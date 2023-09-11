🔥Самые опасные налоговые схемы. Какие налоговые схемы следует избегать?

Какие налоговых схем максимально опасны для бизнеса в 2023 году, потому что борьба с ними сейчас в приоритете у налоговиков.

На консультациях с клиентами всегда предлагаю законные способы снижения налогов. Налоговый Кодекса пестрит разными предложениями об уменьшении налоговой нагрузки на бизнес. Главное знать, где найти и как применить.

Некоторые бизнесмены пользуются незаконными способами снижения налогов, что приводит к миллионным доначислениям налогов, штрафам и даже уголовной ответственности. Налоговики их обнаруживают на раз-два.

Какие налоговые схемы следует избегать❓

⛔ Работа с техничками.

Некоторые фирмы до сих работают с техничками, в которых есть номинальные директоры и обороты. Потом идут разрывы НДС. Вызывают на допрос, снимают налоговые вычеты. Может грозить уголовным преследованием за подлог документов и информации.

⛔ Ложная подмена отношений с работником на самозанятого.

Заключается гражданский договор, а по факту зарплату платится сотруднику 2 раза в месяц, предоставляется рабочее место, оборудование. Налоговики легко вычисляют при камеральной проверке и штрафуют.

⛔ Маскировка сделок купли-продажи недвижимости.

Когда налог на имущество хочется заплатить поменьше, то в ход идет подтасовка сделок. Оформляются они как займы или вклады в уставный капитал ООО, потом меняется состав участников. Получается, что недвижимость перешла от одного участника к другому. Налоговая не оставит вас без внимания и обязательно задаст вопросы и оштрафует.

⛔ Фиктивное дробление бизнеса.

Структурировать компании можно, но только законно и с экономической целью. Если ради экономии налогов большую компанию дробят на мелкие ИП или ООО, налоговая обязательно заинтересуется этим.