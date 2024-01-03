Всегда ли банк прав по 115-ФЗ❓Какие требования банка законны❓

В прошлый раз писала о том, по каким основаниям банк может заблокировать счет предпринимателей.

Банк может выявить подозрительные операции предпринимателя. Для этого он делает запрос по документам или информации:

✅ выясняет источник происхождения средств, ставит срок исполнения по предоставлению информации.

✅ иногда вызывает предпринимателя, чтобы выслушать устные разъяснения.

✅ может выслать своего специалиста по местоположению предпринимателя.

✅пересмотреть степень вашего клиентского риска.

✅ограничить или установить лимит на дистанционное обслуживание, пользование картами.

Подчеркну:

Банк не обязан сообщать причины отказа в проведении операций, но вправе запросить практически любой документ.

Следите за новостями. В следующий раз расскажу, что делать, если получен отказ.