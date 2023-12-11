Зачем платить лишнее❓ Кейс из практики

❓Спросила его: почему не закроешь ИП? Зачем платить 45 тыс. рублей страховых взносов и сдавать отчеты?
🦸♀Знакомый объяснил, что ему нужен статус ИП для своих целей. И закрывать ИП и потом снова открывать для него — не вариант. Поэтому ИП не закрывал и продолжал платить взносы.
🤙Предложила ему перейти на налоговый режим НПД, то есть самозанятость. Он согласился. Сохранил статус ИП и сэкономил 45 тыс. руб. страховых взносов каждый год. Еще и отчеты сдавать не надо. Существенная экономия вышла.
А вы знали про такую возможность для ИП❓
Комментарии