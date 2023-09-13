Как ИП перевести деньги на личную карту? Забирайте рекомендации

Сегодня участились случаи блокировки личных карт предпринимателей. Они пытаются перевести деньги со своего расчетного счета на личную карту, сталкиваясь с банковскими вопросами по 115-ФЗ.

👱‍♀Иногда ко мне обращаются предприниматели, у которых есть уже проблемы по 115-ФЗ. Предприниматели совершают ошибки, поэтому банки блокируют счета.

Дам несколько советов как делать выводить деньги правильно ✍

✅ Указываете правильно назначение платежа.

Предприниматели умудряются вывести деньги по зарплатному проекту либо с назначение платежа «выплата зарплаты». Якобы для экономии на комиссии банка. Ошибка ИП в том, что он не получает зарплату, а только предпринимательский доход.

✅Переводите фактические суммы.

Не нужно дробить суммы, соблюдая лимит в 600 тыс. руб. Этот формальный подход не убережет вас от проверки.

✅Перечисляйте деньги единоразово.

Не растягивайте переводы денег на несколько дней подряд. Банки наблюдают за платежами, и определяют источники средств и их периодичность.

❗Рекомендации:

Банки любят, чтобы ваши деньги лежали на счетах. Они ими пользуются и зарабатывают. Собирайте все документы на источники происхождения дохода (акты, накладные, договора). Банкам не важно на какой системе налогообложения вы находитесь.

Не принимайте деньги от сомнительных контрагентов. Через сервис проверяйте их преждевременно, особенно в больших суммах.

Платите налоги регулярно и в срок, чтобы не заподозрили в отмывании денег и участии в серых схемах, обналов. Все налоги платите с расчетного счета ИП.

📍Если возникают трудности с банком, напишите мне лично и вместе пройдем проверку в банке по 115-ФЗ.

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