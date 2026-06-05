Почему заказчику важнее смотреть на проектный опыт команды, а не компании?

Для эффективной автоматизации бизнеса самым популярным инструментом является 1С, а в частности современное решение «1С:ERP Управление предприятием». Этот продукт позволяет оптимизировать учет, повысить эффективность управления предприятием и минимизировать затраты на администрирование. И сейчас набирают популярность проекты внедрения «1С:ERP» в связи с прекращением в 2026 году поддержки старой комплексной программы «1С:Управление производственным предприятием».
Однако даже самое качественное программное решение не гарантирует успешного результата, если оно неправильно настроено или некорректно внедрено. Именно здесь начинается зона ответственности исполнителя проекта. Заказчик должен внимательно подходить к выбору подрядчика, учитывая множество факторов, включая квалификацию команды разработчиков и консультантов, осуществляющих работу по «1С:ERP». Ведь проект и его этапы зависят не только от программного обеспечения, но и от профессионализма команды, которая и будет внедрять. Многие заказчики делают ошибку, выбирая компанию-подрядчика исключительно исходя из ее общего проектного опыта, избегая при этом тот факт, что непосредственное внедрение ERP-систем лежит на конкретной проектной команде специалистов.
Эта статья посвящена выявлению ключевой проблемы проектного подхода и разъяснению важности выбора правильной команды, а также путям минимизации рисков при выборе исполнителя.
Основные риски и ошибки при внедрении
Ошибка №1: Выбор подрядчика по общему проекту компании, а не конкретного исполнителя
В чем ошибка? Заказчик доверяется репутации крупной фирмы, которая имеет значительный опыт реализации аналогичных проектов, однако компания поручает реализацию нового проекта менее квалифицированной команде сотрудников.
Почему это проблема? Проектные группы внутри одной организации могут значительно различаться по уровню квалификации и компетенции. Неопытная команда способна допустить серьезные ошибки в ходе работ, привести к задержкам и даже провалу всего проекта.
Как решить? Требовать представления конкретных членов проектной команды, реализующих ваш проект, и ознакомиться с их личным опытом и квалификациями.
Ошибка №2: Недостаточная проверка компетенций команды
В чем ошибка? Даже если заказчик знакомится с командой лично, поверхностный взгляд на квалификацию отдельных участников проекта может ввести в заблуждение относительно реальных возможностей команды.
Почему это проблема? Специалисты, обладающие теоретическими знаниями, могут оказаться неспособными справиться с конкретными техническими задачами, возникающими в процессе внедрения.
Как решить? Запрашивайте портфолио выполненных проектов членами команды, проводите собеседования и тестовые задания перед заключением договора.
Ошибка №3: Игнорирование специализаций команд
В чем ошибка? Компания, обладающая богатым общим опытом, привлекает внимание заказчика, однако конкретные специалисты команды могут специализироваться на совершенно иных проектах, отличающихся от потребностей вашего бизнеса.
Почему это проблема? Если специалист ранее работал преимущественно с проектами определенного типа (например, только с производственными предприятиями), он может столкнуться с трудностями при настройке и интеграции системы для другого сегмента рынка (например, торговой сети).
Как решить? Убедитесь, что члены команды имеют соответствующий отраслевой опыт и успешно завершали проекты аналогичные вашему бизнесу.
Ошибка №4: Неправильная оценка масштаба команды
В чем ошибка? Подбор команды недостаточного размера для масштабных и сложных проектов приводит к перегрузке специалистов и снижению качества результатов.
Почему это проблема? Маленькая команда специалистов не сможет эффективно справляться с большими объемами работ и контролировать многочисленные этапы проекта одновременно.
Как решить? Оценивайте адекватность состава команды, учитывая размер вашей компании и сложность предстоящих задач. Проверьте наличие необходимых ролей (аналитики, разработчики, консультанты, менеджеры проекта) и достаточность ресурсов.
Ошибка №5: Недоверие к небольшим компаниям с сильным составом специалистов
В чем ошибка? Предположение, что крупная организация обязательно выполнит работу лучше небольшой специализированной компании.
Почему это проблема? Небольшие специализированные компании зачастую предоставляют услуги высокого уровня благодаря узкому профилю деятельности и сильной профессиональной команде.
Как решить? Рассмотрите всех потенциальных подрядчиков объективно, ориентируясь не столько на известность бренда, сколько на реальный состав и компетенцию специалистов, непосредственно участвующих в проекте.
Заключение
Выбор правильного подрядчика для внедрения и настройки программы «1С» играет ключевую роль в успехе всей инициативы. Важно помнить, что решающим фактором является не общий опыт компании, а квалификация и компетентность конкретных специалистов, которые будут заниматься вашим проектом.
Мы рекомендуем обращать особое внимание на личные профессиональные характеристики членов проектной команды, оценивать их компетенции и предыдущий опыт работы над аналогичными проектами. Только таким образом можно минимизировать риски и обеспечить эффективное внедрение автоматизированных решений, способствующих развитию вашего бизнеса.
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