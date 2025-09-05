Блокировка банковской карты? Вот что делать!

1. Предупредите банк о поездках

Это правило №1. Если вы собираетесь снимать деньги в другом городе или, особенно, в другой стране, обязательно сообщите об этом в банк.

Как это сделать: Через мобильное приложение, онлайн-банк (обычно в разделе "Безопасность" или "Настройки карты") или по телефону горячей линии.

Почему это важно: Банк видит, что картой начали пользоваться в необычном месте, и может заподозрить мошенничество.