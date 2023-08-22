Почему нельзя покупать НДС? Все тайное, становится явным

Предыстория.

Во 2 квартале произошла значительная отгрузка товаров, а налоговых вычетов по НДС оказалось совсем не много. Сумма НДС к уплате в бюджет не радует Деньги за товар еще не получил, а налог в бюджет уплатить уже надо.



Что же делать и как платить меньше налогов.



Посоветовала предпринимателю пересмотреть все товарно-денежные потоки, нарисовать схему движения денег и оптимизировать процессы бизнеса законным способом.



Никогда не советую бизнесу «рисовать» документы для уменьшения НДС. Мы живем в активное время, когда налоговая видит все движения по счетам и отгрузкам товаров, услуг.



Даю вам рекомендации:



Не покупайте вычеты по НДС у «мошенников».

Налоговая все равно вычислит. Программа у налоговой «АСК НДС» хорошо выявляет налоговые разрывы в автоматическом режиме, находит выгодоприобретателя. И делает она это по налоговой цепочке контрагентов.



Не верьте обещаниям.

Даже если поставщики обещают, что разрыва по цепочке не будет, это ложь. «Нарисованные» документы поставщиков исчезают по декларациям, они «обнуляют» свои декларации через 3-4 месяца. А разрыв может появится на следующих звеньях. И ваша организация будет светится как выгодоприобретатель.



Все тайное, становится явным.

Если разрыв не появится в ближайшее время, то он появится позже.

Это принудительная ликвидация поставщиков по инициативе налогового органа. Проведение осмотров, допроса руководителей.



Будьте честны в финансах.

Если поступить честно, то нужно заплатить НДС 20%. Покупая вычет, 20% уплачивается мошенникам. Если налоговая вскрывает данный факт, то плюс пени и штрафы по статье 122 НК. Еще расходы на налогового юриста и растраченные нервы.



Возникает интерес со стороны правоохранительных органов.

Может в гости приехать сотрудник МВД, УБЭПа. Неприятные разговоры, потеря мира в сердце, ухудшение здоровья.



Налоговая возьмет на контроль и будет более внимательна к деятельности организации. Это грозит частыми допросами, осмотрами. Завалят требованиями, инициируют выездную проверку с выемкой документов.



Работайте честно, платить налоги и будет вам счастье.