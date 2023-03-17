Виды деятельности самозанятых в 2023: что изменилось за год

Напомним☝, что на специальный налоговый режим могут перейти все физические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые намерены осуществлять деятельность без наемных работников.

С прошлого года без проблем зарегистрировать статус плательщика НПД могут не только совершеннолетние граждане, но и лица, которым исполнилось 16 лет. С разрешения родителей или при получении полной дееспособности самозанятым можно стать и в 14.❗

Если вас интересует, какие виды деятельности подходят под самозанятость, то сразу скажем, что закрытого перечня закон не предусматривает.

Однако есть список видов деятельности, которые не подпадают под самозанятость.

Вот запрещенные виды работ для самозанятых:

✅деятельность, связанная с добычей и реализацией полезных ископаемых;

✅перепродажа чужих товаров;

✅реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

✅деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора, договора поручения и комиссии;

✅доставка товаров в интересах других лиц.

Напомним, что плательщикам НПД запрещено оказывать услуги самозанятого текущему работодателю, а также в течение 2 лет после прекращения с ним трудовых отношений.

О нарушении данного требования ФНС сможет узнать благодаря скоринговой системе, запущенной 23 марта 2021 года. Программа анализирует источники выплат, взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей – по результатам проверки организации с нарушениями попадают в группу риска.

📌Список разрешенных видов деятельности самозанятых в 2023 году:

✅репетиторство;

✅настройка интернет-рекламы;

✅ремонтные работы;

✅флористика;

✅наращивание ресниц;

✅эвакуация сломанных автомобилей;

✅производство и реализация аксессуаров для мобильных телефонов.

Это далеко не весь перечень разрешенной деятельности – плательщикам НПД можно заниматься всем, что прямо не запрещено законом.

В декабре 2019 года самозанятым гражданам разрешили участвовать в закупках по 223-ФЗ, а в июне 2020 года – в закупках по 44-ФЗ.

Некоторые виды закупок, которые называются спецторгами, доступны только субъектам МСП. К ним относятся и самозанятые.

В крупнейших государственных компаниях доля таких закупок составляет как минимум 18%.

Для того, чтобы принять участие в торгах, самозанятому необходимо получить электронную цифровую подпись и пройти аккредитацию на подходящей электронной торговой площадке (ЭТП).

Примерный список профессий для самозанятых в 2023 году доступен в приложении "Мой налог«.😎

Однако стоит помнить о том, что перечень услуг для самозанятых граждан в сервисе не исчерпывающий. Во всех категориях есть «Прочее», что говорит о возможности осуществления видов деятельностей за пределами предложенных вариантов.