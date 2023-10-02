Кого могут вызвать на допрос в налоговую? Что происходит в процессе допроса

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Полученные сведения на допросе могут быть использованы налоговой в качестве доказательств в нарушении налогового законодательства компании.
Кого могут вызвать на допрос❓
В законе нет списка лиц, подлежащих допросу. Однако, налоговая вправе привлечь к нему любое физическое лицо, которое располагает информацией. На допрос могут вызвать сотрудников, директоров, учредителей, контрагентов организации. Можно отказаться от допроса, если предполагается свидетельствование против самого себя и своих близких родственников (ст. 51 Конституции).
Если свидетель очень значим для ИФНС, то для привода его на допрос, могут привлечь органы МВД.
Кого нельзя допрашивать❓
Дети до 14 лет, лица с физическими и психическими проблемами. А также аудиторов и адвокатов, так как их деятельность причастна к профессиональной тайне.
Как происходит вызов на допрос❓
Свидетеля вызывают на допрос по повестке. В ней указывается причина вызова, время и место допроса. Если у свидетеля есть уважительная причина неявки в ИФНС, то лучше заранее сообщить налоговой.
Что происходит в процессе допроса❓
На допросе свидетелю задают вопросы относительно проверяемой организации. Налоговики могут интересоваться информацией о конкретной сделке или самим контрагентом.
✍Если у вас предстоит вызов на допрос и вы испытываете тревогу, пишите или звоните. Сопровожу вас на допросе, помогу правильно ответить на вопросы и проверю заполнение протокола допроса.
Вы ходили на допрос в налоговую❓
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