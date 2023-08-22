Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Svetlananalogi
Svetlananalogi
НДС

Почему нельзя покупать НДС? Все тайное, становится явным

Обратился ко мне мужчина. Его терзали сомнения, как меньше уплатить НДС. Отработал 2 квартал, бухгалтер посчитал налог. Но сумма оказалась неподъемная для его бизнеса.
119

Предыстория.
Во 2 квартале произошла значительная отгрузка товаров, а налоговых вычетов по НДС оказалось совсем не много. Сумма НДС к уплате в бюджет не радует Деньги за товар еще не получил, а налог в бюджет уплатить уже надо.

Что же делать и как платить меньше налогов.

Посоветовала предпринимателю пересмотреть все товарно-денежные потоки, нарисовать схему движения денег и оптимизировать процессы бизнеса законным способом.

Никогда не советую бизнесу «рисовать» документы для уменьшения НДС. Мы живем в активное время, когда налоговая видит все движения по счетам и отгрузкам товаров, услуг.

Даю вам рекомендации:

Не покупайте вычеты по НДС у «мошенников».
Налоговая все равно вычислит. Программа у налоговой «АСК НДС» хорошо выявляет налоговые разрывы в автоматическом режиме, находит выгодоприобретателя. И делает она это по налоговой цепочке контрагентов.

Не верьте обещаниям.
Даже если поставщики обещают, что разрыва по цепочке не будет, это ложь. «Нарисованные» документы поставщиков исчезают по декларациям, они «обнуляют» свои декларации через 3-4 месяца. А разрыв может появится на следующих звеньях. И ваша организация будет светится как выгодоприобретатель.

Все тайное, становится явным.
Если разрыв не появится в ближайшее время, то он появится позже.
Это принудительная ликвидация поставщиков по инициативе налогового органа. Проведение осмотров, допроса руководителей.

Будьте честны в финансах.
Если поступить честно, то нужно заплатить НДС 20%. Покупая вычет, 20% уплачивается мошенникам. Если налоговая вскрывает данный факт, то плюс пени и штрафы по статье 122 НК. Еще расходы на налогового юриста и растраченные нервы.

Возникает интерес со стороны правоохранительных органов.
Может в гости приехать сотрудник МВД, УБЭПа. Неприятные разговоры, потеря мира в сердце, ухудшение здоровья.

Налоговая возьмет на контроль и будет более внимательна к деятельности организации. Это грозит частыми допросами, осмотрами. Завалят требованиями, инициируют выездную проверку с выемкой документов.

Работайте честно, платить налоги и будет вам счастье.

Svetlananalogi

Svetlananalogi

налоговый консультант в ООО

4 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    ВЭД

    Альтернативные валюты 2023: зачем переходить на новые варианты расчетов

    Расчеты в альтернативных валютах между российскими компаниями и иностранными контрагентами за последний год выросли кратно. Эксперты оценили накопленный опыт расчетов и спрогнозировали перспективы.

    Альтернативные валюты 2023: зачем переходить на новые варианты расчетов
    217
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Трудовые отношения

    Для каких услуг и на какие работы компания вправе привлекать самозанятых, ИП и физлиц

    Рассказали, как заказчику понять, для каких услуг он может привлекать внештатных исполнителей, а для каких — нет, и какие нюансы при этом учитывать.

    Для каких услуг и на какие работы компания вправе привлекать самозанятых, ИП и физлиц
    62
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    НДС

    Почему нельзя покупать НДС? Все тайное, становится явным

    Обратился ко мне мужчина. Его терзали сомнения, как меньше уплатить НДС. Отработал 2 квартал, бухгалтер посчитал налог. Но сумма оказалась неподъемная для его бизнеса.

    119
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении

    Чуть больше трёх месяцев прошло с размещения прошлого выпуска облигаций по самые помидоры закредитованного Гарант-Инвеста, и тут на подходе новый выпуск для тех, кто любит инвестиции в недвижимость в том числе через облигации. Ведь в управлении Гаранта коммерческая недвижимость.

    Свежие облигации: ФПК Гарант-Инвест на размещении
    20
    Логотип Синтегс
    Синтегс
    Банки

    Какие изменения в учётные системы внесёт программа долгосрочных сбережений в 2024 году?

    Если у компаний предполагается заключение договоров долгосрочных сбережений, то для учета операций с ними нужно в информационных системах добавить отдельные счета.

    20
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    АУСН

    АУСН и разделение операций по счетам

    Особенность применения АУСН — отсутствие обязанности сдачи отчетности. Данные о доходе налоговая получает от банка, ККТ или из личного кабинета на сайте ФНС. Для корректного разделения на учитываемые и неучитываемые операции, которые проходят по счёту,  налоговая разработала методические рекомендации.

    АУСН и разделение операций по счетам
    1
    312
    Логотип Клерк
    Клерк
    Расходы по налогу на прибыль

    Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль

    Расходы на питание работников, передача товаров мобилизованным, инвестиционный вычет по налогу на прибыль — разъяснения Минфина. Забирайте в закладки.

    Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль
    254
    Читать еще