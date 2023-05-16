Что еще ждать бюджетникам от Минфина в этом году. Благими намерениями вымощена дорога...

Благие намерения Минфина станут испытанием для руководителей, бухгалтеров и финансовых работников государственных и муниципальных учреждений. Рассмотрим, что запланировал Минфин, и что это значит.

Декларация

14 апреля Министр финансов Антон Силуанов утвердил Публичную декларацию целей и задач финансового ведомства на 2023 год. Документ содержит описание целей Минфина и ожидаемых результатов, текущего положения и решения в экономике и иных сферах. Текст декларации наглядно структурирован и занимает 7 страниц.

Декларация не содержит описание конкретных инструментов и способов достижения обозначенных целей, но позволяет выявить направление «хода мысли» Минфина. Так, например, из документа следует, что Минфин намерен продолжать реформы в бюджетной сфере по намеченным еще в прошлые годы направлениям.

Централизация и нулевое бюджетирование

В этом году Минфин продолжит централизацию полномочий ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, начисления и выплаты зарплаты.

Уже большинство федеральных министерств и подведомственных им учреждений передали свои полномочия по ведению бухучета в федеральное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности Казначейства России» (ФКУ ЦОКР). Передача полномочий по бухучету продолжится на региональном и муниципальном уровне. Создание ЦБ приводит к оттоку квалифицированных бухгалтеров из провинции в региональные центры.

Минфин намерен разработать методологию внедрения элементов нулевого бюджетирования в бюджетный процесс. О каких именно элементах такой методологии в Декларации не указано. Поэтому напомню, что основа нулевого бюджетирования (или бюджетирования с нулевой базой) — это, в частности, нормативы затрат и экономические расчеты. То есть объем финансирования предыдущих отчетных периодов при расчете финансового обеспечения на плановый период не учитывают.

Однако этот метод планирования требует больших трудозатрат и профессиональных навыков финансовых работников. Кроме того, в отличие от привычного сметного финансирования сохранение объема финансового обеспечения учреждению не гарантировано.

Все это Минфин планирует внедрить в 2023 году для повышения операционной эффективности в рамках реализации цели III «Справедливое распределение национального дохода через повышение эффективности управления бюджетными расходами». Также Минфин планирует проводить обзоры бюджетных расходов и расширить сферу бюджетного мониторинга на всех участников системы казначейских платежей.

Оцифровка казны

Федеральным органам исполнительной власти в 2023 году Минфина предлагает:

провести инвентаризацию имущества казны;

определить целевую функцию каждого объекта казны;

обеспечить свободный доступ граждан и организаций об объектах имущества казны с использованием цифровых сервисов.

По мнению Минфина эти мероприятия сократят расходы на содержание федерального имущества, повысит темп вовлечения его в хозяйственный оборот и позволит осуществить цифровую трансформацию процессов учета.

Как инвентаризация и назначение целевой функции сократит расходы на содержание имущества неясно.

Зато расходы на оцифровку имущества казны в 2023 году для федеральных органов власти будут весьма существенными. Кроме того, оцифровка позволит получить всем заинтересованным лицам полную информацию о выставленных на продажу объектах казны с любого ПК.

Такие решения указаны в цели VI «Управление федеральным имуществом и активами» Декларации.

Что это значит?

Реализация заявленных Минфином целей потребует усиления роли финансово-экономических служб государственных и муниципальных учреждений. А передача полномочий по ведению бухучета не снимает с учреждений обязанности по планированию финансово-хозяйственной деятельности учреждений, более тщательному контролю использования бюджетных средств. Учредители будут внимательно следить за производимыми расходами. При этом руководителям учреждений придется пересмотреть порядок принятия управленческих решений и искать квалифицированных финансовых работников.

Но руководителям далеко ходить не стоит. Из бухгалтера выйдет хороший финансовый работник, который отлично знает особенности своего учреждения и подскажет руководителю оптимальное решение.