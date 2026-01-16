​Новый НДС: ловушки и решения

Многие думают: «Ну подам декларацию, выставлю счёт-фактуру — и всё».
Но уже на первом месяце сталкиваются с тихими, но разрушительными ошибками.
Рассказываем, какие ловушки поджидают при переходе на НДС — и как профессиональный аутсорсинг помогает их обойти.
Ловушка №1
Проблема: Счёт-фактура — только часть процесса. Чтобы принять вычет, нужны:
Договор,
Акт или ТТН,
Оплата (или подтверждение движения товаров/услуг),
Правильная регистрация в книге покупок в срок — не позже 25-го числа месяца, следующего за кварталом.
📌 Без этого — вычет не примут, даже если налог заплатили и счет фактуру получили.
✅ Как помогает аутсорс:
— Настроим учёт так, чтобы каждая операция автоматически попадала в регистр НДС,
— Проверим контрагентов на «подозрительность» до оплаты,
— Контролируем сроки регистрации СФ — без ручного отслеживания.
________________________________________
Ловушка №2
Если вы работали по предоплате до перехода на НДС, а отгрузка — после, то НДС надо начислить с момента отгрузки, даже если деньги пришли раньше.
Обратная ситуация — отгрузка до, оплата после — тоже требует особого учёта.
📌 Ошибка здесь = неполное начисление НДС = доначисления + штраф 20%.
✅ Как помогает аутсорсинг:
— Проведём анализ всех открытых договоров на дату перехода,
— Разделим операции на «до» и «после» по правилам НК РФ,
— Настроим 1С так, чтобы такие ситуации не пропускались.
________________________________________
Ловушка №3
На ОСНО с НДС ИП обязан вести полный бухгалтерский учёт.
И сдавать не только декларацию по НДС, но и:
Налоговую декларацию по НДФЛ (до 30 апреля),
6-НДФЛ и 2-НДФЛ (если есть выплаты),
Расчёт по страховым взносам,
СЗВ-М, СЗВ-ТД и т.д.
📌 Пропустили — штраф. Даже если доход «нулевой».
✅ Как помогает аутсорсинг:
— Возьмём на себя всю отчётность целиком,
— Автоматизируем учёт под вашу специфику (франшиза, маркетплейс, услуги),
— Напомним о каждом дедлайне — заранее.
________________________________________
Ловушка №4
Wildberries, Ozon, крупные компании — все требуют:
Корректные реквизиты в ЛК («ИП с НДС»),
Правильную ставку НДС в карточках товаров,
Подключённый ЭДО (Диадок, СБИС и др.).
📌 Если что-то не так — маркетплейс автоматически поставит 22% НДС, даже если вы освобождены или применяете 5%.
✅ Как помогает аутсорсинг:
— Поможем актуализировать данные в ЛК маркетплейсов и у контрагентов,
— Настроим ЭДО и выпуск ЭЦП,
— Проверим все карточки товаров на корректность ставки.
________________________________________
💡 Вывод
Переход на НДС — это не «одна дополнительная декларация».
Это новая система учёта, новые правила, новые риски.
Аутсорсинг в этом контексте — гарант того, что вы не потеряете деньги на ошибках, которых даже не заметили.
Мы уже подготовили десятки ИП и ООО к работе с НДС с 2025 года — с учётом всех изменений на маркетплейсах, в ФНС и в 1С.
Если вы стали плательщиком НДС — лучше перестраховаться сегодня, чем платить штрафы завтра.
