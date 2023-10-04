✅Экспресс-аудит вашей бухгалтерии. Кому он нужен?

Сапожник должен делать сапоги, а швея шить одежду. И чтобы разобраться во всех тонкостях налоговой науки, необходимо потратить много ресурсов и располагать знаниями и опытом.
✍Для тех, кто хочет проверить работу бухгалтерии, у меня есть услуга - экспресс-аудит. Быстро и выборочно проверю состояние вашего учета.
Кому нужен аудит❓
если ведете учет самостоятельно, но есть сомнения,
если у вас началась налоговая проверка,
если у вас сменился главный бухгалтер,
если не уверены в работе вашего бухгалтера и хотите его проверить,
если готовитесь к сдаче годового баланса и нужна ясность в учете,
если хотите привлечь инвестора для развития бизнеса,
если хотите уменьшить налоговую нагрузку на бизнес и сэкономить налоги.
❓Какой результат получите:
аудит вашей отчетности,
аудит налоговых платежей,
аудит по кадрам,
рекомендации, как сократить налоги,
расскажу как правильно отвечать на требования налоговиков.
Если после проверки выяснится, что вам нужно восстановить учет, исправить ошибки, пересдать отчетность, внести недостающие данные, то эти услуги будут за дополнительную плату🤗
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