Повышение квалификации работников: сохраняются ли гарантии при частичном отрыве от производства и при учебе в выходные дни? Часть 1

Проходящим повышение квалификации работникам работодатель обязан создавать необходимые условия для совмещения работы с получением образования. Положены ли гарантии работникам, обучающимся с частичным отрывом от производства? Нужно ли оплачивать профессиональную переподготовку в выходные дни?

Необходимость дополнительного профессионального образования работников для собственных нужд определяет работодатель (ст. 196 ТК). Подготовку работников в рамках дополнительного профобразования работодатель проводит на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Проходящим повышение квалификации работникам работодатель обязан создавать необходимые условия для совмещения работы с получением образования. Положены ли гарантии работникам, обучающимся с частичным отрывом от производства? Нужно ли оплачивать профессиональную переподготовку в выходные дни? Онлайнинспекция и Роструд высказали свои точки зрения, отвечая на эти вопросы.

Гарантии профпереподготовки при частичном освобождении от работы

При реализации образовательных программ образовательные организации вправе использовать электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при всех формах получения образования в порядке, установленном Минобрнауки РФ.

Поэтому в настоящее время повышать квалификацию по многим направлениям работники могут дистанционно. Это дает возможность работодателю установить режим обучения с частичным отрывом от производства. К примеру, половину рабочего дня работник может работать, другую половину дня - учиться. Какие гарантии при этом предусмотрены по законодательству? Как правильно оформить такой вариант повышения квалификации? Как отражать в табеле учета и оплачивать часы такой учебы?

Отвечая на эти вопросы Онлайнинспекция пояснила следующее.

Случай повышения квалификации с частичным отрывом от производства трудовым законодательством не предусмотрен. В ТК РФ (ст. 187) урегулирован только случай получения образования с отрывом от работы. При направлении работодателем на профессиональное обучение или дополнительное профобразование с отрывом от работы за сотрудником сохраняются место работы (должность) и средняя зарплата по основному месту работы. Если работник обучается с частичным отрывом от производства обязанности предоставлять указанные гарантии у работодателя нет. В то же время, по мнению Онлайнинспекции, на время частичного отрыва от производства за работником должна сохраняться гарантия в части заработка не менее установленной законодательством для случая повышения квалификации с отрывом от производства.

Направление работника на повышение квалификации с частичным отрывом от производства целесообразно оформить приказом руководителя. В приказе желательно указать:

период направления и вид дополнительной профессиональной программы (курсы повышения квалификации или профпереподготовки) работника;

наименование образовательной организации;

режим рабочего времени (неполное рабочее время), установленного работнику на период обучения;

должностных лиц организации, обязанных заключить допсоглашение к трудовому договору (ст. 197 ТК) и произвести оплату за период обучения пропорционально отработанному работником времени в соответствии с табелем учета рабочего времени.

В табеле учета рабочего времени часы повышения квалификации с частичным отрывом от производства Онлайинспекция рекомендует помечать в общем порядке: буквенным (ПК) или цифровым кодом (07) (утв. постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 (не является обязательным к применению с 01.01.2013)).

Можно дополнить мнение Онлайнинспекции тем, что улучшать положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством ТК РФ не запрещает. Поэтому в коллективном договоре или трудовом договоре работодатель может предусмотреть дополнительные случаи гарантированной оплаты повышения квалификации с частичным отрывом от производства. Это устранит риски возникновения споров с налоговиками относительно правомерности учета расходов на оплату времени повышения квалификации с частичным отрывом от производства (ст. 255 НК).

НК РФ (подп. 23 п. 1 ст. 264) относит к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку, прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников налогоплательщика. Такие расходы включаются в состав прочих расходов при выполнении условий порядке, предусмотренных п. 3 ст. 264 НК.

Напомним, что формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются образовательной программой и (или) договором об образовании (ч. 13 ст. 76 закона № 273-ФЗ). Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать работнику возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.

При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 час., а срок освоения программ профессиональной переподготовки — менее 250 час.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: