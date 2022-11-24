‼З вопроса и ответа по НДС для упрощенки

Вопрос 1. В 2025 году налогоплательщики на УСН с доходом от 60 до 450 млн рублей могут сделать выбор между обычной ставкой НДС (20% или 10%) или пониженной ставкой (5% или 7%).

Ответ 1. Заявление о выборе пониженной ставки не подается, избранную ставку налоговый орган увидит из декларации за I квартал 2025 года. Если компания хочет применять ОСНО , то она до 31.12.2024 должна подать заявление об отказе от УСН по форме.

Вопрос 2. Выбрав пониженную ставку НДС в 2025 году, налогоплательщик обязуется применять сколько времени?

Ответ 2. При выборе пониженной ставки применять ее необходимо не меньше 12 последовательно идущих кварталов подряд ( 3 ГОДА) Прекратить применение пониженной ставки раньше можно только в случае утраты права на ее применение.

Вопрос 3. Если в 2025 году компания избрала пониженную ставку налога, платить НДС с экспорта тоже придется.

Ответ 3 Экспортные операции являются исключением и облагаются НДС по ставке 0% (п. 1 ст. 164 НК РФ).