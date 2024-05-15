Простым языком про счета за границей

Ответ:



Если вы являетесь налоговым резидентом России и у вас есть счета или карты в зарубежных банках, то по закону вы обязаны сообщить об этом в Федеральную налоговую службу (ФНС). Эта обязанность распространяется на всех: обычных граждан, индивидуальных предпринимателей и организации.



Отчитываться нужно ежегодно, подавая отчёт о движении средств по зарубежным счетам за предыдущий год. Например, отчёт за 2023 год необходимо сдать не позднее 1 июня 2024 года. Физические лица (обычные граждане) должны подавать отчёт по форме КНД 1112520. Организации и ИП сдают отчётность по форме КНД 1112521, заполняя отдельный отчёт по каждому счёту, вкладу или электронному кошельку.



Однако есть некоторые исключения из этого правила. Если ваш зарубежный счёт открыт в банке страны, входящей в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), или государства, с которым у России есть договор об автоматическом обмене финансовой информацией*, то при определённых условиях отчёт можно не сдавать. Для этого общая сумма поступлений и списаний по счёту за год не должна превышать 600 000 рублей (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 31 декабря отчётного года). Либо остаток на счёте на конец года не должен быть больше 600 000 рублей, если в течение года на счёт вообще не поступали средства.



Для организаций и ИП порядок заполнения формы КНД 1112521 может быть довольно сложным, так как есть много различных нюансов в зависимости от ситуации. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к нам за помощью и получить более подробные инструкции.



Полезные ссылки по теме:

Сайт ФНС.

Форма КНД 1112520

Форма КНД 1112521

* Актуальный список стран