За что заблокируют счет по 115-ФЗ❓ Разъяснения ЦБ

Запустили Директ и нет лидов? 7 шагов базовой оптимизации рекламы

К нам часто обращаются с проблемой — запустили контекстную рекламу, а она не работает. Рекламные бюджеты сливаются, заявки отсутствуют (в некоторых случаях их мало и они дорогие). В общем, реклама не окупается, поставленные KPI не достигаются. Почему контекст не работает? А главное — как это исправить, чтобы заявки наконец пошли?