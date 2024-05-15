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Екатерина Макаренко

Новостной дайджест: Банк Точка и Диадок, новости про МФО, турецкий DenizBank прекращает открытие счетов, отмена комиссии за переводы самому себе

Хорошие новости! Банк «Точка» расширил возможности своего документооборота. Теперь можно обмениваться электронными документами с теми организациями, которые используют систему «Диадок» — ещё один шаг для ускорения и упрощения вашей работы!
Подробнее можно узнать тут.

Служба по защите прав потребителей ЦБ РФ сообщает, что граждане России стали меньше жаловаться на недобросовестность МФО, количество жалоб сократилось на треть. Это говорит о том, что регулирование деятельности МФО приносит свои плоды, да и самые популярные МФО поняли, что прибыльнее зарабатывать не на введении граждан в заблуждение. Конечно, ситуация все еще далека от идеала, но эксперты компании «Референс» предсказывают скорейшее изменение ситуации на рынке быстрых кредитов. Буквально в ближайший год-два ожидается, что МФО начнут менять свой стиль работы.

Ещё один турецкий банк ужесточил условия открытия счетов для россиян. Теперь это DenizBank. Согласно полученной информации, граждане России сталкиваются с трудностями при открытии счета в Турции, даже имея вид на жительство и прописку. Однако есть исключения для клиентов, открывающих депозит в размере 100 тысяч долларов и более. Одним из способов обхода подобных проблем — это работа с криптовалютами, но недавние предложения по изменению законопроекта № 237585-8 вызвали панику среди тех, кто занимается этим бизнесом. Мы готовим широкомасштабное исследование этой темы.

С 1 мая банки не будут брать комиссию за онлайн-переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц. Можно будет без ограничений переводить деньги между своими счетами в разных банках. Но есть два исключения: если перевод делается через отделение банка или по номеру банковской карты — в этом случае не всегда есть возможность установить принадлежность счета.

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Екатерина Макаренко

Новостной дайджест: Банк Точка и Диадок, новости про МФО, турецкий DenizBank прекращает открытие счетов, отмена комиссии за переводы самому себе

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