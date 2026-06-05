Почему заказчику важнее смотреть на проектный опыт команды, а не компании?

Для эффективной автоматизации бизнеса самым популярным инструментом является 1С, а в частности современное решение «1С:ERP Управление предприятием». Этот продукт позволяет оптимизировать учет, повысить эффективность управления предприятием и минимизировать затраты на администрирование. И сейчас набирают популярность проекты внедрения «1С:ERP» в связи с прекращением в 2026 году поддержки старой комплексной программы «1С:Управление производственным предприятием».

Однако даже самое качественное программное решение не гарантирует успешного результата, если оно неправильно настроено или некорректно внедрено. Именно здесь начинается зона ответственности исполнителя проекта. Заказчик должен внимательно подходить к выбору подрядчика, учитывая множество факторов, включая квалификацию команды разработчиков и консультантов, осуществляющих работу по «1С:ERP». Ведь проект и его этапы зависят не только от программного обеспечения, но и от профессионализма команды, которая и будет внедрять. Многие заказчики делают ошибку, выбирая компанию-подрядчика исключительно исходя из ее общего проектного опыта, избегая при этом тот факт, что непосредственное внедрение ERP-систем лежит на конкретной проектной команде специалистов.

Эта статья посвящена выявлению ключевой проблемы проектного подхода и разъяснению важности выбора правильной команды, а также путям минимизации рисков при выборе исполнителя.