Полное руководство по использованию мобильного приложения «1С-ЭПД»

Подключение пользователей к мобильному приложению «1С-ЭПД»

Связка «десктопная база 1С - облако - смартфон» - фундамент документооборота. Прежде чем передавать настройки пользователям, надо подготовить р/м в системе. Журнал перевозочных документов показывает статусы документов. Чтобы видеть, кто работает с устройством в журнале нажмите «Еще», установите «Режим использования мобильного приложения». Появится колонка «Мобильное приложение» со статусом подключения. Перейдите по кнопке «Еще» - «Взаимодействие с мобильным приложением». Откроется «Мобильные устройства 1С-ЭПД» - реестр доступов, ролей и состояний. Нажмите «Подключить», чтобы открыть форму регистрации.

Если задача - работа без привязки к сети, выберите «1С:Фреш». Зарегистрируйтесь и добавьте приложение через «Мои приложения». При запуске пройдите «Стартовый помощник», выбрав обмен с контрагентами. Установите расширение для криптографии, добавьте УКЭП и зарегистрируйтесь у оператора ЭДО. После создания базы откройте «Электронные перевозочные документы» и справочник мобильных устройств («Главное» - «Еще» - «Взаимодействие с мобильным приложением»).

При заполнении формы подключения система предложит выбрать схему работы:

Схема Механика процесса Где формируются титулы Обмен проектами титулов внутри организации Сотрудник создает проект документа в смартфоне. Документ приходит в 1С, где диспетчер/бухгалтер формирует титул. Сначала в приложении, затем - в программе 1С. Обмен напрямую с другими участниками Титулы создаются и подписываются в приложении, после чего уходят участникам перевозки через ЭДО. Напрямую в приложении.

Надо определить подпись. Простая электронная подходит для внутренних процессов если есть уведомление об использовании. Усиленная неквалифицированная создается через приложение и имеет сертификацию ФСБ. Признается равнозначной собственноручной в рамках соглашений сторон и законодательных исключений. Усиленная квалифицированная обладает юридической силой и приравнена к синей ручке согласно ФЗ-63 без доп. условий. Если выбрана УКЭП Рутокен, подключите носитель, нажмите «Получить сертификаты» и выберите контейнер. Для УНЭП нужна авторизация на «Госуслугах», установка «Госключа» и подписание заявления в нем.

Разберем особенности подключения по ролям. Перечень сведений о пользователе строго регламентирован его ролью в процессе перевозки.

Водитель: указывается удостоверение. Для водителей, работающих с титулами 2 (погрузка) и 4 (разгрузка) накладной, 3, 4, 5 путевого листа, нужны «Обмен напрямую» и «УКЭП Рутокен ЭЦП». Это позволяет отправлять документы с места погрузки. Надо отметить: транспортная накладная, путевой лист или оба.

Медработник: зависит от того, кто делает осмотр. Штатный работник - «Обмен проектами титулов внутри организации». Медик подписывает проект об итогах в приложении, документ уходит на согласование в программу. Др. организация - «Обмен напрямую». Работник подписывает титул, и он поступает в систему.

Механик и ответственный за одометр: работают с Титулом 3 путевого листа («Предрейсовый контроль технического состояния»). Подписать титул может специалист, соответствующий приказу Минтранса от 31.07.20 № 282. При внутреннем обмене можно использовать ПЭП/УНЭП. При прямом нужна УКЭП.

После заполнения карточки выберите генерацию кода. Передайте его сотруднику. Останется установить приложение. При запуске оно запросит код. После ввода устройство привяжется к организации, синхронизирует справочники, и пользователь получит возможность формировать, подписывать и предъявлять ЭПД по коду.