Как налоговики ловят компании при сотрудничестве с самозанятыми❓ Основные признаки

Иногда предприниматели переводят своих сотрудников в разряд «самозанятых», чтобы сэкономить налоги. По сути, они продолжают работать в рамках трудовых отношений, меняется лишь оформление на бумаге.



В налоговой сидят обычные люди и они могут выявлять обстоятельства, которые указывают на подмену трудовых отношений.



Какие моменты цепляют налоговую. «Самозанятый» сотрудник работает более 3 месяцев с одной компанией. У него это единственный источник дохода, чеки пробиваются на одну и ту же компанию ежемесячно



Массовая регистрация работников в «самозанятые».

Для всех работников используют один и тот же адрес электронной почты, а для создания чеков — одно и то же техническое средство. Имеются групповые переходы, то есть из одной компании в другую, но уже в статусе самозанятых. Одна компания находится под контролем другой.



Отсутствие актов выполненных работ или оказание услуг.



Когда выплаты производятся ежемесячно и заказчик говорит о том, что они осуществлялись в рамках договора, он обязан подтвердить этот момент актами выполненных работ. Иначе, на лицо факт подмены трудовых отношений.



При наличии этих признаков налоговики могут решить, что между заказчиком работ и самозанятым по факту существуют трудовые отношения.



Будьте бдительны и не совершайте ошибок при работе с сотрудниками.