За что заблокируют счет по 115-ФЗ❓ Разъяснения ЦБ

ЦБ РФ в своем письме от 10.06.2021 № 59-4/29017 называет основания для подозрений:
✅сделка имеет «необычный» характер;
✅ банк не усмотрел в ней явный экономический смысл;
✅ банк считает, что операция проведена в целях вывода капитала из России;
✅ операция направлена на финансирование черного, серого и иного импорта такого рода;
✅ цель сделки — обналичка;
✅ банк подозревает «коррупционную» составляющую.
В таких случаях банк должен приостановить на 5 рабочих дней операции (кроме операций по зачислению денежных средств).
Следите за новостями. В следующий раз расскажу, все ли требования банка законны.
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