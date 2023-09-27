Как предпринимателю выбирать банк? Поэтапная инструкция

По моим наблюдениям ИП не заморачивается с открытием счёта и выбором тарифа на обслуживание. Увидели выгодное предложение, нажали пару кнопок, и всё: дело сделано. А через пару месяцев бизнесмен берётся за голову: много денег снимают на комиссию. Как избежать такой ситуации❓

Как избежать такой ситуации❓

Предлагаю поэтапную инструкцию, которая поможет выбрать подходящий для вас тариф, и сильно не тратиться.

✅Подумайте, сколько у вас примерно будет исходящих платежей.

Если их много, выбирайте тариф с бесплатными безналичными переводами. Даже если он дороже других предложений.

✅Прикиньте, сколько вам потребуется налички.

Если ваш бизнес предполагает использование наличных денег, присмотритесь к комиссии за их снятие в банкоматах или кассе банка.

✅Определитесь с дополнительными услугами, которые вам нужны.

Речь идёт об интернет-эквайринге, зарплатном проекте и прочее. Такие услуги могут идти в подарок к основному пакету. Уточняйте, какие бонусы полагаются для интересующего тарифа.

✅Решите, будет ли у вас остаток на счёте.

Если вы не планируете снимать всё под ноль, на остаток будут капать проценты. При грамотном подходе расходы на обслуживание можно полностью отбить на процентах, начисляемых на остаток.

📍Также советую внимательно изучать тарифные планы. Здесь как в кредитных договорах — в глаза бросаются только выгодные условия. А все нюансы спрятаны под сносками или в детальной расшифровке.

Если у вас остались вопросы, готова на них ответить и помочь с выбором тарифа в банке✍