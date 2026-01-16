​Новый НДС: ловушки и решения

Ловушка №1

Проблема: Счёт-фактура — только часть процесса. Чтобы принять вычет, нужны:

Договор,

Акт или ТТН,

Оплата (или подтверждение движения товаров/услуг),

Правильная регистрация в книге покупок в срок — не позже 25-го числа месяца, следующего за кварталом.

📌 Без этого — вычет не примут, даже если налог заплатили и счет фактуру получили.

✅ Как помогает аутсорс:

— Настроим учёт так, чтобы каждая операция автоматически попадала в регистр НДС,

— Проверим контрагентов на «подозрительность» до оплаты,

— Контролируем сроки регистрации СФ — без ручного отслеживания.

________________________________________