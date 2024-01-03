Всегда ли банк прав по 115-ФЗ❓Какие требования банка законны❓

Банк может выявить подозрительные операции предпринимателя. Для этого он делает запрос по документам или информации:
✅ выясняет источник происхождения средств, ставит срок исполнения по предоставлению информации.
✅ иногда вызывает предпринимателя, чтобы выслушать устные разъяснения.
✅ может выслать своего специалиста по местоположению предпринимателя.
✅пересмотреть степень вашего клиентского риска.
✅ограничить или установить лимит на дистанционное обслуживание, пользование картами.
Подчеркну:
Банк не обязан сообщать причины отказа в проведении операций, но вправе запросить практически любой документ.
Следите за новостями. В следующий раз расскажу, что делать, если получен отказ.
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