Новостной дайджест: Банк Точка и Диадок, новости про МФО, турецкий DenizBank прекращает открытие счетов, отмена комиссии за переводы самому себе

Хорошие новости! Банк «Точка» расширил возможности своего документооборота. Теперь можно обмениваться электронными документами с теми организациями, которые используют систему «Диадок» — ещё один шаг для ускорения и упрощения вашей работы!

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Служба по защите прав потребителей ЦБ РФ сообщает, что граждане России стали меньше жаловаться на недобросовестность МФО, количество жалоб сократилось на треть. Это говорит о том, что регулирование деятельности МФО приносит свои плоды, да и самые популярные МФО поняли, что прибыльнее зарабатывать не на введении граждан в заблуждение. Конечно, ситуация все еще далека от идеала, но эксперты компании «Референс» предсказывают скорейшее изменение ситуации на рынке быстрых кредитов. Буквально в ближайший год-два ожидается, что МФО начнут менять свой стиль работы.



Ещё один турецкий банк ужесточил условия открытия счетов для россиян. Теперь это DenizBank. Согласно полученной информации, граждане России сталкиваются с трудностями при открытии счета в Турции, даже имея вид на жительство и прописку. Однако есть исключения для клиентов, открывающих депозит в размере 100 тысяч долларов и более. Одним из способов обхода подобных проблем — это работа с криптовалютами, но недавние предложения по изменению законопроекта № 237585-8 вызвали панику среди тех, кто занимается этим бизнесом. Мы готовим широкомасштабное исследование этой темы.



С 1 мая банки не будут брать комиссию за онлайн-переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц. Можно будет без ограничений переводить деньги между своими счетами в разных банках. Но есть два исключения: если перевод делается через отделение банка или по номеру банковской карты — в этом случае не всегда есть возможность установить принадлежность счета.