Екатерина Макаренко
НДС

​Новый НДС: ловушки и решения

С 1 января 2025 года все больше предпринимателей и компаний автоматически становятся плательщиками НДС — из-за превышения лимита по выручке или новых правил на маркетплейсах.

Многие думают: «Ну подам декларацию, выставлю счёт-фактуру — и всё».

Но уже на первом месяце сталкиваются с тихими, но разрушительными ошибками.

Рассказываем, какие ловушки поджидают при переходе на НДС — и как профессиональный аутсорсинг помогает их обойти.

Ловушка №1

Проблема: Счёт-фактура — только часть процесса. Чтобы принять вычет, нужны:

Договор,

Акт или ТТН,

Оплата (или подтверждение движения товаров/услуг),

Правильная регистрация в книге покупок в срок — не позже 25-го числа месяца, следующего за кварталом.

📌 Без этого — вычет не примут, даже если налог заплатили и счет фактуру получили.

✅ Как помогает аутсорс:

— Настроим учёт так, чтобы каждая операция автоматически попадала в регистр НДС,

— Проверим контрагентов на «подозрительность» до оплаты,

— Контролируем сроки регистрации СФ — без ручного отслеживания.

________________________________________

Ловушка №2

Если вы работали по предоплате до перехода на НДС, а отгрузка — после, то НДС надо начислить с момента отгрузки, даже если деньги пришли раньше.

Обратная ситуация — отгрузка до, оплата после — тоже требует особого учёта.

📌 Ошибка здесь = неполное начисление НДС = доначисления + штраф 20%.

✅ Как помогает аутсорсинг:

— Проведём анализ всех открытых договоров на дату перехода,

— Разделим операции на «до» и «после» по правилам НК РФ,

— Настроим 1С так, чтобы такие ситуации не пропускались.

________________________________________

Ловушка №3

На ОСНО с НДС ИП обязан вести полный бухгалтерский учёт.

И сдавать не только декларацию по НДС, но и:

Налоговую декларацию по НДФЛ (до 30 апреля),

6-НДФЛ и 2-НДФЛ (если есть выплаты),

Расчёт по страховым взносам,

СЗВ-М, СЗВ-ТД и т.д.

📌 Пропустили — штраф. Даже если доход «нулевой».

✅ Как помогает аутсорсинг:

— Возьмём на себя всю отчётность целиком,

— Автоматизируем учёт под вашу специфику (франшиза, маркетплейс, услуги),

— Напомним о каждом дедлайне — заранее.

________________________________________

Ловушка №4

Wildberries, Ozon, крупные компании — все требуют:

Корректные реквизиты в ЛК («ИП с НДС»),

Правильную ставку НДС в карточках товаров,

Подключённый ЭДО (Диадок, СБИС и др.).

📌 Если что-то не так — маркетплейс автоматически поставит 22% НДС, даже если вы освобождены или применяете 5%.

✅ Как помогает аутсорсинг:

— Поможем актуализировать данные в ЛК маркетплейсов и у контрагентов,

— Настроим ЭДО и выпуск ЭЦП,

— Проверим все карточки товаров на корректность ставки.

________________________________________

💡 Вывод

Переход на НДС — это не «одна дополнительная декларация».

Это новая система учёта, новые правила, новые риски.

Аутсорсинг в этом контексте — гарант того, что вы не потеряете деньги на ошибках, которых даже не заметили.

Мы уже подготовили десятки ИП и ООО к работе с НДС с 2025 года — с учётом всех изменений на маркетплейсах, в ФНС и в 1С.

Если вы стали плательщиком НДС — лучше перестраховаться сегодня, чем платить штрафы завтра.

