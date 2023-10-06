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Svetlananalogi
Общество

Про токсичных людей. Относиться друг к другу с любовью 💗

В последнее время принимаю участие в различных общественных мероприятиях. И слышу такую фразу:🙇‍♀Нужно формировать возле себя экологичное окружение, и избегать токсичных людей.
24

На сколько это выражение соответствует истине❓

Давайте поразмышляем.👇

Нам хочется быть частью сообщества, в котором пребывает дружелюбная, принимающая и поддерживающая атмосфера. Как сегодня модно говорить, это экологичная среда.

А в жизни это совсем не так. Многие избегают глубоких отношений, потому что это наносит раны и создает дискомфорт. Если мы будем формировать вокруг себя только экологичных людей, то будет ли нам в этом польза❓ Думаю, что нет.

Мы сегодня много внимания обращаем на чувства. Мы требуем «экологичного» отношения и считаем, что если нас огорчают, то это — «токсичные отношения», которых нужно избегать.

Помню был период, когда избегала токсичных людей. 🚶‍♀На мой взгляд, они казались не такими, какими я хотела их видеть. Это ложное убеждение и в корень неверное. Когда это осознала, то появилось дерзновение идти в общение с разными людьми, не выбирать по своему критерию экологичности. И именно в этом, я училась принимать людей такими, какими они есть.

Апостол Павел считал, что надо просто начинать с себя: делать усилие над собой, чтобы принимать и покрывать немощи других людей. По отношению к ним проявлять терпение и любовь.❤

И атмосфера начнёт меняться. Если мы будет находиться в общении только с людьми, которые льстят нам слух и относятся к нам хорошо, то как мы сможем вырасти в зрелую личность❓ Которая способна всё покрыть и перенести. Павел тоже уделяет чувствам довольно много внимания, но у него другая перспектива: вопрос не в том, огорчило меня что-то или нет. Вопрос в том, что я сделаю со своим огорчением, куда я его направлю. Также важно, чем был мотивирован тот, кто меня огорчил. Но чужую мотивацию судить трудно, особенно в огорченном состоянии, потому более продуктивно работать именно с собой и своими эмоциями

Конечно, это жертва. Любовь всё переносит и покрывает. Поэтому нам нужно научиться любить друг друга, и тогда не важно на сколько токсична будет атмосфера в обществе.

А вы избегаете токсичного окружения❓

Svetlananalogi

Svetlananalogi

налоговый консультант в ООО

10 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Общество

    Про токсичных людей. Относиться друг к другу с любовью 💗

    В последнее время принимаю участие в различных общественных мероприятиях. И слышу такую фразу:🙇‍♀Нужно формировать возле себя экологичное окружение, и избегать токсичных людей.

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