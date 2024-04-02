Мошенники против бизнеса: как защититься?

Мошенники не спят, особенно когда речь заходит о малом бизнесе в России. Они постоянно придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги или получить конфиденциальную информацию. Сегодня я расскажу про четыре хитрые схемы, которые используют мошенники, и способы защиты от них.

1. Голосовое мошенничество с использованием нейросетей

Схема: мошенники с помощью технологий искусственного интеллекта подделывают голос руководителя компании и звонят бухгалтеру с требованием срочно перевести деньги на указанный счёт.

В одном из случаев мошенники, используя голос директора, убедили бухгалтера перевести крупную сумму на счет «партнёра». К счастью, бухгалтер в последний момент почувствовал подвох и отменил перевод.

Обычно звонок совершается через «Телеграм» или WhatsApp, где на аватарке стоит фотография босса.

Защита: в случае подобного звонка «директор» всегда торопит с переводом, убеждает, что всё надо сделать срочно, иначе сделка сорвётся и всё будет очень плохо. Бухгалтер должен оставаться спокойным, попросить минуту для решения вопроса, затем повесить трубку и перезвонить руководителю по известному номеру. Если руководитель недоступен, перевод следует отложить до личного подтверждения.

2. Фишинговые письма от имени налоговой

Центробанк и налоговая сообщают о новой схеме: злоумышленники отправляют электронные письма, выдавая себя за сотрудников налоговой службы, и требуют предоставить финансовые отчеты или декларацию о доходах и пересылают ссылку, по которой надо перейти. В открывшейся странице требуется указать реквизиты банковской карты: номер карты, имя и фамилию владельца, трехзначный код. Это предполагается как процедура идентификации налогоплательщика, но на самом деле мошенники собирают банковскую информацию для кражи денег. Полученные персональные данные могут быть использованы для дальнейших мошеннических схем.

Защита: никогда не переходите по ссылкам из подозрительных писем. Лучше самостоятельно зайти на официальный сайт налоговой службы или позвонить по официальному номеру телефона для подтверждения запроса. Помните, налоговая не просит предоставлять конфиденциальную информацию через email или телефон.

3. Фальшивые счета

Схема: предпринимателям выставляют счета за услуги или товары, которые не были заказаны. Такие счета могут имитировать документы от известных компаний. Пример: наша компания получила счёт от фирмы, в названии которой значилась аббревиатура «ВК», счёт был выставлен на оказание рекламных услуг, мошенники знали, что наша компания продвигается через социальную сеть «Вконтакте» и рассчитывали на нашу небрежность.

Защита: всегда тщательно проверяйте любые счета. Если счёт вызывает сомнения, свяжитесь с поставщиком услуг напрямую через официальные контактные данные, указанные на его сайте, а не используйте контакты, указанные в счёте.

4. Покупка «инсайдерской информации»

Это самый хитрый и самый эффективный способ обмана. Мошенники ищут своих жертв в социальных сетях, в пабликах, оказывающих услуги бизнесу. Обычно прикидываются девушкой, начинающей маленький бизнес. «Девушка» спрашивает у жертвы совета на тему, в которой жертва наверняка компетентна, завязывает дружбу и в какой-то момент общения рассказывает, что вышла на человека, который торгует инсайдерской информацией. Это могут быть ставки на спорт, биржевые сливы или любая другая рисковая сфера инвестиций. «Девушка» сомневается, что это может быть правдой, и спрашивает совета — стоит ли ей рискнуть. Независимо от того, что посоветует «жертва», через некоторое время мошенница сообщает, что рискнула, купив эту информацию, вложилась совсем немного и получила невероятную прибыль. Естественно, сопровождает всё подтверждающими скриншотами. Расчёт на то, что жертва сама попросит данные человека, торгующего инсайдерской информацией, заплатит, но информация окажется ложной. Вернуть деньги или заявить в полицию в этом случае практически невозможно.

Защита: будьте критически настроены к любым предложениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Не доверяйте случайным знакомым в социальных сетях, особенно когда речь идет о финансовых вложениях. Лучше всего проконсультироваться с профессионалами и не покупать информацию, законность и подлинность которой не может быть подтверждена.

Помните, что осведомленность и бдительность — ваши лучшие союзники в борьбе с мошенничеством. Не спешите с решениями и всегда проверяйте информацию через надежные источники.