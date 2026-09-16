ЭПД с 1 сентября 2026: пошаговая настройка в «1С:Рознице» и «1С:УНФ»

Рабочее место ЭПД: создает свой первый документ

Операции сосредоточены в разделе «Продажи» - «Доставка» - «Электронные перевозочные документы». Там создаются заказы-заявки/накладные, отслеживаются статусы. Для аудита и подписания есть переход к спискам из раздела «Компания».

Оформление заказов на перевозку в электронном виде станет обязательным. Документ фиксирует участников, параметры груза, транспорт и оплату. «Заказ» оформляется для разовых, нерегулярных перевозок при отсутствии рамочного договора. «Заявка» - приложение к договору перевозки, уточняющее детали поездки. ЭЗЗ создается как самостоятельный документ или на основании учетных данных: «Заказа покупателя», «Счета на оплату», «Расходной накладной» и «Заказ-наряда». Согласование состоит из обмена титулами между грузоотправителем/перевозчиком.

ЭТрН подтверждает заключение договора автоперевозки, передачу ответственности. Ее можно ввести на основании расходной накладной, заказ-наряда, созданной ЭЗЗ. Грузоотправитель формирует первый титул, перевозчик принимает ответственность вторым, грузополучатель ставит отметку о приемке третьим, а четвертый закрывает расчет. При привлечении экспедитора добавляется доп. цикл. Каждый участник заполняет свою часть, подписывает титул и отправляет. Они отображаются в верхней части документа, позволяя быстро понять, на каком этапе сейчас находится процесс.