ЭПД с 1 сентября 2026: пошаговая настройка в «1С:Рознице» и «1С:УНФ»

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) - легитимный хаб для обмена данными о грузах. Обмен ведется через операторов ЭДО. В экосистеме 1С для этого используется сервис «1С-ЭДО».
ЭТрН (электронная транспортная накладная) - цифровое ядро перевозки, фиксирующее договор и юридическую ответственность сторон.
ЭЗЗ (электронный заказ или заявка) - документ-оферта, закрепляющий коммерческие условия доставки до момента подписания основного договора.
ЭПЛ (электронный путевой лист) - допуск водителя к рейсу. Важно: сохранен бумажный формат для большинства. Обязательная форма только для алкоголя.
Когда переходить обязательно: если доставка выделена как возмездная услуга и при участии в коммерческой цепочке поставки между юрлицами/ИП. Переход не нужен при доставке собственным транспортом физлицам, перемещении товаров между своими складами и когда логистика включена в цену, не являясь отдельной услугой.
Цифровая логистика в 1С: пошаговый старт работы с ЭПД
Чтобы начать работу с ЭПД в «1С:Рознице» и «1С:УНФ», необходимо последовательно подготовить инфраструктуру, настроить сервисы и обучить сотрудников.
Подготовка базы. Работать нельзя без УКЭП. Руководителю надо проверить ее срок. Чтобы работники могли подписывать документы от имени организации, на каждого должна быть оформлена машиночитаемая доверенность (МЧД).
Настройка сервисов. После подключения «1С-ЭДО» модуль «1С-ЭПД» становится доступен в «1С:Рознице» и «1С:УНФ». Он отвечает за титулы, подписание, отправку. Завершите процесс приглашением к обмену.
Что насчет мобильного приложения «1С-ЭПД»? Водители, механики и медики должны иметь возможность вносить данные в рейсовые документы без доступа к ПК. Для этого есть мобильное приложение. Через него водитель получает задания, видит маршрут, подтверждает погрузку и выгрузку. Приложение синхронизируется с 1С, передавая титулы даже при нестабильном интернете, обеспечивая непрерывность.
Рабочее место ЭПД: создает свой первый документ
Операции сосредоточены в разделе «Продажи» - «Доставка» - «Электронные перевозочные документы». Там создаются заказы-заявки/накладные, отслеживаются статусы. Для аудита и подписания есть переход к спискам из раздела «Компания».
Оформление заказов на перевозку в электронном виде станет обязательным. Документ фиксирует участников, параметры груза, транспорт и оплату. «Заказ» оформляется для разовых, нерегулярных перевозок при отсутствии рамочного договора. «Заявка» - приложение к договору перевозки, уточняющее детали поездки. ЭЗЗ создается как самостоятельный документ или на основании учетных данных: «Заказа покупателя», «Счета на оплату», «Расходной накладной» и «Заказ-наряда». Согласование состоит из обмена титулами между грузоотправителем/перевозчиком.
ЭТрН подтверждает заключение договора автоперевозки, передачу ответственности. Ее можно ввести на основании расходной накладной, заказ-наряда, созданной ЭЗЗ. Грузоотправитель формирует первый титул, перевозчик принимает ответственность вторым, грузополучатель ставит отметку о приемке третьим, а четвертый закрывает расчет. При привлечении экспедитора добавляется доп. цикл. Каждый участник заполняет свою часть, подписывает титул и отправляет. Они отображаются в верхней части документа, позволяя быстро понять, на каком этапе сейчас находится процесс.
При чем тут легитимность вообще?