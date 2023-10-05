Можно ли принять на работу без военного билета❓ Что говорит закон и Минтруд?

Если у сотрудника нет военного билета или приписного свидетельства, можно ли с ним заключить трудовой договор?

❓Вопрос подписчика:

Если у сотрудника нет военного билета или приписного свидетельства, можно ли с ним заключить трудовой договор?

Ответ:

Да, это не мешает заключить с ним трудовой договор. За это, по крайней мере, пока, ничего не будет.

Разбираемся👇

Согласно Трудового Кодекса РФ отсутствие у работника документов воинского учета не является препятствием в трудоустройстве. Об этом также давал разъяснения и Минтруд России.

👉 Если у работника отсутствует военный билет, то работодатель обязан направить в военкомат сведения о таком гражданине, который обязан состоять на воинском учете. И сделать это необходимо в течение 3-х рабочих дней (ст.4 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ). Работодатель не нарушит закон, если при приеме сотрудника на работу сообщит в военкомат.

✍ Кстати, на рассмотрение в Госдуму уже внесен законопроект, в котором предлагаются ввести штрафы за заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившим документы воинского учета.

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