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Обзор судебной практики

Болеешь? На работу не ходи, даже если руководство очень просит!

Бухгалтеру не стоит выходить на работу в период нетрудоспособности, даже когда руководитель об этом очень просит.
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Болеешь? На работу не ходи, даже если руководство очень просит!

Обычная история 

Старооскольским городским судом было рассмотрено дело № 5-122/2020 от 27.07.2020 г. со знакомой до боли многим бухгалтерам ситуацией.

Из учреждения уволился главный бухгалтер. Поэтому на период отсутствия главного бухгалтера его обязанности исполнял заместитель.

Вскоре наступила отчетная дата и нужно было формировать и сдавать годовую отчетность. Но замглавбуха именно в этот период заболела.

Однако, осознавая ответственность за судьбу учреждения, по просьбе руководителя она вышла на работу и подписала подготовленные формы годовой бухгалтерской отчетности.

Потом пришла проверка, и контролеры выявили искажение показателей годовой отчетности более, чем на 16%, и потребовали привлечь к ответственности замглавбуха, подпись которой стояла на формах отчетности.

Однако выяснилось, что в период болезни заглавбуха руководитель заключил с частным лицом договор на оказание профессиональных услуг, предметом которого, в частности, являлось формирование бухгалтерской и налоговой отчетности. Очевидно, руководитель полностью доверился частному лицу и не проконтролировал качество подготовленной годовой отчетности.

Поскольку проверка проведена, нарушение выявлено, то контролеры требовали наказать виновного. А виновной, по их мнению, была замглавбуха, которая подписала отчетность.

Но замглавбуха не хотела признавать себя виновной и обратилась в суд.

Суть спора

Мировой судья, рассмотрев материалы дела, прекратил производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст.15.15.6 КоАП в отношении замглавбуха за отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения.

Это не устроило контролеров, и решение мирового судьи они обжаловали в городском суде.

Выслушав доводы сторон, городской суд пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие возложение обязанностей главного бухгалтера на период его отсутствия на заместителя, также не подтвержден факт ее ознакомления с должностной инструкцией главного бухгалтера.

Кроме того, суд не нашел подтверждения тому, что именно замглавбуха составляла годовую отчетность. Ведь руководителем именно в это время был заключен договор с частным лицом на оказание бухгалтерских услуг.

В ходе судебного заседания в качестве свидетеля была допрошена главный экономист учреждения, которая подтвердила факт заключения договора с частным лицом и то, что замглавбуха периодически была на больничном, и в период нетрудоспособности она по указанию руководителя приходила на работу для подписания бухгалтерской отчетности.

Суду были представлены документы, свидетельствующие о том, что в день, когда было допущено искажение отчетности, она была нетрудоспособна и не могла исполнять свои должностные обязанности.

С учетом этих и других обстоятельств городской суд согласился с выводами суда первой инстанции в том, что отсутствуют достаточные основания для привлечения замглавбуха к административной ответственности по ч. 4 ст.15.15.6 КоАП. В результат жалоба контролеров осталась без удовлетворения.

Вывод

Хорошо то, что хорошо заканчивается. Справедливость восторжествовала! Однако замглавбуха, вероятно, лишилась немало нервных клеток, что вряд ли способствовало укреплению ее здоровья.

А бухгалтерам стоит более осторожно относиться к уговорам руководителя выйти на работу в период их нетрудоспособности.

Ведь руководитель, как правило, не обладает специальными знаниями и поэтому зачастую не может объективно оценить последствия своих уговоров.

AYShikhov

AYShikhov

4 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип yekaterinamannikova
    yekaterinamannikova 56 минут назад

    Думаю, что в период болезни, представителю любой профессии не следует выходить на работу. А за замглавбуха очень рада. Хорошо, что для нее все решилось положительно.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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