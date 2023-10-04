✅Экспресс-аудит вашей бухгалтерии. Кому он нужен?

Не каждый владелец бизнеса может проверить правильность ведения учета, корректность составления налоговых деклараций, расчеты по налогам, адекватность ответов на требования налоговой. И это нормально😊

Сапожник должен делать сапоги, а швея шить одежду. И чтобы разобраться во всех тонкостях налоговой науки, необходимо потратить много ресурсов и располагать знаниями и опытом.

✍Для тех, кто хочет проверить работу бухгалтерии, у меня есть услуга - экспресс-аудит. Быстро и выборочно проверю состояние вашего учета.

Кому нужен аудит❓

если ведете учет самостоятельно, но есть сомнения,

если у вас началась налоговая проверка,

если у вас сменился главный бухгалтер,

если не уверены в работе вашего бухгалтера и хотите его проверить,

если готовитесь к сдаче годового баланса и нужна ясность в учете,

если хотите привлечь инвестора для развития бизнеса,

если хотите уменьшить налоговую нагрузку на бизнес и сэкономить налоги.

❓Какой результат получите:

аудит вашей отчетности,

аудит налоговых платежей,

аудит по кадрам,

рекомендации, как сократить налоги,

расскажу как правильно отвечать на требования налоговиков.