Я решила поразмыслить, что же такое «ДОРОГО!?».

Сегодня я получила блокнотик от ещё одного крутого бухгалтера! Выглядит он так «Нажимаю на две кнопки ДОРОГО!»

Я решила поразмыслить, что же такое «ДОРОГО!?»

Вчера пришёл клиент, который получил требование по ст. 115 ФЗ на блокировку счетов. Он 2 раза продлевал срок, подождал, и потом пришёл в нашу компанию за консультацией.

Он строитель, и ни одного договора на строительные работы нет. Клиент снимал деньги наличными в крупных суммах и перечислял своим сотрудникам заработную плату.

Единственный оплаченный налог у него был в прошлом году.

Проанализировав ситуацию, пришлось действовать очень круто и быстро. Пришлось потратить время на то, чтобы дозвониться до банка, с просьбой ещё раз продлить срок. Затем пришлось созвониться со всеми его покупателями, с просьбой о том, что могут ли они предоставить нам свои договоры. После чего еще несколько дней мы согласовывали с ними смету.

Проанализировав вместе с ним всю ситуацию, мы достали фотографии текущих работ и подготовили большое трёхстраничное аргументированное письмо на тему того, что бизнес-реальный.

После этого оказалось, что всплыли ещё несколько приключений. Например, понадобилось сделать ещё несколько патентов.

Так как это наша специфика, мои руки, телефон и голос действовали быстро, чётко и слажено!

И у клиента сформировалось ощущение, что это не сложно. Работу по составлению договоров и смет, которую проделали мои сотрудники с бухгалтерами контрагента клиент не увидел.

Человек получил свой результат, а потом, позвонил и сказал: « У Вас дорого!».

Процесс , который занял 4 дня, а это примерно 10 рабочих часов у двух сотрудников оказался не замеченным.

Вот я и задумалась…