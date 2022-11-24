Wildberries и Russ: амбициозные планы на фоне турбулентности

Как директор ООО «Референс», компании, обслуживающей множество селлеров на Wildberries, я не могу остаться в стороне от недавнего интервью Татьяны Бакальчук и Роберта Мирзояна. Честно говоря, их планы вызывают у меня целую гамму эмоций — от восхищения до глубокого беспокойства.

Создать российского конкурента Amazon и Alibaba? Звучит впечатляюще, не так ли? Но давайте на минутку спустимся с небес на землю. Фраза «денег особо нет, стараемся находить ходы» заставляет меня, как бухгалтера, серьезно задуматься. Это немного напоминает ситуацию, когда вы планируете ремонт всей квартиры, имея бюджет только на покраску стен. И не забываем о всё ещё висящих над российском бизнесе как дамоклов меч санкциях.

Возможно сейчас многое решит закон о крипте, о котором я писала в предыдущей статье, но как это может быть реализовано именно на площадке «Wildbiries-Russ» я боюсь предполагать. Но напомню, что одной из проблем, которую и ставило целью решить это объединение было как раз международные платежи.

А теперь добавьте к этому семейную драму Бакальчук. Бракоразводный процесс, заявления о рейдерском захвате — звучит как сценарий для мыльной оперы. Но давайте копнем глубже. Что на самом деле стоит за этими громкими заголовками? Возможно ли, что личный конфликт может повлиять на стратегические решения компании? И как это отразится на тысячах предпринимателей, чьи судьбы тесно связаны с Wildberries? Бакальчук успокаивает всех и говорит, что эта история на работе компании никак не отразится, но, если честно – это похоже именно на успокоении, чтобы не сеять паники. Особенно в контексте слов о нехватке средств.

Важное дополнение: ситуация продолжает развиваться. Недавно стало известно, что муж Татьяны Бакальчук, Владислав, направил письмо в Роспатент, выражая озабоченность возможным нарушением его прав при передаче товарных знаков от Wildberries новой структуре, образованной в результате слияния с Russ, что коррелирует со словами Мирзояна о подготовке новой концепции, которая как раз должна решить задачу — под каким брендом или брендами будет идти развитие дальше. Это может свидетельствовать о том, что семейный конфликт окончательно переходит в юридическую плоскость. Ранее Владислав обращался за помощью к Рамзану Кадырову и Тимати, заявляя о "возвращении в семью" Татьяны. Теперь же, похоже, он принял неизбежность происходящих изменений и больше не настаивает на том, что его пока еще жена «находится под чьим-то влиянием».

А теперь представьте себе что вы – селлер, который годами выстраивал свой бизнес на этой платформе. И вдруг узнаете, что будущее компании может зависеть от исхода семейного конфликта. Это заставляет задуматься о стабильности и предсказуемости бизнес-среды, в которой мы все работаем. А в сухом остатке мы пока слышим лишь мантру «Спите жители Багдада, в Багдаде всё спокойно»

О выплате Wildberries 95% ущерба после пожара в Шушарах. Честно говоря, у меня есть некоторые сомнения. С одной стороны, если это действительно так, то это показывает ответственный подход к бизнесу. Но давайте будем откровенны: мы слышим об этом только из уст руководства компании. А что происходит на самом деле? Уважаемые подписчики, те, кто пострадал от пожара в Шушарах, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Получили ли вы обещанные компенсации? В полном ли объеме? Насколько гладко прошел этот процесс? Ваши отзывы помогут нам составить более объективную картину ситуации.

Далее Бакальчук рапортует что оборот Wildberries по итогам июля 2024 года по сравнению с июлем 2023 года вырос в 1,5 раза, до 315,4 млрд руб. Это впечатляет, правда, но в самом начале интервью нам сказали что «Денег нет, но мы держимся». Немного взаимоисключающие параграфы, нет? На что нам ориентироваться? – спрашивают уже у меня мои клиенты.

В нашей компании мы уже готовимся к различным сценариям. Мы понимаем, что в мире e-commerce все меняется с космической скоростью, и нужно быть готовыми ко всему. Главный мой совет – не паникуйте, но не держите все яйца в одной корзине. И ежедневно полный учёт текущего состояния. Заведите себе привычку делать скриншоты ЛК на площадках где вы продаёте это может вам совершенно случайно сэкономить кучу денег.

Знаете, чего бы мне действительно хотелось? Чтобы за всеми этими амбициозными планами, корпоративными интригами и личными драмами не забыли о тех, кто составляет основу бизнеса Wildberries — о простых предпринимателях, которые каждый день работают на этой платформе.

В заключение хочу сказать: мы в ООО «Референс» будем внимательно следить за развитием ситуации. Мы готовы адаптироваться к новым условиям и помогать нашим клиентам ориентироваться в этом бурном море торговых площадок. Будем надеяться, что амбиции руководства Wildberries и Russ приведут к позитивным изменениям для всех участников рынка!

И, конечно же ваше мнение очень важно для нас – давайте обсудим, как вы видите будущее российского e-commerce в свете этих событий?