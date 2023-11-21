Как выиграть в битве за персонал с помощью охраны труда

Как подарить сотрудникам уверенность в работодателе? Удовлетворить главную потребность человека в безопасности, в том числе и в безопасности труда! К такому выводу пришли участники бизнес-завтрака и партнеры БИОТ. Узнаем в деталях, как же это сделать и с какими трудностями можно столкнуться.

15 ноября прошел бизнес-завтрак партнеров БИОТ, посвященный выставке и деловому форуму «Безопасность и охрана труда». Событие состоится 5-8 декабря 2023 года в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне. Выставка будет работать с 8:00 до 20:00.

На площади больше 16 тыс. квадратных метров свыше 350 компаний представят свои наработки в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Спикеры расскажут, как создать сотрудникам комфортные условиям труда в новой реальности. Участников ждут практические конференции, обучающие семинары и мастер-классы.

БИОТ уже вышел за рамки отрасли средств индивидуальной защиты и стал эффективной масштабной площадкой для обмена идеями, изучения передового опыта, поиска технологичных способов достичь нулевого травматизма на производстве и повседневной жизнедеятельности человека, — сказал Владимир Котов, президент Ассоциации «СИЗ».

Как любить своих сотрудников и выиграть битву за персонал

Сейчас рынок труда ориентирован в первую очередь на работников, на защиту их прав, на создание лучших условий труда. Сейчас на фабриках, которые рассчитаны на 700 человек, в реальности трудятся только 250-300 рабочих. Для работодателей главными вопросами становятся, как же угодить сотруднику, чтобы он остался на предприятии, хотел приходить на работу и был счастлив. Эти и множество смежных проблем помогают решить специалисты по охране труда.

БИОТ — это про то, как любить своего работника, про то, как его хорошо и правильно одевать, во что его одевать и какие условия труда создавать.

Потребность в безопасности и защите одна из ключевых для человека. Сегодня на глобальном уровне мы не можем отвечать за безопасность, но обеспечить безопасные условия труда — главная и посильная задача для работодателей. Это становится определенным элементом психотерапии в условиях сложной реальности. Когда человек видит, что о нем заботятся, у него снижается уровень стресса, повышается качество жизни и производительность труда.

БИОТ — это комплекс мероприятий, которые проходят на территории всей страны. Организационный комитет работает с 1992 года.

В 2023 году организаторы расширили список мероприятий. Будет проходить творческий конкурс «БИОТ АРТ» (будут представлены плакаты, рисунки, комиксы и видеоролики), Конкурс научно-исследовательских работ (организаторы получили заявки от студентов и аспирантов из 100 вузов).

Организаторы выставки и форума попросили прислать настоящие истории, которые происходили на предприятиях. На основании этих рассказов сняли 6 короткометражных фильмов, а показ запланирован 8 декабря в кинотеатре «Октябрь».

Не бойтесь брать на себя ответственность — научитесь оказывать первую помощь в сложных ситуациях!

Обязанностью работодателей становится обучить всех сотрудников спасать других людей. В законодательстве изменился статус оказания первой помощи. Теперь это дело каждого человека, вы имеете полное право оказать помощь пострадавшему до прихода медиков. Поэтому в рамках выставки пройдут Всероссийские соревнования «Оказание первой помощи пострадавшему».

Сейчас БИОТ активно собирает команды предприятий, которые покажут свои навыки по спасению. Специалисты будут контролировать работу коллективов, укажут на ошибки и помогут их исправить, чтобы техника была доведена до автоматизма. Ведь в непредвиденной ситуации важно полагаться не на ожидания, а на уровень подготовки.

Если раньше люди достаточно спокойно относились к тому, знают ли они как реанимировать прохожих на улице, если с ними что-то случилось, и думали, что никогда такого не произойдет, то теперь стали больше задумываться, что это может произойти, — сказал представитель БИОТ.

На соревнованиях команды отрабатывают ключевые навыки на реалистичных манекенах, их легко перепутать с настоящим человеком. Поэтому такие события невероятно зрелищные и захватывающие.

Каждый посетитель выставки может прийти и под руководством опытных инструкторов пройти тренинг, спасти человека.

Как обеспечить безопасность при работе с самозанятыми

Большинство предприятий из сфер общественного питания, оказания бытовых услуг и строительства привлекают к выполнению работ самозанятых. Однако не все работодатели должным образом обеспечивают таких работников средствами безопасности и даже рабочей одеждой.

Если сотрудники по трудовому договору имеют право на СИЗ (средства индивидуальной защиты), то ситуация с самозанятыми не решена в рамках законодательства.

Та же проблема есть у практикантов и стажеров. Например, компании считают невыгодным вкладываться в обмундирование будущих специалистов. Они могут потратить бюджет, выдать все нужное, но потом такой сотрудник решит не устраиваться на производство.

С другой стороны стажер, понимая, что о его безопасности организация не заботится, просто отказывается от работы. Университеты, которые отправляют студентов на практику, аналогично не касаются этой проблемы.

Получается так, что мы на практике доказываем студентам, что их обучают одному, а в реальной жизни все совсем по-другому. Это нужно исправлять, — заявил представитель БИОТ.

Именно эти трудности с нормативкой собираются решить партнеры БИОТ в ближайшее время. А как вы думаете, кто должен предоставлять самозанятым, практикантам и стажерам все нужное для работы?