий и других учитываемых выплат начислено 1 054 705,45 руб. Положением о командировках установлен размер суточных 2500 руб.

Чтобы попасть к началу занятий на курсы повышения квалификации, работнику пришлось выехать в командировку в праздничный день — 12.06.2023. Получается, что в этот день работник привлекался к работе (решение ВС РФ от 20.06.2002 № ГКПИ 2002-663). В соответствии с ТК РФ (ст. 153) этот день подлежит оплате не менее чем в двойном размере исходя из фиксированного размера оплаты труда за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (определение ВС РФ от 21.11.2016 № 56-КГ16-22).

До начала командировки в июне работник отработал 7 раб. дн. За эти дни начислено 21 666,67 руб. (65 000 руб. : 21 дн. х 7 дн.). За первую половину июня (по 15.06.2023) с учетом оплаты дня выезда в командировку работнику было начислено 42 712,15 руб. ((1 054 705,45 руб. : 213 дн. х 3 дн. + 65 000 руб. : 21 дн. х 1 дн. х 2) +21 666,67 руб.). С этой суммы удержан НДФЛ — 5553,00 руб. (42 712,15 руб. х 13 %). На карточный счет работнику за первую половину месяца перечислено 37 159,15 руб. (42 712,15 — 5553,00).

Во второй половине июня работник посещал курсы повышения квалификации 14 кал. дн. Из них 4 кал. дн. пришлось на его выходные дни. За каждый из таких дней полагается оплата не менее чем в двойном размере исходя из фиксированного размера оплаты труда работника. Оставшиеся 10 кал. дн. и день приезда из командировки (30.06.2023) оплачены из среднего заработка. За вторую половину июня работнику начислено 79 230,76 руб. (1 054 705,45 руб. : 213 дн. х (10 дн. + 1 дн.) + 65 000 руб. : 21 дн. х 4 дн. х 2)).

За нахождение в командировке (19 кал. дн.) работнику выплачены суточные 47 500 руб. (2500 руб/дн. х 19 дн.). Из этой суммы необлагаемые НДФЛ выплаты (абз. 12 п.1 ст. 217 НК РФ) — 13 300 руб. ((700 руб/дн. х 19 дн.). Разница между этими величинами 34 200 руб. (47 500 – 13 300) включается в доход работника, облагаемый НДФЛ. С учетом этого из начисленной суммы за вторую половину месяца удержан НДФЛ в сумме 14 746 руб. ((42 712,15 руб. + 79 230,76 руб. + 34 200 руб.) х 13 % - 5553). На карточный счет работнику за вторую половину июня перечислено 64 484,76 руб. (79 230,76 — 14 746).

В заключение отметим, что направление на обучение в нерабочее время возможно только с согласия работника. Принуждать работника проходить обучение в свободное от работы время работодатель не вправе. Нарушение указанных норм влечет привлечение работодателя:

  • к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ (ст. 419) и иными федеральными законами. Так, должностному лицу может быть объявлено замечание, выговор или оно может быть уволено по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК);

  • к гражданско-правовой и административной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

Например, если работодатель не предоставит работнику гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором, при выявлении данного нарушения при проверке ГИТ к работодателю будут применены следующие санкции:

  • на должностное лицо работодателя будет наложен штраф в сумме от 1000 до 5000 руб. или вынесено предупреждение (ч. 1 ст. 5.27 КоАП);

  • на юридическое лицо будет наложен штраф в сумме от 30 000 до 50 000 руб. или вынесено предупреждение (с ч. 1 ст. 5.27 КоАП);

  • на ИП будет наложен штраф в сумме от 1000 до 5000 руб. или вынесено предупреждение (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Любой работодатель (равно как и работник) может пройти онлайн самопроверку сервисом «Электронный инспектор» по вопросу соблюдения требований, связанных с повышением квалификации работников. Предпроверку можно провести по условному наименованию организации.

Для прохождения предпроверки могут понадобиться документы, которые запросил бы настоящий инспектор труда:

  • трудовой договор работника со всеми изменениями и дополнениями к нему;

  • ПВТР;

  • нормативный акт, предусматривающий обязательное повышение квалификации в конкретной сфере деятельности;

  • локальный нормативны акт, предусматривающий повышение квалификации в добровольном порядке;

  • нормативный акт, предусматривающий обязательное обучение в области охраны труда;

  • локальный нормативный акт, предусматривающий обучение в области охраны труда в добровольном порядке;

  • перечень профессий, по которым осуществляется переподготовка, утв. приказом Минобрнауки.

Полный перечень чек-листов для федерального госконтроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержден приказом Роструда от 01.02.2022 № 20.

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Комментарии

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