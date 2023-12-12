Как уменьшить налоги по новым правилам❓ Как уменьшать налог УСН и ПСН на взносы

В этом году уже несколько раз менялись способы по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно.

31 июля 2023 года приняли закон, который в корне поменял правила уменьшения налогов по ПСН и УСН «доходы» на фиксированные взносы. Причем норма заработала задним числом с 1 января 2023 года. Теперь фиксированные взносы и взносы за работников учитываются по-разному.

Итак, разберем как уменьшать налог УСН и ПСН на взносы.

✅ ИП на УСН «доходы» без работников.

Фиксированные взносы ИП за 2023 год идут на уменьшение до 100% налога независимо от факта уплаты. А взносы ИП 1% с дохода за 2023 год идут на уменьшение до 100% налога в 2023 или в 2024 году (по выбору).

✅ИП на УСН «доходы» с работниками.

Фиксированные взносы ИП за 2023 год идут на уменьшение до 50% налога в 2023 году независимо от факта уплаты. А взносы ИП 1% с дохода за 2023 год идут на уменьшение до 50% налога в 2023 или в 2024 году (по выбору).

В следующий раз разберем как уменьшить налоги ИП на УСН "Доходы минус расходы". Следите за новостями.

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