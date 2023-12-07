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Блокировка счетов по 115-ФЗ

За что заблокируют счет по 115-ФЗ❓ Разъяснения ЦБ

В прошлый раз писала о том, какие лица попадают в подозрение у банков. Сегодня расскажу по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету.

ЦБ РФ в своем письме от 10.06.2021 № 59-4/29017 называет основания для подозрений:

✅сделка имеет «необычный» характер;

✅ банк не усмотрел в ней явный экономический смысл;

✅ банк считает, что операция проведена в целях вывода капитала из России;

✅ операция направлена на финансирование черного, серого и иного импорта такого рода;

✅ цель сделки — обналичка;

✅ банк подозревает «коррупционную» составляющую.

В таких случаях банк должен приостановить на 5 рабочих дней операции (кроме операций по зачислению денежных средств).

Следите за новостями. В следующий раз расскажу, все ли требования банка законны.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    За что заблокируют счет по 115-ФЗ❓ Разъяснения ЦБ

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